ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 сентября

Укрианские СМИ

Дело пишет “Кабмин составил план выселения Януковича”. Вчера на заседании Кабинета Министров обсуждался вопрос о возвращении в госсобственность резиденции «Межигорье», в которой с 2003 года проживает лидер Партии регионов Виктор Янукович.

http://delo.ua/vlast/politika/kabmin-sostavil-plan-vyselenija-janukovicha-129513/

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Дело публикует статью “Американцы массово объявляют себя банкротами”. Почти 120 тыс. американцев объявили себя банкротами в августе - потребители прибегают к банкротству как к защите от непрерывного финансового давления.

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/amerikancy-massovo-objavljajut-sebja-bankrotami-129519/

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Дело помещает материал “Подпитка для национализированных банков”. Кабмин расширил круг банков, которые могут размещать у себя свободные бюджетные средства местных органов власти.

http://delo.ua/dengi/banki/podpitka-dlja-nacionalizirovannyh-bankov-129509/

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«Коммерсантъ-Украины» публикует статью «Без платы за освобождение». Минобороны может остаться без компенсации за 3G-частоты. Внедрение услуг мобильной связи третьего поколения (3G) может обойтись операторам намного дешевле, чем предполагалось. Если до сих пор главным препятствием для конверсии частот под 3G называлась ее стоимость — 2,5 млрд грн, то сейчас Минэкономики рассматривает возможность бесплатного освобождения частот, используемых Минобороны.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1231635

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“Экономические известия” помещают статью “Укртелеком” занялся маркетингом”. ОАО “Укртелеком” начало экспериментировать с тарифами на фиксированную связь.

http://www.eizvestia.com/state/full/4182087

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«Сегодня» публикует материал «Надра Банк» отдаст все мелкие депозиты». С 10 сентября "Надра Банк" предоставляет всем категориям вкладчиков доступ без каких-либо ограничений к депозитам в сумме до 1000 гривень (или их эквивалент в иностранной валюте по курсу НБУ на дату выполнения операции), срок которых истек.

http://www.segodnya.ua/news/14075914.html

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Российские СМИ

“Ведомости” публикуют материал “Перед выборами Лужков резко разбогател”. В новой декларации у мэра указаны 12 счетов в банках более чем на 17 млн руб., акции Сбербанка и другие ценные бумаги. Но самый богатый из всех кандидатов в Мосгордуму — миллиардер Владимир Груздев, также из списка «Единой России».

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/09/04/212982

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“Известия” помещают статью “Нефти будет - хоть залейся”. Разговоры о скором исчерпании запасов нефти ведутся с конца XIX века. Но "топливный апокалипсис" все откладывается и откладывается. Специалисты британской компании добурились до гигантского месторождения на 11-километровой голубине.

http://www.izvestia.ru/economic/article3132663/

(УНИАН)