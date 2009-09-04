Проект закона о лоббировании вынесен на общественное обсуждение

Проект закона «О влиянии общественности на принятие нормативно-правовых актов» («О лоббировании»), который разрабатывается Министерством юстиции Украины, вынесено на общественное обсуждение с использованием специальной технологической платформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, новейшая технологическая платформа была разработана отечественными специалистами с целью усовершенствования процесса экспертного и общественного обсуждения законопроектов. Пилотный проект по внедрению соответствующего программного обеспечения реализуется Минюстом при поддержке Программы содействия парламенту ІІ (международный проект Агентства США по международному развитию (USAID), поддерживающей демократическое укрепление украинского парламента).

Новая технология предусматривает размещение промежуточного варианта законопроекта на веб-портале http://lobbying.in.ua/, который был создан в феврале 2009 года в качестве дискуссионной платформы относительно вопросов урегулирования лоббистских отношений в Украине.

В результате обсуждения планируется провести структурный анализ каждой отдельной нормы проекта закона, используя рейтинговое голосование и возможности комментирования, заметки и удаления комментариев и предложений со стороны посетителей. По итогам такого обсуждения будет проведен обстоятельный анализ всех зарегистрированных комментариев и предложений с дальнейшим их изложением для учета Минюстом.

Окончательный вариант законопроекта, по словам министра юстиции, будет размещен на официальном веб-сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua) в конце сентября 2009 года.