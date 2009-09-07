Ющенко и Качиньский подписали Дорожную карту

Президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНЬСКИЙ подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2009-2010 годы.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, также В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ подписали совместное заявление президентов двух стран об энергетическом сотрудничестве.

Подписание состоялось в рамках государственного визита главы Украинского государства в Республику Польша после завершения встречи президентов в формате «с глазу на глаз».

После церемонии подписания начались украинско-польские переговоры в расширенном составе под председательством президентов.

Подписание Дорожной карты подтверждает стратегический характер партнерства Украины и Польши, направленного на перспективу, и закрепляет основные задачи двустороннего сотрудничества наших стран.