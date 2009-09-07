АНОНС на 7 сентября 2009 г.

7-8 сентября Президент Украины Виктор Ющенко с государственным визитом посетит Республику Польша. Программа визита предусматривает переговоры государственных делегаций под председательством президентов двух стран, переговоры с председателем Совета Министров РП, встреча с Маршалом Сейма.

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Состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина со Спикером Палаты общин Парламента Канады Питером Милликеном.

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Состоится брифинг премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

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Заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса..

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Заседание Согласительного совета ВРУ..

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Пресс-конференция на тему: "Электрокотлы от Biasi и "Завода АтонМаш" - альтернатива дорогому газу". Участники: Людмила Арзыбова, директор представительства Biasi в Украине; Дмитрий Чубенко, президент МАТЕК, советник министра ЖКХ; Станислав Головня, зам. генерального директора по техническим вопросам "Завода АТОНМАШ".

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Интернет-конференция директора Департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергея Круглика.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Неукомплектованный Кабмин: как жить Украине без четырех министров?». Участники: советник премьер-министра Украины Олег Медведев; политолог Дмитрий Выдрин и др..

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Пресс-конференция на тему: «Чем кормят Украину?» при участии президента "Научно-исследовательского Центра Независимых Потребительских Экспертиз ТЕСТ" Валентина Безрукого..

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Пресс-конференция на тему: "Ипотечные лабиринты: проблемы внесудебного обращения взыскания на переданную в ипотеку недвижимость" при участии исполнительного директора Украинской национальной ипотечной ассоциации Алексея Пилипца и старшего юриста ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Наталии Доценко-Белоус ..

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров на тему: ”Игра на повышение: 13% пошлину при импорте автомобилей в Украину депутаты хотят заменить на 15% автомобильный сбор.” С 7 сентября теряет силу 13% надбавка на пошлину при импорте автомобилей в Украину. Депутаты-авторы законопроекта № 5080, планируют повесить новый хомут на шею автомобилистов, предлагая ввести уже 15% «временный автомобильный сбор для импортных авто». Участники: Олег Назаренко, ген.директор ВААИД; Елена Дунина, ген.директор «Автоинтернешнл» (Мазда,Сузуки); Олександр Тимофеев, ген.директор «АВТ Бавария» (БМВ); Богдан Кульчицкий, ген.директор «Виннер Импорт Украина» (Форд,Вольво, Ягуар, Лендровер, Порше), Виктор Постельников, генеральный директор Автомобильной группы "ВИПОС". (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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