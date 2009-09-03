Главное на 3 сентября (вечер)

Новости ТЭК

Глава российского правительства Владимир ПУТИН 1 сентября в Польше обнародовал неправдивую информацию о Ямальском договоре от 1993 года между Польшей и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, с таким заявлением выступил один из самых богатых поляков Александр ГУДЗОВАТЫЙ (в прошлом году он занял 9-е место в рейтинге самых богатых поляков по версии журнала "Wprost" с состоянием 1,3 млрд. долл.), владеющий акциями компании Gas-trading, которая в свою очередь имеет акции компании-оператора польской части Ямальского газопровода.

А.ГУДЗОВАТЫЙ высказал мнение, что В.ПУТИНА, который на пресс-конференции во вторник намекнул на коррупцию при заключении Ямальского договора, «ввели в заблуждение».

Польский предприниматель сказал, что ему не принадлежат 4% акций Europolgaz’а, как заявил на пресс-конференции В.ПУТИН.

Он отметил, что этим пакетом владеет Gas-trading, в котором он через компанию Bartimpex контролирует 36,17%, а остальные распределены между PGNIG (польская национальная нефтегазовая компания – УНИАН), фирмой "Газпрома" «Газэкспорт» и еще двумя миноритарными акционерами.

В частности, по данным А.ГУДЗОВАТОГО, PGNIG сейчас контролирует 43,41% акций этой компании, «Газэкспорт» - 15,88% и по 2,27% немецкая компания Wintershall и польская Wкglokoks.

Польский миллиардер опроверг информацию, что «Газпром» построил и софинансировал польскую часть Ямальского газопровода, отметив, что строили трубопровод польские фирмы, а средства предоставил банк (российский Сбербанк – УНИАН).

Он также объяснил вхождение третьей компании в акционеры создаваемого поляками и россиянами Europolgaz’а польским законодательством, которое требовало для акционерных обществ по меньшей мере трех участников.

Более того, согласно заявлению А.ГУДЗОВАТОГО, инициатором вхождения Gas-trading в акционеры Europolgaz’а была российская сторона.

А.ГУДЗОВАТЫЙ также выразил удивление по поводу того, что глава польского правительства Дональд ТУСК, который присутствовал на пресс-конференции, на которой В.ПУТИН заявил о возможности коррупции при заключении Ямальского договор, не прокомментировал это заявление.

ОАО «Газпром» прогнозирует рост стоимости транзита газа через территорию Украины в 2010 году на 50-58%, по сравнению с текущим годом, – до 2,56-2,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Об этом заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА Новости.

«Тариф на транспортировку газа по территории Украины определяется по формуле, заложенной в контракте. В зависимости от цен на нефть, значение тарифа может быть различным. На данный момент прогноз «Газпрома» на следующий год - 2,56-2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров", - сказал он.

При этом он добавил, что «реальная величина тарифа будет определяться по мере появления фактических данных по цене мазута, газойля и природного газа в опорный период».

Беларусь изучает предложение Украины об участии в проекте развития нефтепровода «Одесса-Броды», однако еще не приняла окончательного решения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил во время посещения Гомельской области.

«Одесса-Броды» - это не новый для нас проект. Диверсификация поставок энергоносителей - это нормальная, классическая практика для любой страны. Мы не можем зависеть только от одного источника (к примеру, от России) в потреблении энергоресурсов. Тем более, что были проблемы в этой связи. Поэтому мы начали альтернативные поиски. Увенчается ли это успехом, не знаю. Будет результат, будет экономическая эффективность - тогда будем действовать в этом направлении. Все будем делать разумно. «Одесса-Броды», поставки из Венесуэлы в Прибалтику, поставки с Каспия до Черного моря и прокачка сюда – все эти различные пути мы просчитываем», – сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в настоящее время для Беларуси является наиболее выгодными поставки нефти из России. «Станет невыгодно - мы уже сегодня должны видеть иные пути. И в этом нет никакой чрезвычайщины, и проект этот не нов», - считает он.

В то же время Президент Беларуси подчеркнул, что реализация проекта по развитию нефтепровода «Одесса-Броды» не противоречит «геополитическим интересам ни России, ни Запада».

Строительство и ЖКХ

Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий создание Национальной комиссии регулирования коммунальных услуг. Предполагается, что ей будут переданы полномочия по установлению тарифов на тепло-, водообеспечение и водоотвод, которые на данный момент регулируют местные органы власти.

Об этом пишет газета «Дело» (№138), ссылаясь на информацию министра по вопросам ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО.

Кроме установления тарифов, новый госорган возьмет на себя контроль над выполнением лицензионных требований и законодательных норм в сфере ЖКХ. Согласно законопроекту, Нацкомиссия сможет штрафовать за нарушение лицензионных требований или невыполнение ее решений на сумму от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов. «Мы передадим этому органу многие функции министерства. Думаю, она сможет навести порядок на рынке коммунальных услуг, который сейчас находится в тяжелом положении», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Экс-министр по вопросам ЖКХ, народный дептуат от Партии регионов Александр ПОПОВ считает, что создание Нацкомиссии соответствует мировой практике - независимый регулятор коммунальных тарифов есть практически в каждой стране.

«Нынешняя ситуация в Украине показывает, что тарифы нужно срочно выводить за рамки политики», - отметил он. Ранее вместе со своими коллегами по Партии регионов А.ПОПОВ подготовил аналогичный законопроект. Недавно он обсуждался на совещании в министерстве, однако, судя по всему, члены правительства отвергли этот документ, отмечает газета.

Председатель Ассоциации теплотехнических компаний Виталий ЯКОВЕНКО акцентировал внимание на трудностях, которые могут возникнуть при работе Нацкомиссии.

«Цены на комуслуги не могут быть одинаковыми по всей Украине. Представители из центра должны будут выезжать в каждый населенный пункт и оценивать ситуацию, входить в положение каждого предприятия: какие у него потери (например, тепла), какая изношенность основных фондов», - сказал В.ЯКОВЕНКО «Делу».

На данный момент в вопросе создания Нацкомиссии правительство пока не достигло согласия с местными властями, в частности с Ассоциацией городов Украины. По информации издания, через неделю руководство МинЖКХ планирует провести встречу с мэрами крупнейших городов, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе создания Нацкомиссии.

Для урегулирования отношений между «Киевэнерго» и «Киевводоканалом» создана специальная рабочая группа. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Рабочая группа создана «для урегулирования отношений АК «Киевэнерго», ОАО «Киевводоканал» и жилищных организаций в части отпуска и потребления населением горячей воды и расчетов за нее», отмечается в распоряжении.

Акционерная компания «Киевэнерго» выполнила подготовку оборудования и сетей к работе в отопительный период 2009-2010 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, на ремонты оборудования и теплосетей в рамках подготовки к зиме компания направила 58 млн. грн. собственных средств.

В настоящее время на ТЭЦ и котельных компании отремонтированы 5 энергоблоков и 605 котлов. По оперативным данным, выполнен ремонт 92 зданий бойлерных и котельных, отремонтированы 483 зданий тепловых и распределительных пунктов. В целом, выполнено работ по ремонту производственных зданий и сооружений на сумму 7,2 млн. грн.

Завершено испытание всех 49 магистральных теплотрасс и распределительных тепловых сетей, которое позволило выявить 1064 повреждения.

Коммунальное предприятие “Черкассыводоканал” начало отключение жителей Черкасс от канализационной сети за долги за услуги по водоснабжению и водоотводу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор КП “Черкассыводоканал” Сергей ОВЧАРЕНКО, уже отключено 30 должников. Общая сумма долга жителей Черкасс за услуги по водоснабжению и водоотводу достигает 5 млн. грн.

По его словам, должников отключают от канализационной сети с помощью специальных устройств – заглушек, которые блокируют выход канализационных стоков от отдельных квартир.

Как сказал директор КП “Черкассыводоканал”, эти устройства разработаны работниками предприятия, и применяются лишь к тем должникам, которые не платят за воду достаточно долго. Для проведения этих работ на предприятии организована специальная “Служба по отключению должников”.

Чтобы квартиру снова подключили к канализационной сети, должник обязан уплатить все долги и еще 350 гривень за подключение. За самостоятельное вмешательство в канализационную сеть для демонтажа устройства перекрытия должник несет уголовную ответственность согласно ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества), за которое предусмотрен штраф в размере до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, отметил директор предприятия.

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5575/8,7250 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,6940/8,7420 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,8050/8,8320 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2723/0,2751 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2737/0,2759 грн./рубль и к 12:00 установились на уровне 0,2765/0,2780 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2765/0,2778 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,6883 рублей за доллар (-0,2665).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4294/1,4296 долл./евро, а к 15:20 повысились до 1,4335/1,4337 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,3765/12,4580 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,4310/12,4935 грн./евро и к 12:00 достигли значений 12,5665/12,5990 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились – 12,5480/12,5960 грн./евро.

Национальный банк Украины заменил временного администратора в ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов) – прекращены полномочия Марии МАЗУРКЕВИЧ, новым временным администратором назначен независимый эксперт (по договору с НБУ) Игорь ЯРЕМЧИШИН.

Это предусмотрено постановлением правления Национального банка Украины от 1 сентября 2009 г. №521, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ.

Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию16 апреля 2009 года.

Европейский центральный банк сохранил ставку рефинансирования на уровне 1,0 % годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Об этом сообщает Reuters.

Ставка по депозитам осталась на уровне 0,25 % годовых.

Сельское хозяйство

Землеустроители создали всеукраинский профсоюз «Родная земля».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, 27 августа т.г. профсоюз был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Среди целей и задач профсоюза – заключение коллективных договоров, отраслевого соглашения, защита жизни и здоровья работников, обеспечение гарантий соблюдения трудового законодательства, предоставление информационно-методической, консультативной и другой практической помощи членам профсоюза и культурно-просветительская, оздоровительная, спортивно-массовая работа.

На сегодня профсоюз готовится к обсуждению и подписанию отраслевого соглашения между Государственным комитетом Украины по земельным ресурсам и всеукраинским профсоюзом «Родная земля».

На следующей неделе, 7 сентября начинается верификационный визит в Украину инспекторов Офиса пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората Европейской Комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (ГД «САНКО»).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, инспекторы САНКО прибудут "для проведения аудита при производстве молочной продукции".

Цель и задача инспекторов ЕК - подтверждение действенности компетентных государственных органов по вопросам ветеринарной медицины и охраны здоровья людей. Результатом визита должно стать заключение о соответствии или несоответствии систем контроля безопасности молочного сырья и готовых продуктов из молока.

В комитете напомнили, что прошлогодний визит инспекторов FVO, который состоялся в июне–июле 2008 г., включал посещение украинских молокоперерабатывающих предприятий, молочно-товарных ферм, государственных ветеринарных лабораторий, которые контролируют безопасность сырья и произведенной продукции.

Основными замечаниями к украинской стороне были: разграничение на законодательном и практическом уровнях полномочий центральных компетентных органов, которые отвечают за контроль и надзор в сфере безопасности сырья и продукции (ГКВМУ и Минздрав соответственно); некоторые разногласия в инструкциях по охране здоровья животных (украинские инструкции не хуже, иногда более жесткие, но они отличаются от европейских); украинские производители сырого коровьего молока почти не производят молока экстра-класса (по ГОСТу), а только оно приемлемо по европейским требованиям для пищевого потребления после переработки; не всегда идеальные складские помещения на перерабатывающих предприятиях.

Принципиально важным аспектом является обязательное выполнение предприятием-производителем ветеринарно-санитарных и других требований ЕС к качеству и безопасности продуктов питания на протяжении всего процесса производства, начиная от сырьевой зоны и до конечного продукта.

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(УНИАН)