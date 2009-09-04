Главное на 4 сентября (день)

Хроника дня

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Экономика

Ющенко: досрочная отставка Стельмаха возможна

Президент Виктор ЮЩЕНКО не исключает отставки главы Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА до окончания срока его полномочий, если тот будет ставить под угрозу отечественную банковскую систему, в частности, потакая политике правительства в решении проблем бюджета посредством эмиссии гривни.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил на встрече с представителями деловых СМИ, пишет газета «Дело» (№ 139 от 4 сентября).

«Я наложил повторное вето (на закон о выпуске 10 млрд. грн. на подготовку к чемпионату Евро-2012). Каждая эмиссия сегодня — миллиард или полтора — будет критической для стабилизации гривни. Потребности бюджета в деньгах нужно покрывать за счет привлечения денег с рынка, например, выпуская ценные бумаги, а не за счет эмиссии, которая девальвирует гривню», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, правительство осуществляет давление на главу НБУ, чтобы получить доступ к денежному станку.

Однако, как считает Президент, это не может снимать ответственность с главы Нацбанка, и именно он должен отвечать за свои действия или бездействие.

«Я был неприятно поражен, когда узнал о том, что государственный Ощадбанк выдал НАК «Нафтогаз Украины» кредит на 22 млрд. грн. При том, что максимальный кредит, который мог быть выдан в одни руки, - 5 млрд., — рассказал В.ЮЩЕНКО. — Понятно желание Нацбанка помочь НАКу вовремя рассчитаться за газ. Однако Нацбанк не должен разбираться в том, как закачивается газ, его дело - стабильность банковской системы».

Тем не менее, в скачках курса гривни, по мнению главы государства, виновен в первую очередь Кабмин. «Нацбанк может регулировать только эпизоды, а не общую тенденцию курса национальной валюты, которую определяет бюджетная, фискальная и инвестиционная политика правительства», — считает он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, НБУ мог бы установить курс гривни к доллару на уровне 6,5, если бы правительство смогло привлечь в Украину дополнительно около 14 млрд. долларов. Но пока гривня «проседает» под давлением растущих национальных долгов. По информации Президента, на данный момент их сумма составляет 185 млрд. грн.

Несмотря на то, что В.ЮЩЕНКО и в этот раз оценил В.СТЕЛЬМАХА как профессионала своего дела, пишет издание, изменение отношения Президента к главе НБУ налицо. Раньше Президент даже не допускал возможности увольнения В.СТЕЛЬМАХА и неоднократно заявлял об этом в прессе. Даже тогда, когда Верховная Рада выразила недоверие главе НБУ и создала комиссию по вопросам проверки деятельности Нацбанка на протяжении октября-декабря 2008 года. Тогда парламент признал процедуры рефинансирования, осуществленные НБУ, непрозрачными. Кроме того, по мнению следственной комиссии, деятельность НБУ привела к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

Кабмин одобрил изменения к Закону «О ценах и ценообразовании»

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Украины «О ценах и ценообразовании».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, в документе усовершенствован механизм реализации ценовой политики государства и приведения государственной регулирования цен в соответствие с требованиями рыночных отношений.

«Существующие механизмы реализации ценовой политики государства и законодательство о ценообразовании были сформированы на начальных этапах реформирования отечественной экономики и не отвечают требованиям, которые выдвигаются на современном этапе социально-экономического развития государства. В частности, Закон Украины „О ценах и ценообразовании”, который действует с 1990 года и остается практически неизменным, предусматривает лишь отдельные общие положения относительно установления и применения цен, организации контроля за их соблюдением», - отметил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

По его мнению, в настоящее время недостаточно урегулированы полномочия органов государственной власти в сфере установления и применения цен, процедуры принятия соответствующих решений, методологические принципы формирования цен и калькуляции себестоимости продукции.

Кроме того, отметил Б.ДАНИЛИШИН, в связи с изменениями условий ведения хозяйства возникла необходимость введения единой терминологии при осуществлении хозяйственной деятельности, которая на сегодняшний день отсутствует, и внедрения единственных методологических принципов формирования цен.

Также, подчеркнул министр экономики, в соответствии с требованиями Указа Президента Украины «О совершенствовании естественных монополий», в документе четко определяются правовые основания и компетенция органов государственной власти относительно деятельности естественных монополий в сфере ценообразования.

Законопроектом определены полномочия Кабинета министров и, в соответствии с его решениями, полномочия органов исполнительной власти относительно регулирования цен, а также полномочия органов местного самоуправления.

«Указанный проект предусматривает как административные методы государственного регулирования, так и рыночные, а также дает исчерпывающий перечень методов регулирования цен, что действующим законодательством не предусмотрено», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

В законопроекте, подчеркнул министр экономики, четкое определены правовые основания относительно государственного контроля за ценами и осуществления их мониторинга, а также компетенции органов государственного контроля за ценами.

«В отличие от действующего законодательства, предложенный проект дифференцирует нарушение законодательства в сфере ценообразования и дает их исчерпывающий перечень (11 нарушений). В соответствии с этим, предусмотрена и дифференцированная ответственность субъектов ведения хозяйства за нарушение законодательства в сфере ценообразования», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Общество

НФПУ намерен контролировать тарифы на газ для населения

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) заявляет, что после того как 31 августа Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о повышении розничных цен на газ для населения с 1 сентября, будет и дальше держать вопрос тарифной политики на постоянном контроле.

Об этом сообщил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если будет аппеляция, мы будем и дальше отстаивать свои права», - сказал он.

По его словам, НФПУ держит вопрос тарифной политики на постоянном контроле. «Мы боремся за то, чтобы остановить рост тарифов и считаем, что интересы граждан должны быть приоритетными», - добавил он.

При этом он напомнил, что НКРЭ не согласовало постановление о повышении цен на газ для населения с профсоюзами, как того требует пункт 4.9 Генерального соглашения между Кабинетом министров Украины, объединениями работодателей и профсоюзами на 2008-2009 годы.

Вместе с тем, НФПУ признает, что сам запрет на повышение цен не решает проблем в энергетической и коммунальной сферах. Потому НФПУ предлагаем власти пять альтернативных путей решения проблемы, но за счет реформ, а не за счет граждан.

Так, по словам М.ЯКИБЧУКА, необходимо навести порядок в сфере учета услуг ЖКХ, провести приватизацию сферы ЖКХ, усовершенствовать механизмы адресной поддержки населения, проводить жесткую политику энергоэффективности и форсировано развивать малую и альтернативную энергетики.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск НФПУ, в котором было обжаловано постановление НКРЕ № 811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» от 9 июля 2009 года. Постановление предусматривало повышение цены газа для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.

27 августа председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что не исключает того, что регулятор будет судиться с профсоюзами по вопросу согласования постановления. «Мы будем переубеждать (профсоюзы – УНИАН), может быть, судиться, я не знаю», – отмети он.

Напомним, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ.

Однако 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября т.г. может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он отметил, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышение цены на газ для населения.

ТЭК

«Нафтогаз» полностью рассчитался за поставленный в августе российский газ

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в августе этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Рассчитались в полном объеме», - сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не уточнил сумму платежа за потребленный в августе природный газ.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе 2009 года «Нафтогаз» импортировал 3-3,2 млрд. куб. м российского газа. По оценкам исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, НАК «Нафтогаз Украины» должна была направить «Газпрому» за потребленный в августе газ 667 млн. долл. США.

Финансы

Налоговики перечислили в январе-августе в Сводный бюджет 110 млрд. грн.

В январе-августе 2009 года, по оперативным данным, налоговики перечислили в Сводный бюджет Украины 109 млрд. 967,7 млн. грн., в том числе в Государственный бюджет – 71 млрд. 360,5 млн. грн., в местные бюджеты - 38 млрд. 607,2 млн. грн.

В пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины говорится: план по сбору платежей в январе-августе т.г. в общий фонд Госбюджета выполнен на 101,9%, фактически собрано 64 млрд. 858,1 млн. грн., дополнительно бюджет получил 1 млрд. 221,1 млн. грн.

По налогу на добавленную стоимость собрано 29 млрд. 925,6 млн. грн. (дополнительно в бюджет поступило 345,5 млн. грн.), по налогу на прибыль – 20 млрд. 579,8 млн. грн. (+1 млрд. 219,7 млн. грн.), по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – 8 млрд. 122 млн. грн. (+775,1 млн. грн.), по рентной плате за добычу природного газа – 514,7 млн. грн. (+222,4 млн. грн.), по части прибыли, которая перечисляется в бюджет, – 625,4 млн. грн. (+48,3 млн. грн.).

На расчетные счета налогоплательщиков в январе–августе т.г. возмещено 21 млрд. 874,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

В августе, по оперативным данным, в общий фонд Госбюджета налогоплательщиками перечислено 11 млрд. 193,2 млн. грн. Бюджетная роспись выполнена на 101,5%, дополнительно поступило 160,3 млн. грн.

В августе налогоплательщикам возмещено 2 млрд. 970,8 млн. грн. НДС.

Рост курса доллара и евро не создаст проблем

Рост курса доллара до 8,7 грн. и евро до 12,2 грн. не создаст проблем для банковской системы. Такое мнение в интервью газете «Дело» высказал глава дирекции по банковскому регулированию и надзору Нацбанка Василий ПАСИЧНИК.

«Мы недавно закончили стресс-тестирование банковской системы. В том числе изучали, что будет с банками при девальвации гривни. По нашим прогнозам, даже если курс доллара повысится до 8,7 гривен, а евро – 12,2, практически все банки переживут это нормально», - сказал он.

По его словам, «может пострадать несколько банков, но не больше десятка. Они не создадут особенных проблем для банковской системы».