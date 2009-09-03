Главное на 3 сентября (день)

Хроника дня

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Экономика

Немыря: письма МВФ о возможном прекращении сотрудничества с Украиной нет

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ опровергает информацию о существовании письма Международного валютного фонда (МВФ) к правительству Украины, в котором фонд якобы высказал недовольство тем, что в Украине с 1 сентября 2009 года не произошло повышения цен на газ для населения.

Об этом он заявил журналистам после заседания Кабинета Министров Украины.

Также Г.НЕМЫРЯ отметил, что во время последнего пребывания в Украине председатель МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ никаких интервью не давала, и назвал не соответствующими действительности любые цитаты в прессе со ссылкой на нее.

Как писали СМИ, 31 августа постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власть страны без надлежащих оснований пойдет на чрезмерное наращивание бюджетного дефицита и раскачивания экономической ситуации в стране. «Если такие отклонения (бюджетного дефицита – УНИАН) будут результатом умышленной политики, которая противоречит духу и целям программы, мы прекратим сотрудничество. Мы не намерены принимать участие в политике, которая приведет к углублению экономического кризиса», – сказал он. При этом М.АЛЬЕР добавил, что такое решение может быть принято, если власть страны будет провоцировать инфляцию и подрывать стабильность банковской системы.

2 сентября т.г. Управление Секретариата Кабинета Министров Украины по связям со СМИ констатировало очередное безосновательное нагнетание истерии вокруг сотрудничества правительства Украины с Международным валютным фондом.

Украинская делегация 3-8 октября в Стамбуле проведет переговоры с представителями международных финансовых организаций, в том числе с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

По его словам, в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и международных финансовых организаций.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит Г.НЕМЫРЯ.

Финансы

Уманский: оснований для колебаний курса гривни нет

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что для резких колебаний курса национальной валюты на данный момент не существует экономических предпосылок. Такое мнение он высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Объективных или экономических факторов для такой ситуации на валютном рынке не существует. Ситуация должна быть взята под контроль Национального банка. Более того, у Нацбанка есть все возможности это сделать», – сказал И.УМАНСКИЙ.

По его мнению, для поддержания стабильного курса национальной валюты Нацбанк должен активнее использовать рыночные механизмы.

«К сожалению, не в полной мере это происходит, поэтому есть возможность у определенных игроков на этом рынке не всегда рыночно себя вести», – пояснил он.

И.УМАНСКИЙ считает, что на нынешнюю ситуацию на валютном рынке существенное влияние оказывают три основных фактора – повышенные инфляционные ожидания, панические настроения и спекуляции.

МФК удвоит инвестиции в Украину

Международная финансовая корпорация (МФК) намерена в два раза увеличить объем инвестиций в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе МФК, розданном сегодня перед запланированным брифингом с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и исполнительного вице-президента МФК Ларса ТАНЕЛЛА, который находится в Украине с рабочим визитом.

«Наша цель – помочь компаниям-клиентам МФК пережить кризис, а также поддержать усилия Украины, направленные на преодоление кризиса. В 2010 финансовом году мы планируем удвоить объемы наших инвестиций в Украину, направляя средства в финансовый сектор, аграрную отрасль и сферу энергоэффективности», – отметил Л.ТАНЕЛЛ.

Также в пресс-релизе говорится, что антикризисная программа МФК в Украине включает консультативную помощь украинским банкам для усовершенствования управления их портфелем и проблемной задолженностью, а также финансовую поддержку клиентов в этом секторе экономики.

Программа деятельности МФК в реальном секторе экономики ориентирована в ближайшей перспективе на поддержку существующих клиентов МФК, а в долгосрочных планах – на помощь Украине в том, чтобы максимально усилить ее аграрный потенциал. «Мы видим возможности аграрного сектора по всей цепи – от производства, поставки и переработки до сбыта продукции, что позволит обеспечить наибольшее влияние на развитие аграрной сферы», – подчеркнул Л.ТАНЕЛЛ.

Еще одним важным долгосрочным приоритетом МФК в Украине является расширение финансирования в сфере энергоэффективности.

НБУ вчера продал свыше 44 млн. долл.

Национальный банк Украины вчера, 2 сентября, на специальном аукционе продал 44,009 млн. долл. по курсу 8,01 грн./долл.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 77 банков.

ТЭК

Тимошенко: транзитная ставка на российской газ в 2010 г. повысится

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает информацию о снижении в 2010 году транзитной ставки на природный газ из России. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«С 1 января существенно повышается стоимость транзита российского газа через территорию Украины в Европу. По сути дела, это за все 18 лет будет первое достаточно существенное повышение – на 65-70% в зависимости от того, какой будет цена на нефть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что Украина и Россия четко выполняют условия контракта о поставке и транзите российского природного газа. «Обе стороны – и Украина, и Россия – убеждены, что на Рождество не будет этих традиционных «штучек», которые всегда были вместе с кризисами в газовой сфере. Все пройдет достаточно спокойно, и на основе существующих контрактов», - пояснила она.

«Нафтогаз» должен за август «Газпрому» 667 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» должна перечислить ОАО «Газпром» 667 млн. долл. за потребленный в августе природный газ.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«За этот месяц мы должны заплатить 667 млн. долл. «Нафтогаз Украины» накапливает эти средства», - сказал И.УМАНСКИЙ

Он подчеркнул, что «Нафтогаз Украины» в августе не выходил на валютный рынок Украины.

«Никакие инсинуации о том, что «Нафтогаз» искажает ожидание на валютном рынке не оправданы. В августе компания не выходила на валютный рынок с предложением сбора валютных средств», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

Он также добавил, что в настоящее время НАК «Нафтогаз Украины» проводит переговоры с кредиторами о реструктуризации своих обязательств.

«Мы довольны тем, как проходят эти переговоры», - отметил он.

По словам И.УМАНСКОГО, Министерство финансов рассмотрит предложения, сформированные компанией на основе результатов переговоров, и примет свое решение.

Газовые договоренности необходимо зафиксировать письменно - эксперты

Эксперты считают, что газовую договоренность между премьер-министрами Украины и РФ Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ необходимо зафиксировать письменно.

Как сообщалось, 1 сентября в Польше Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН договорились о том, что Украина будет покупать лишь те объемы газа, которые потребляет, а не те, что предусмотрены контрактами от 19 января 2009 г. Институт Горшенина провел экспертный опрос о значении данной договоренности для экономики Украины и для украинско-российских отношений.

Юрий БОЙКО, народный депутат Ураины, заместитель председателя Партии регионов, заместитель главы Комитета ВР по ТЭК, министр ТЭК оппозиционного правительства отметил, что любая страна всегда покупает столько газа, сколько ей нужно. «Благодаря тому, что подписали такой контракт, где были жесткие штрафные санкции (за недобор определенных контрактом объемов газа – УНИАН), мы обрекли себя на выборку определенного объема газа. А вообще страны цивилизованные покупают газа столько, сколько надо. Поэтому я не считаю, что это какая-то серьезная победа. Когда премьеры встречаются, как правило, обсуждаются более масштабные проекты», - считает Ю.БОЙКО.

Тарас СТЕЦЬКИВ, народный депутат Украины от фракции «Наша Украина – Народная самооборона», считает, что если соглашение о том, что Украина платит только за тот газ, который расходует, будет подписано, то экономическая ситуация в нашей стране улучшится. «Украина будет покупать ровно столько газа, сколько ей нужно, она не будет платить за не потребленный газ, поэтому экономическая ситуация однозначно улучшится», - считает Т.СТЕЦЬКИВ. Он убежден, что подписание данного соглашения нормализует отношения Украины и России. «Нигде в мире нет такой ситуации, когда заставляют покупать больше, чем тебе нужно. Если нам нужно двадцать кубов, то нас не могут заставлять покупать пятьдесят. Это абсолютно не отвечает украинским экономическим интересам», - сказал депутат. При этом Т.СТЕЦЬКИВ не думает, что подписание данного соглашения существенно повлияет на рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО – «ну, может, немного в сторону улучшения повлияет», - считает он.

Александр ГУДЫМА, народный депутат Украины от БЮТ, отметил тот факт, что и ранее, по просьбе Ю.ТИМОШЕНКО, В.ПУТИН заявлял, что в отношении Украины не будут применены санкции (за недобор газа – УНИАН). «Сегодня они пошли дальше в своих политических договоренностях и совместно сказали, что во время кризиса Украина будет оплачивать только те объемы, которые она будет потреблять. То есть опять подтверждение на высшем политическом уровне. Украина еще три года назад потребляла семьдесят шесть миллиардов (кубометров газа в год – УНИАН). И пройти за три года такой путь, как госпожа Ю.ТИМОШЕНКО задекларировала – что мы в следующем году будем потреблять только двадцать пять миллиардов кубометров газа – это, конечно, революционное заявление. Если это будет реализовано – мы уменьшим свою зависимость в перспективе. Потому что газ стал рыночным, и надеяться, что кто-то его нам будет продавать дешевле – напрасно. Так что с точки зрения энергетической безопасности, национальной безопасности, каждый год уменьшать нашу зависимость от поставок российского газа с переходом на собственные энергоносители – это, конечно, прогрессивный подход», - считает А.ГУДЫМА.

Евгений МИНЧЕНКО, директор Международного центра политической экспертизы (Москва) отметил, что из договоренностей премьер-министров непонятно, на какой период распространяется договоренность. «Из того, что было произнесено, не понятно, касается ли это всего одиннадцатилетнего договора, подписанного в этом году, или только этого года. Для Украины, которая, очевидно, будет снижать объемы потребления газа в этом и, видимо, в следующем году – для нее это выгодно. Это позволяет ей сэкономить несколько сот миллионов долларов», - отметил эксперт. Он считает, что после этого украинско-российские отношения, «несомненно, улучшатся, потому что это - жест доброй воли со стороны России».

При этом Е.МИНЧЕНКО не считает, что Россия таким образом делает ставку на одного из кандидатов в Президенты Украины. «Я думаю, что Россия не делает ставку ни на одного из кандидатов на этих выборах. В том числе и на Ю.ТИМОШЕНКО. Надо понимать, что у Украины настолько тяжелое финансовое положение, что если сейчас, в ходе избирательной кампании, еще его усугублять – это только стимулировать дополнительно антироссийские настроения. Соответственно, оказывать помощь тем кандидатам, которые настроены антироссийски», - считает Е.МИНЧЕНКО.

Александр ПАЛИЙ, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины считает основной проблемой договоренности то, что она устная. «Я думаю, что это очень принципиальная вещь. Неизвестно, что будет с правительством Ю.ТИМОШЕНКО после выборов, и распространяется ли действие этой, так сказать, поблажки со стороны России только на правительство Ю.ТИМОШЕНКО, или и на другие правительства Украины, которые будут действовать в кризисный период. Мне кажется, что правительству срочно нужно поднять этот вопрос и урегулировать его на уровне «небольшой поправочки» к существующим контрактам», - сказал А.ПАЛИЙ. Также эксперт считает, что причиной данной договоренности со стороны России является то, что у нее нет возможности отстоять в судах соблюдение газовых контрактов с Украиной. «В связи с кризисным форс-мажором Стокгольмский суд, очевидно, не принял бы во внимание ее (России) аргументы. Именно этим вызвана такого рода поблажка России – тем, что она понимает свои перспективы в суде и понимает, что Украина не будет платить за то, что она не потребляет. Вот эту норму и нужно зафиксировать во всех подписанных контрактах, которые существуют, а не доверятся устным обещаниям. Украина должна этот вопрос очень твердо поднять», - отметил А.ПАЛИЙ.

Строительство

ГИУ купит 735 квартир для льготников

Кабинет министров Украины сегодня принял постановление, которым Государственному ипотечному учреждению разрешается профинансировать приобретение 735 квартир в 40 объектах на общую сумму 201,7 млн. грн. в рамках реализации программы по приобретению жилья для льготников.

Об этом в ходе заседания КМУ сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его словам, с учетом принятого сегодня постановления, общий объем закупленного жилья в рамках программы составит 4 973 квартиры в 164 домах на общую сумму 1,345 млрд. грн. Средняя стоимость одного квадратного метра такого жилья составляет 3,964 тыс. грн.

В ходе заседания министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО попросил премьер-министра рассмотреть возможность участия в данной программе семей погибших и раненых работников МВД. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, уже в текущем году во время исполнения служебных обязанностей погибло 16 работников МВД.

Кроме того, мэр Харькова Михаил ДОБКИН попросил премьер-министра рассмотреть возможность участия сирот в программе по обеспечению жильем льготных категорий населения.

Кабмин создаст коордсовет для распределения квартир от ГИУ

Кабинет министров намерен создать координационный совет для распределения квартир, достроенных за счет средств Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабинета министров.

«Чтобы действительно все процедуры были прозрачными и понятными, мы сегодня создадим координационный совет при Кабинете министров по вопросам распределения квартир, чтобы все это происходило публично – и для всех участников процесса, и для средств массовой информации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, сегодня на заседании правительства планируется утвердить порядок распределения квартир среди льготных категорий населения.

«Будут использоваться те очереди, в которых стоят люди. Как известно, есть несколько льготных очередей. Из всех них будут выбираться первые пропорционально той возможности, которую получит каждая область в рамках реализации программы по выкупу государством квартир», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется принять еще одно решение об использовании средств ГИУ для выкупа у строительных компаний недостроенных квартир. Таким образом, по ее словам, за счет средств ГИУ будет профинансировано завершение строительства 13 тысяч 659 квартир в разных регионах Украины.

«Нам хотелось бы, чтобы это доброе дело, которое мы сегодня делаем вместе со строителями, не имело никакого привкуса коррупции, тенденциозности и лоббизма. Я подчеркиваю, что сегодня все строительные организации, которые обратились и имеют незавершенные жилые объекты, если они идут на два условия – стоимость квадратного метра и полная отделка жилья, - все их заявки будут удовлетворены», - подчеркнула глава правительства.