Главное на 4 сентября (вечер)

19:50, 04 сентября 2009
Разное
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Новости ТЭК

ОАО "Газпром" подтверждает оплату НАК «Нафтогаз Украины» поставок российского газа в августе. Об этом сообщили в управлении информации ОАО "Газпром", передает РИА «Новости».

«Нафтогаз Украины» в полном объеме оплатил августовские поставки газа», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 сентября, начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что компания полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в августе этого года российский газ.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не уточнил сумму платежа за потребленный в августе природный газ.

Ранее сообщалось, что в августе 2009 года «Нафтогаз Украины» импортировал 3-3,2 млрд. куб. м российского газа. По оценкам исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, НАК «Нафтогаз Украины» должна была направить «Газпрому» за потребленный в августе газ 667 млн. долл.

ОАО "Газпром" подтверждает оплату НАК «Нафтогаз Украины» поставок российского газа в августе. Об этом сообщили в управлении информации ОАО "Газпром", передает РИА «Новости».

«Нафтогаз Украины» в полном объеме оплатил августовские поставки газа», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 сентября, начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что компания полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в августе этого года российский газ.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не уточнил сумму платежа за потребленный в августе природный газ.

Ранее сообщалось, что в августе 2009 года «Нафтогаз Украины» импортировал 3-3,2 млрд. куб. м российского газа. По оценкам исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, НАК «Нафтогаз Украины» должна была направить «Газпрому» за потребленный в августе газ 667 млн. долл.

 

Финансы

Действие нормы о взимании 13% надбавки к таможенной пошлине при импорте товаров в Украину прекращается 7 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

«Действие надбавки прекращается в 00 часов 00 минут 7 сентября», - сказала руководитель пресс-службы Светлана СУДАК.

Напомним, с 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым на 6 месяцев была введена 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13% надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки отменяется вообще.

Во Всемирной торговой организации неоднократно отмечали, что действие 13% надбавки к таможенной пошлине нарушает требования ВТО. О нецелесообразности действия такой надбавки заявляли и в Международном валютном фонде.

В то же время в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта о введении надбавки к таможенной пошлине

Народные депутаты Украины Николай ПРИСЯЖНЮК (Партия регионов), Евгений СИГАЛ (БЮТ) и Андрей ДАВЫДЕНКО (НУНС) в июне подготовили и внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект (№5033) о введении в Украине на 12 месяцев дополнительной 13-процентной надбавки к таможенной пошлине на импорт.

Ранее законопроект о продлении срока действия 13-процентной надбавки на импорт до 12 месяцев (№4767) в парламент Украины внес народный депутат Сергей ТЕРЕХИН.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно вернул в парламент Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторых других законах Украины».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, переданном УНИАН.

«Анализ закона, который поступил на подпись, свидетельствует о том, что его текст отличается от одноименного закона, который 3 августа 2009 года Президент Украины, руководствуясь нормами части второй статьи 94 Конституции Украины, вернул со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, данным законопроектом предусматривалось, что Национальный банк Украины должен перечислить в государственный бюджет 9,8 млрд. грн. превышения своих сметных доходов над расходами. Указанные средства планировалось использовать для реализации проектов, связанных с подготовкой к проведению Евро-2012.

Вето Президента на указанный закон Верховная Рада преодолела 21 августа 2009 года.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,9120/8,9745 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,9420/8,9590 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,8725/8,8950 грн./долл. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре швейцарский франк – гривня с ценой отсечения 7,58 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2814/0,2839 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2826/0,2838 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2800/0,2812 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,6205 рублей за доллар (-0,0678).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4240/1,4290 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,7220/12,7905 грн./евро, к 12:00 цены повысились до 12,7580/12,7910 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз вслед за долларом – 12,6580/12,6935 грн./евро.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 1,623 млн. швейцарских франков по курсу 7,58 грн. за франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 5 банков.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

(УНИАН)

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