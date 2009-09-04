В Киеве обсуждается подготовка к Евро-2012

В Киеве 3-4 сентября представители Украины, Польши и УЕФА обсуждают подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который совместно организуют украинцы с поляками.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным компании PL.2012, которая в Польше занимается подготовкой к европейскому первенству, 3 сентября стороны детально обсудили подготовку к жеребьевке матчей чемпионата, которая запланирована на 6-7 февраля 2010 года в Варшаве.

Кроме этого, участники встречи, среди которых - представители УЕФА, украинского и польского правительств, национальных федераций футбола обеих стран и фирм, созданных для подготовки к чемпионату, обсудили состояние реализации мероприятий по подготовке к Евро 2012.

«Большая часть совещания была посвящена вопросам резервации мест в гостиницах городов-хозяев Евро-2012 в Польше и Украине. Обращено внимание на необходимость активизации действий в этом контексте, особенно, в Донецке и Киеве», - сказал директор по вопросам Евро-2012 и вице-председатель Федерации футбола Польши Адам ОЛЬКОВИЧ.

Он отметил, что это первая встреча, на которой представители по подготовке Евро-2012 со стороны обоих правительств и футбольных федераций обсудили приготовление к этому мероприятию во всех сферах.

В совещании принимали участие: директор Евро-2012 в УЕФА Мартин КАЛЛЕН, А.ОЛЬКОВИЧ, директор турнира «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, директор координационного комитета украинского правительства Илья ШЕВЛЯК и глава компании PL.2012 Марчин ХЕРРА.