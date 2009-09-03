Новоизбранный Президент распустит Раду

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что новоизбранный Президент распустит нынешнюю Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, нынешний парламент не будет распущен до президентских выборов, хотя «конституционные основания для прекращения полномочий действующего парламента существуют уже почти год».

По его словам, сегодняшняя ситуация в ВР и в Украине в целом объясняется тем, что уже год как «появилась коалиция, которая не коалиция».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Верховной Раде «работы никакой нет и не будет», и так они (народные депутаты – УНИАН) доживут до президентских выборов, а уже новый Президент Украины на конституционных основаниях решит судьбу действующего неработающего парламента».

На уточнение журналистов: «Распустит?» А.ЯЦЕНЮК ответил: «А какой другой выход?».

Лидер «Фронта перемен» убежден, что самороспуск нынешнего состава парламента не произойдет. «У меня есть глубокие сомнения, что кто-либо в украинском парламенте пойдет сегодня на досрочные парламентские выборы», - подчеркнул он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, на данном этапе проведение досрочных парламентских выборов по нынешнему законодательству нецелесообразно. Он добавил, что никто из депутатов не согласится на самороспуск парламента, потому что «каждый из них боится, что в следующий список они не попадут».

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал парламент или начать работать, или принять решение о самороспуске.