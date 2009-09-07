ГЛАВНОЕ на 7 сентября (день)

Хроника дня

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Экономика

В августе в Украине отмечена дефляция 0,2%

По данным Госкомстата, в августе в Украине отмечена дефляция в размере 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономики Украины.

По данным Госкомстата, в августе текущего года в Украине отмечена дефляция в размере 0,2%.

С начала года размер инфляции составил 8,2%.

Размер инфляции в августе 2009 года, по сравнению с августом 2008 года, составил 15,3%.

В августе цена на продукты питания снизилась на 0,3%, мясо и мясопродукты – на 0,2%, овощи – 5,3%, на хлеб и хлебопродукты выросла на 0,2%, алкоголь и табачные изделия – 2,3%, сахар – 8,5%.

Как сообщал УНИАН, В Украине в июле 2009 г. к июню 2009 г. отмечена дефляция 0,1%. Инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе–июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Цены производителей промпродукции в августе к июлю 2009 г. выросли на 1,8%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в августе, по сравнению с июлем т.г., составил 1,8%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 6,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены промпроизводителей в августе против августа 2008 года снизились на 3,7%, в январе-августе против аналогичного периода 2008 года – выросли на 6,8%.

Финансы

Кабмин планирует утвердить проект бюджета на 2010 год 12 сентября

Кабинет министров Украины планирует утвердить макропоказатели Государственного бюджета на 2010 год 9 сентября и утвердить полную редакцию документа 12 сентября.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Основные показатели утвердим 9-го и проект бюджета 12-го сентября» - заявил он и при этом подчеркнул, что правительство планирует передать проект бюджета в Верховную Раду до 15 сентября, как и предусмотрено законодательством.

Напомним, правительство рассчитывает бюджет на 2010 год с учетом новой редакции Бюджетного кодекса.

Планируется, что доходная часть Госбюджета, по сравнению с 2009 годом, будет увеличена на сумму, эквивалентную 2% ВВП, расходная часть – на сумму, эквивалентную 3,5% ВВП.

Кроме того, размер дефицита Госбюджета на 2010 год планируется на уровне 3,98% ВВП.

Размер Стабилизационного фонда в 2010 году запланирован на уровне 23,5 млрд. грн.

НБУ не намерен менять временных администраторов банка «Надра» и «Укрпромбанка»

Национальный банк Украины не намерен менять временных администраторов банка «Надра» и «Укрпромбанка», заявил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК во время интернет-конференции.

«Причин для замены временных администраторов банков "Надра" и "Укрпром" Национальный банк Украины не видит", - сказал С.КРУГЛИК.

В конце августа Кабинет министров Украины направил Национальному банку письмо, в котором предлагал рассмотреть вопрос о замене администраторов банка «Надра» и «Укрпромбанка». Такое требование премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обусловила тем, что временные администраторы указанных банков не провели реструктуризацию внешней задолженности данных кредитно-финансовых учреждений, что является препятствием для их докапитализации при участии государства.

С.КРУГЛИК напомнил, что Нацбанк ожидает от правительства активных действий по программе рекапитализации системных банков, и только по завершении рекапитализации этих банков можно говорить о рекапитализации средних и мелких банков (в случае интереса государства к этим банкам).

НБУ информирует Минфин о банке «Надра» и Укрпромбанке 7 сентября

Национальный банк Украины пообещал предоставить Министерству финансов всю информацию, необходимую для процедуры рекапитализации банков «Надра» и Укрпромбанка сегодня, 7 сентября.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, комментируя реакцию Нацбанка на письмо, направленное Кабинетом министров Нацбанку 26 августа с просьбой предоставить необходимые документы для рекапитализации «Надра» и "Укрпромбанка".

«Национальный банк пообещал предоставить все необходимые материалы в понедельник. Мы ждем», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины опроверг обвинения в затягивании процесса рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра».

Общество

Депутатам не будут начислять зарплату в дни блокирования ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал распоряжение «Об оплате труда Верховной Рады Украины».

Об этом он сообщил сегодня на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, данным распоряжением предусматривается, что «в дни, когда Верховная Рада Украины не начала работу или была заблокирована, автоматически не будет начисляться заработная плата».

В.ЛИТВИН попросил народных депутатов «с пониманием отнестись к такой позиции».

Когда на заседании Согласительного совета прозвучали реплики, мол, почему будут лишены зарплаты те депутаты, которые не будут принимать участия в блокировании, В.ЛИТВИН спросил: «А как иначе? Высчитывать, кто под трибуной стоит?».

«Верховная Рада Украины должна работать», - сказал В.ЛИТВИН и добавил, что «других возможностей докричаться нет». Он напомнил, что «это, в сущности, такое же решение, которое было подписано в 2008 году с учетом дополнений и замечаний Регламентного комитета парламента».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что если такое решение не нравится, необходимо искать возможность договариваться. По его словам, «если человек не работает, не приходит на производство, то зарплату никто не платит».

Как отметил В.ЛИТВИН, он понимает, «что подвергается определенной опасности, но, скажите, пожалуйста, как поступать». «Давайте найдем общую позицию», - добавил он.

По его словам, если чувствуется, что есть давление на народных депутатов (при этом В.ЛИТВИН не уточнил, с чьей стороны – УНИАН), необходимо принимать решение о голосовании в тайном режиме.

ТЭК

Украина пообещала МВФ поднять цены на газ для населения с 1 октября т.г.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в рамках сотрудничества договорились, что цены на газ для населения будут повышены с 1 октября 2009 года.

Об этом заявил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК во время интернет-конференции, отвечая на вопрос о возможном разрыве программы сотрудничества Украины и МВФ по причине невыполнения украинской стороной условий по повышению цен на газ для населения с 1 сентября 2009 года.

«Разрыв программы нереален, так как миссия Международного валютного фонда договорилась о повышении цен на газ с 1 октября 2009 г.», - сказал С.КРУГЛИК.

Напомним, 31 августа Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), в котором было обжаловано постановление НКРЭ от 9 июля 2009 года о повышении розничных цен на природный газ для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.

Повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с МВФ, и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и Фонда.

Медведев поручил сохранить условия транзита газа через Украину

Президент России Дмитрий Медведев поручил главе "Газпрома" Алексею Миллеру во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на изменения условий по оплате транзита российского газа через Украину.

О том, что такие предложения звучат из Киева, Миллер сообщил Медведеву на рабочей встрече.

На вопрос президента о том, предусматривает ли договор изменения, которые предлагает Украина, Миллер ответил отрицательно.

"Тогда и не платите!" - сказал Медведев, отметив, что "нужно действовать в соответствии с договором, который заключен".

"Мы специально его готовили, он в муках и трудах достался, мы по нему и работаем", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что "не нужно ничего придумывать", и добавил, что "у нас тоже не самые простые времена".

Миллер проинформировал Медведева о состоянии отношений "Газпрома" с украинскими партнерами.

"Украина в течение последние двух месяцев платит в полном объеме за поставки российского газа", - сказал он.

В то же время Миллер отметил, что "приходится слышать со стороны украинских партнеров, что было бы неплохо рассмотреть вопрос о предоплате через транзитный тариф".

На сегодняшний день транзит российского газа через территорию Украины оплачен по первый квартал 2010 года включительно, сообщил глава "Газпрома".

"То, что украинские партнеры платят - это хорошо, это можно только приветствовать...Это признак того, что наши партнеры надлежащим образом выполняют свои обязательства", - сказал Медведев.

Премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин 1 сентября на встрече в Гданьске договорились о том, что украинская сторона будет оплачивать только тот газ, который реально потребляет.

В 2010 году Украина, как заявляла Тимошенко, намерена приобрести 25 миллиардов кубометров газа. Это более чем в два раза меньше, чем предусмотрено контрактом на 2009-2019 годы между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", который был подписан 19 января текущего года. Согласно контракту, Украина с 2010 года должна закупать у России не менее 52 миллиардов кубометров газа в год.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам газа в 2009-2019 годах предусматривает оплату газа не позднее седьмого числа месяца, следующего за поставкой. В случае задержки платежей Россия имеет право перейти на авансовую систему расчетов. За августовские поставки газа "Нафтогаз Украины" пообещал расплатиться своевременно. В июле "Нафтогаз Украины" закупил у "Газпрома" около 3,3 миллиарда кубометров газа, в июне - 1,1 миллиарда кубометров.

«Нафтогаз» просит не нагнетать ситуацию вокруг компании

НАК «Нафтогаз Украины выражает обеспокоенность заявлениями высших должностных лиц и некоторых политиков Украины относительно возможности выставления со стороны ОАО «Газпром» штрафных санкций компании в связи с неподобающим выполнением условий контракта и считает нецелесообразным нагнетание политической истерии вокруг украинско-российских газовых отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» выходит из того, что со стороны российской стороны не прозвучало никаких заявлений относительно возможности применения штрафных санкций к компании в виду нарушения условий контракта относительно снабжения природного газа в Украину.

Сообщается, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» проводит конструктивные переговоры с руководством ОАО «Газпром» относительно учета влияния мирового экономического кризиса на объемы потребления природного газа украинскими потребителями. Российская сторона с пониманием относится к существующим объективным экономическим сложностям в Украине, и готова к поиску паритетного решения между сторонами. «В таком случае, любые заявления со стороны Украины, могут навредить конструктивному ходу переговорного процесса между двумя хозяйствующими субъектами относительно условий поставок природного газа в Украину», - отмечено в сообщении.

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание, что своевременно, в полном объеме и собственными средствами ежемесячно рассчитывается с ОАО «Газпром» за российский газ, который поставляется в Украину.

Сообщается также, что, по данным ГлавКРУ Украины, за 7 месяцев текущего года поступления от реализации продукции компании составили 60,3 млрд. грн. При этом компания взяла кредиты на 7 млрд. 965 млн. грн., а погасила 12 млрд. 424 млн. грн. Следовательно, кредиты никоим образом не могли быть направлены на закупку иностранной валюты, напротив – компания направила 4,5 млрд. грн. своей выручки на погашение ссуд. Поэтому все расходы на оплату природного газа в текущем году (включая закачку в ПХГ) были осуществлены за счет операционного дохода (выручки) компании – по состоянию на 1 августа 2009 это 47,8 млрд. грн.

Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины», невзирая на сложные политические и экономические условия обеспечивает постоянную и бесперебойную работу украинской газотранспортной системы, как составляющей евразийской ГТС.

Компания обращается ко всем политикам и высшим должностным лицам Украины с просьбой не политизировать ситуацию вокруг деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и обеспечить режим максимального содействия работе компании для стабильного прохождения осенне-зимнего периода и обеспечения энергетической безопасности страны.

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Дефляция как фактор экономического ухудшения?..

http://economics.unian.net/rus/detail/20550