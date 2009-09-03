Курс НБУ на 04.09.09

Официальный курс НБУ на 04.09.09100 USD США – 798.5000 (3 сентября – 798.5000) 100 EUR – 1144.6498 (3 сентября – 1135.4670) 10 RUR – 2.5135 (3 сентября – 2.4974) Учетные курсы банковских металлов на 04.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-78452.63 (3 сентября-76256.75) 961 XAG 10 Серебро-1256.04 (3 сентября-1190.56) 962 XPT 10 Платина-99173.70 (3 сентября-96778.20) 964XPD10 Палладий-22916.95(3 сентября-22677.40)

Официальный курс НБУ на 04.09.09 100 USD США – 798.5000 (3 сентября – 798.5000) 100 EUR – 1144.6498 (3 сентября – 1135.4670) 10 RUR – 2.5135 (3 сентября – 2.4974) Учетные курсы банковских металлов на 04.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-78452.63 (3 сентября-76256.75) 961 XAG 10 Серебро-1256.04 (3 сентября-1190.56) 962 XPT 10 Платина-99173.70 (3 сентября-96778.20) 964XPD10 Палладий-22916.95(3 сентября-22677.40)

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