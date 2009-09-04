Суд оставил экс-судью Зварыча под стражей

Апелляционный суд города Киева продлил срок пребывания под стражей бывшего судьи Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРЫЧА с 6 до 9 месяцев – до 10 декабря с.г.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня по представлению Генеральной прокуратуры вынес судья Киевского апелляционного суда Станислав КРАВЧЕНКО.

В зале суда во время объявления решения присутствовал И.ЗВАРЫЧ, доставленный в Киев из Львовского СИЗО.

Как отмечается в постановлении, «апелляционный суд постановил: представление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины удовлетворить - продлить срок держания под стражей обвиняемого ЗВАРЫЧА Игоря Степановича до 9 месяцев».

При этом суд, принимая решение, учел тот факт, что И.ЗВАРЫЧ является обвиняемым в совершении тяжкого преступления. Ранее избранная мера пресечения была осуществлена законно. Вместе с тем на сегодня завершить досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному против И.ЗВАРЫЧА, невозможно в связи с большим объемом собранных материалов.

Также суд учел тот факт, что раньше при избрании меры пресечения в отношении экс-судьи принималось во внимание то, что И.ЗВАРЫЧ уклонялся от сотрудничества со следствием.

Данное постановление апелляционного суда, как отмечается в документе, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 28 августа с.г. Апелляционный суд Киева оставил без рассмотрения представление Генеральной прокуратуры о продолжении на 9 месяцев содержания под стражей И.ЗВАРЫЧА, поскольку оно не было оформлено в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством – этот документ не был подписан следователям.

В конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРЫЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживание председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.