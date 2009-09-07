ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Кредиты физлицам начнут выдавать через год», в котором пишет о том, что даже по сравнению с трудностями, выпавшими на долю отечественных банков в текущем году, грядущая осень будет непростой. Финучреждениям катастрофически не хватает денег, акционеры вынуждены вливать в компании дополнительные средства. А ведь банкам еще предстоят выплаты по привлеченным ранее кредитам. Из-за этого ждать скорого возобновления банковского кредитования не стоит, говорят эксперты. Это касается как корпоративного кредитования, так и ссуд для физлиц…

http://delo.ua/dengi/credit-deposit/kredity-fizlicam-nachnut-davat-cherez-god-129552/

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Также «Дело» в материале «У НБУ растет объем своих "плохих" кредитов» пишет - Нацбанк выдал банкам 80 млрд гривень, большую часть которых нужно вернуть в этом году. Об этом заявил глава дирекции по банковскому регулированию и надзору Нацбанка Василий Пасичник в эксклюзивном интервью изданию. "Нами уже подготовлен проект постановления, которое будет принято в ближайшее время. Оно будет регулировать порядок реструктуризации рефинансирования не только рекапитализированных банков, но и ряда других", - сказал он. Только теперь, по его словам, отбор банков для получения у НБУ разрешения на пролонгацию кредитов на длительный срок и под соответствующую процентную ставку будет проходить по жестким критериям…

http://delo.ua/novosti/u-nbu-obem-svoih-plohih-kreditov-129555/

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"Дело" в публикации «Американский уголь приплыл в Украину» пишет - группа «Метинвест», объединяющая горно-металлургические активы Рината Ахметова, осуществила первую поставку коксующегося угля с американской шахты United Coal в производственных целях. Это предприятие было куплено группой в апреле 2009 года. Судно с углем было разгружено на угольном терминале порта «Южный». Пока это единственный в Украине терминал, способный принимать такого рода суда…

http://delo.ua/biznes/rynki/amerikanskij-ugol-priplyl-v-ukrainu-129581/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Доллар исчерпал кредит доверия» пишет – для снижения давления на курс гривни Нацбанк решил полностью запретить в Украине валютное кредитование. Эту перспективу в пятницу на закрытом совещании банкиры обсудили с НБУ. Регулятор уже выразил готовность кредитовать банки в гривне под залог имеющихся у них валютных депозитов. Банкиры не против полного перехода на гривневое кредитование, однако опасаются, что инициатива НБУ приведет к снижению ставок по валютным депозитам, их временному оттоку, а гривня, полученная по операциям своп, усилит девальвацию национальной валюты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1233682

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Владимир Литвин подогревает интерес на газе» пишет - Председатель Верховной Рады Владимир Литвин нашел новый способ понравиться избирателям. Он инициировал запрет на повышение тарифов на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ до 2011 года. Одобрение соответствующего проекта постановления грозит резким сокращением добычи газа, увеличением энергозависимости страны и переделом на газовом рынке. Но, несмотря на это, инициатива Литвина, скорее всего, будет поддержана Верховной Радой – ни одна политическая сила не рискнет выступить за повышение тарифов накануне президентской кампании…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1233691

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Минфин указал бюджету ориентиры» пишет - Министерство финансов в субботу раскрыло ключевые ориентиры проекта госбюджета на 2010 год. Его доходы, несмотря на то, что часть налогов будет оставаться в местных бюджетах, должны вырасти на 2% от ВВП, тогда как расходы – на 3,5%. По мнению экспертов, заложенного в проекте бюджета увеличения доходов будет недостаточно, чтобы осуществить перераспределение средств в сторону местных бюджетов. Риском является и то, что проект бюджета основывается на новой редакции Бюджетного кодекса, которая еще не вступила в силу…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1233680

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Издание «Зеркало недели» в публикации «Прощай, сало?» пишет – с января 2010 года любителей сала могут отлучить от ценного продукта. Именно с этой даты закон запрещает продавать на агропромышленных рынках не только его, но и мясо, необработанное молоко и домашний творог. По сути, всю животноводческую продукцию, произведенную на крестьянских подворьях…

http://www.zn.ua/2000/2080/67067/

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«Зеркало недели» в материале «Бюджет будут лечить электричеством?» пишет - основная надежда правительства — загнать подороже Одесский припортовый завод. О легендарном «Укртелекоме», продажи которого вскоре пойдут уже на второй десяток лет, пока говорить не будем. Тем более что одной рукой подписывается политическое решение о продаже госпакета акций нашего телеком-монополиста, а другой - эти же акции переводятся из управления ФГИ в управление Министерства транспорта и связи. И достать их оттуда для продажи будет никак не возможно. Ну а следующий потенциальный донор казны вполне традиционен - энергетика, точнее, энергораспределяющие компании. Ситуация в этой сфере тоже достаточно показательна…

http://www.zn.ua/2000/2060/67066/

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«Зеркало недели» в публикации «О консультантах, евробондах и наперсточниках» пишет - представитель Президента заподозрил правительство в неблаговидных договоренностях с якобы никому не известными консультантами «Нафтогаза Украины», в частности, с компанией Squire Capit Limited. Интересно то, что Виктор Ющенко в 1999-2002 годах постоянно общался со специалистами, которые сегодня представляют названную компанию. Это был период непростой реструктуризации внешних долгов Украины. Вскоре Виктор Ющенко занял должность премьер-министра, Юлия Тимошенко — вице-премьера по вопросам топливно-энергетического комплекса. И все у них получилось. Не без помощи консультантов. Хотя их роль не следует преувеличивать, а также преуменьшать - они предлагали варианты разрешения проблем, а выбор решения оставался за правительством Украины. Так происходит и сейчас…

http://www.zn.ua/2000/2229/67074/

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Издание «Сегодня» в публикации «Цена на бензин перешагнет 8 гривень» пишет - за выходные бензин А-95 вплотную подошел к 8 грн./л — на столичных АЗС, торгующих импортным топливом, стояло 7,90 и даже 7,98 грн./л. Отечественным А-95 пока можно заправиться по 7,40-7,50. Эксперты утверждают, что горючка еще подорожает. Власть снова обещает все взять под контроль…

http://www.segodnya.ua/news/14076416.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия вышла в плюс» пишет – впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/07/213194

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Издание «Известия» в публикации «Китай выступил в поход против доллара?» пишет - в прошлую среду произошло, возможно, историческое событие, которое изменит расклад сил на мировом валютном небосклоне. Пекин подписал соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о покупке облигаций фонда на сумму до 50 млрд долларов. Таким образом, проект, означающий рождение нового инструмента для инвестирования государственных резервов, стартовал. Издание разбирается - станет ли он альтернативой долларовым активам или всего лишь приложением к ним?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3132674/

(УНИАН)