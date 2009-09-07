Ющенко настаивает на самороспуске парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на самороспуске Верховной Рады.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

По словам В.ЮЩЕНКО, у президента сегодня нет оснований для роспуска парламента. «Если бы такие основания были, то поверьте, я бы не ждал и 24-х часов для того, чтобы это решение положить на реализацию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он снова отметил, что конфликт, "который в настоящее время сложился, лежит на плечах лидера коалиции и премьер-министра Украины, а также тех политических сил, которые объявили о создании коалиции большинства, которого нет".

По мнению Президента, выйти с этой ситуации теперь можно двумя путями. Первый из них, по словам В.ЮЩЕНКО, это самороспуск Верховной Рады.

«Это то, что отвечает действующей Конституции и еще до выборов могло бы изменить эту ситуацию и привести к работоспособному парламенту», - отметил В.ЮЩЕНКО, прибавив, что неработающий парламент стране не нужен, поскольку это «слишком дорогое шоу, которое устроили две ведущие политические силы».

Также Президент отметил, что второй вариант выхода с конфликтной ситуации, это выход с правящей коалиции любой из политических сил, которая «осмелится взять на себя ответственность за эти позорные процессы, идущие в украинском парламенте».

При этом Глава государства акцентировал, что норма Конституции о невозможности роспуска Верховной Рады президентом за полгода до президентских выборов касается именно инициативы президента.

А что касается инициативы любой из фракций большинства, которая захочет выйти с коалиции, то это, по словам В.ЮЩЕНКО, абсолютно возможно.