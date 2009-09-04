АНОНС на 4 сентября 2009 г.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин с рабочей поездкой посетит Кировоградскую область.

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Состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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При участии министра внутренних дел Украины Юрия Луценко состоятся мероприятия по случаю введения в эксплуатацию электронных баз Государственной миграционной службы Украины.

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Состоится пресс-конференция на тему: «МВФ-Украина: перспективы сотрудничества». Вопросы: угроза расторжения отношений по причине невыполнения Украиной требований МВФ; роль МВФ в формировании государственного бюджета Украины на 2010 год.

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Круглый стол «Как избежать «второй волны» экономического кризиса - взгляд промышленников и предпринимателей». В работе примет участие президент УСПП Анатолий Кинах.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украинское село: правда о реалиях”. Участники: Наталия Тарасенко - Роздолевский сельский председатель, Артемовский район, Донецкая область; Виктор Слыш - Почетный председатель Ассоциации сельских, поселковых и городских советов, Харьковская область; Владимир Шкурко.- Будильский сельский председатель, Лебединский район, Сумская область (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) .Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

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Пресс-конференция на тему: «Сможет ли проект новой Конституции от Президента улучшить отношения Украины и России?»..

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава Якибчука на тему: «Национальный форум профсоюзов Украины инициирует механизм постоянного контроля над тарифной политикой власти в условиях мирового финансового кризиса». Речь пойдет об инициативе НФПУ по остановке повышения цен на газ с 1 сентября для населения и дальнейших действиях профсоюзов по защите конституционных прав граждан Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 2870796, 8 (050) 9584305, press-nfpu@i.ua.

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Пресс-конференция на тему: "Предприниматели предлагают изменения в Конституцию президента В.Ющенко". .

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В Секретариате Президента Украины состоится встреча Президента Украины Виктора Ющенко с председателями сельских и поселковых советов. Основным поводом для встречи стали обращения лидеров местных общин к Главе государства с просьбой обсудить актуальные проблемы развития сел и поселков, бюджетной политики на местах, занятости сельского населения, а также обсуждение проекта Конституции Президента Украины Виктора Ющенко..

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета. Вопросы: О состоянии подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг.; «О состоянии расчетов бюджетных учреждений и жилищных эксплуатационных организаций за услуги водоснабжения и водоотвода».

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Cостоится митинг против повышения цен на проезд со стороны пригородных перевозчиков, в частности ЧП «Обуховтранс», которое является единственным перевозчиком в районе. ЧП повысило цену проезда до 7 гривен и предупреждает о подорожании до 10 гривен. Требования: снижение цены на проезд до 5 гривен; рассмотрение вопроса введения в районе еще нескольких перевозчиков для устранения монополии частного перевозчика «Обуховтранс»; рассмотрение вопроса областными и районными советами, о возможности введения дешевого коммунального транспорта на маршрутах «Украинка - Киев» и «Обухов - Киев».

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