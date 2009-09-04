Россия намерена обновить ядерные боеприпасы

Россия намерена усовершенствовать и обновить арсенал ядерных боеприпасов российской армии.

Об этом сообщил начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-полковник Владимир ВЕРХОВЦЕВ в интервью российской газете «Красная звезда» от 4 сентября 2009 года.

«С учетом перспективы развития группировок войск, в том числе и долгосрочных, связанных с принятием на вооружение новых комплексов ядерного оружия, спланировано и обновление арсенала ядерных боеприпасов, то есть на вооружение будут приняты вновь разработанные и изготовленные ядерные боеприпасы, обладающие улучшенными тактико-техническими характеристиками", - сказал В.ВЕРХОВЦЕВ.

При этом он отметил, что в новых образцах ядерных боеприпасов будет реализовано множество технических решений, направленных на обеспечение их безопасной эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла.

По его словам, все стратегические носители в российской армии полностью обеспечены ядерными боеприпасами.

"Говоря о количественных и качественных показателях ядерного боезапаса Российской Федерации, могу только подтвердить тот факт, что развернутые группировки войск, как стратегических, так и общего назначения, ядерными боеприпасами обеспечены в полном объеме", - сказал он.

В.ВЕРХОВЦЕВ подтвердил, что планируемый согласно новому Договору о стратегических наступательных вооружениях, разработка которого ведется сейчас экспертами РФ и США, количественный предел боезарядов не ущемляет интересы России.

"Что касается количественного уровня, на который предстоит выйти в течение примерно семи лет, то "потолок" в 1,5-1,675 тысячи ядерных боеприпасов для Стратегических ядерных сил может быть реализован без ущерба интересам национальной безопасности, что подтвердили предварительные расчеты и консультации с заинтересованными структурами министерства обороны Российской Федерации", - сказал генерал.

*** 4 сентября в России отмечается День специалиста ядерного обеспечения. В этот день в 1947 г. для обеспечения испытания атомного оружия был создан Специальный отдел Генерального штаба, от которого ведет свою историю 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации.