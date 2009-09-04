Курс НБУ на 07.09.09

Официальный курс НБУ на 07.09.09100 USD США – 799.5000 ( 4 сентября – 798.5000) 100 EUR – 1140.2469 ( 4 сентября – 1144.6498) 10 RUR – 2.5296 (4 сентября – 2.5135) Учетные курсы банковских металлов на 07.09.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-78930.64 (4 сентября-78452.63) 961 XAG 10 Серебро-1275.20 (4 сентября-1256.04) 962 XPT 10 Платина-99777.60 (4 сентября-99173.70) 964 XPD 10 Палладий-23185.50 (4 сен.-22916.95)

Официальный курс НБУ на 07.09.09 100 USD США – 799.5000 ( 4 сентября – 798.5000) 100 EUR – 1140.2469 ( 4 сентября – 1144.6498) 10 RUR – 2.5296 (4 сентября – 2.5135) Учетные курсы банковских металлов на 07.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-78930.64 (4 сентября-78452.63) 961 XAG 10 Серебро-1275.20 (4 сентября-1256.04) 962 XPT 10 Платина-99777.60 (4 сентября-99173.70) 964XPD10 Палладий-23185.50(4 сен.-22916.95)

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