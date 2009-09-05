Главное на 5 сентября

Хроника дня

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Общество

Кабмин предлагает установить стипендии для учащихся ПТУ в 200 грн.

Кабинет министров Украины предлагает установить минимальные стипендии для учащихся профессионально-технических учебных заведений в размере 200 грн., для студентов вузов 1-2-го уровня аккредитации - в размере 400 грн. в месяц, 3-4-го уровня - 530 грн.

Такие цифры содержатся в пояснительной записке к проекту расчетов показателей местных бюджетов и межбюджетных трансфертов на 2010 год, текстом которой располагает УНИАН.

Минимальный размер стипендии для учеников профтехучилищ из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предлагается установить в размере 550 грн. в месяц, для студентов этой же категории вузов 1-4-го уровня аккредитации - 1160 грн. в месяц.

Дополнительно местным бюджетам учтены расходы на выплату стипендий в сумме 139,9 млн. грн.

Экономика

Украина поддержит выгодный ей вариант ассоциации с ЕС

Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом только в случае, если документ будет соответствовать украинским интересам. Если такой документ не удастся подготовить к саммиту Украина-ЕС в декабре этого года, подписание Соглашения будет отложено.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№33, 5-11 сентября 2009 года).

«Руководством страны дано задание завершить работу над этим документом с тем, чтобы подписать его на саммите Украина-ЕС в декабре этого года», - сообщил дипломат.

При этом В.ХАНДОГИЙ подчеркнул, что документ будет подписан только в случае его соответствия национальным интересам Украины.

«Мировой кризис не способствует конструктивному ведению переговоров, и поэтому наши партнеры стали отстаивать некоторые свои позиции более жестко, чем раньше. Мы же будем четко исходить из национальных интересов Украины. Если нам удастся достичь отвечающих им компромиссов, значит подпишем документ, если нет, то - нет», - заявил дипломат.

Он также отметил особую важность Соглашения об ассоциации с ЕС для украинской дипломатии.

Украинскую экономику срочно адаптируют к требованиям ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 июня 2009 года «Об отчете Кабинета Министров Украины относительно результатов членства Украины во Всемирной торговой организации».

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

СНБО, в частности, поручила Кабинету министров в двухмесячный срок внести изменения в план мероприятий по адаптации украинской экономики к требованиям ВТО, утвержденном распоряжением Кабмина от 30 октября 2008 года №1381-р, предусмотрев, в частности: конкретизацию заданий относительно решения проблем, которые встают перед национальной экономикой на современном этапе ее развития; механизмы реализации предусмотренных заданий, учитывая при этом необходимость предоставления государственной поддержки соответствующим отраслям экономики, исходя из норм ВТО и финансовых возможностей государства; мероприятия, направленные на стимулирование увеличения в предложении внутреннего рынка доли товаров отечественного производителя.

Также правительство должно проанализировать в месячный срок соответствие законов и других нормативно-правовых актов Украины, которыми регулируется торговый режим национальной экономики, обязательством, взятым Украиной при вступлении в ВТО; принять в установленном порядке меры относительно общей безопасности продукции.

В трехмесячный срок Кабмин должен разработать и утвердить программу поддержки и развития экспорта; принять меры, направленные на усиление финансового контроля за ценообразованием при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, Кабмин должен завершить с целью обеспечение выполнения обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО, реализацию мероприятий по приведению национальной системы стандартизации и технической регуляции в соответствие с нормами и правилами ВТО, европейской практикой, а также относительно внедрения современных технических регламентов на основе директив Европейского Союза.

Также СНБО поручила Кабмину завершить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины ряд проектов законов.

Правительство должно разработать вместе с Национальным институтом стратегических исследований при участии ведущих научных учреждений Украины до конца 2009 года проект стратегии реализации потенциала членства Украины в ВТО.

Финансы

Президент приостановил администрирование НДС по новым правилам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действия пункта 2 распоряжения Кабинета министров Украины от 1 июля 2009 года №757-р и распоряжения Кабмина от 17 июля 2009 года №838-р.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что правительство 1 июля 2009 года выдало распоряжение №757-р «Некоторые вопросы администрирования налогов, сборов (обязательных платежей)», п.2 которого предусмотрено, что для упорядочения налогового учета плательщики налога на добавленную стоимость декларируют сумму налогового кредита в период возникновения налогового обязательства; в случае установления органами государственной налоговой службы факта выписки налоговых накладных, согласно с которыми не задекларированы (не оплачены) налоговые обязательства, объем которых по налогооблагаемым операциям превышает сумму, определенную подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 статьи 2 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», регистрация плательщиков налога на добавленную стоимость аннулируется.

Также Президент напоминает, что Кабмин 17 июля 2009 года выдал распоряжение №838-р «Об урегулировании некоторых вопросов администрирования налога на добавленную стоимость», которым поручил Государственной налоговой администрации во время администрирования налога на добавленную стоимость отнести к самой высокой степени риска факт представления налогоплательщиком налоговой декларации с налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, составленной с учетом налоговых накладных, выписанных в иной, чем отчетный, налоговый период; во время проведения камеральных проверок показателей налоговой отчетности с налога на добавленную стоимость учитывать, что коррекция или уточнение налогоплательщиком показателей декларации, связанные с несвоевременным включением сумм налоговой накладной в состав налогового обязательства или налогового кредита, за соответствующий отчетный налоговый период является оправданным в случае, когда оно осуществляется на протяжении двух месяцев с даты наступления предельного срока представления соответствующей декларации; в случае коррекции или уточнения налогоплательщиком показателей декларации в объеме 10 или более процентов общей суммы налоговых обязательств и/или налогового кредита, задекларированных в соответствующем налоговом периоде, провести при участии подразделений налоговой милиции на протяжении месяца со дня его осуществления проверку достоверности сумм налога на добавленную стоимость, начисленного и оплаченного на всех этапах поставки товаров (работ, услуг).

"Упомянуты положения распоряжений Кабмина не отвечают Конституции, согласно которой каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом", - отметил Президент.

Он также направил представление в Конституционный Суд в отношении конституционности этих распоряжений правительства.

ТЭК

МВФ поддерживает реструктуризацию еврооблигаций "Нафтогаза"

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает идею реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл., сроком погашения которых приходится на конец сентября 2009 года.

Об этом заявил советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий ВИТРЕНКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№33, 5-11 сентября 2009 года).

«С представителями МВФ мы обсуждали эту тему. В фонде поддерживают идею реструктуризации», - заявил он.

Напомним, что для реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» со сроком погашения в конце сентября 2009 года, НАК привлек частную компанию Squipe Capital Limited, которая предоставляет консультационные услуги в области финансов в странах Восточной Европы.

По словам советника председателя правления НАК Андрея КОБОЛЕВА, МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, с которыми летом этого года велись переговоры о предоставлении кредита под закачку газа в подземные хранилища газа, поставили «Нафтогазу» условие: «Привлечь независимого советника по управлению активами и обязательствами компании».

«Но, по сути, заключение договора с таким консультантом (компанией Squipe Capital Limited - УНИАН) как раз и предполагает проведение процесса реструктуризации долгов», - отметил А.КОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму в 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

«Нафтогаз» будут консультировать семь компаний при реструктуризации еврооблигаций

В реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл. и со сроком погашения в конце сентября 2009 года задействованы семь консультационных компаний.

Об этом заявил советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий ВИТРЕНКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№33, 5-11 сентября 2009 года).

Напомним, что для реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаз» привлек частную компанию Squipe Capital Limited, которая предоставляет консультационные услуги в области финансов в странах Восточной Европы.

«Кроме Squipe Capital Limited, в сделке участвуют еще минимум шесть компаний - юридические советники (украинские и международные). Кроме того, очень важная роль отведена агенту по обмену - банку Credit Suisse», - уточнил он.

Ю.ВИТРЕНКО отметил, что, рекомендуя «Нафтогазу» консультантов, правительство основывалось на успешном опыте реструктуризации суверенных долгов Украины в 1999-2002 годах, а также на опыте людей, занимавшихся непосредственно реструктуризацией долгов Украины.

«В данном случае вы выбираете не «известную торговую марку», а людей, которым доверяете и которые могут справиться с решением поставленной задачи», - заявил он, комментируя сотрудничество НАК с Squipe Capital Limited.

В то же время Ю.ВИТРЕНКО подчеркнул, что для агента по обмену очень важно мировое имя и глобальная сеть продаж ценных бумаг.

«По каждому кредиту - сложная структура. Если мы говорим о еврооблигациях, то в этих операциях участвует трасти-банк. И задача советника - обеспечить, образно говоря, чтобы пазл сложился и картинка получилась правильной. То есть он координирует весь процесс», - пояснил он.

В свою очередь, отвечая на вопрос об условиях вознаграждения компании Squipe Capital Limited, советник председателя правления «Нафтогаза» Андрей КОБОЛЕВ, отметил: «Консультанты не получат ни копейки, если не выполнят работу, т.е. в случае провала реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза». Это факт».

При этом А.КОБОЛЕВ отказался назвать величину вознаграждения, уточнив лишь, что она отвечает рыночным стандартам.

Напомним, «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму в 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.