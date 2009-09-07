Ющенко называет Тимошенко «пятой колонной» Москвы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО «пятой колонной» Москвы и считает ее виновной в том, что люди разочаровались в идеалах Майдана.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом глава государства сказал в интервью изданию «Der Spiegel».

«Посмотрите только на деятельность премьер-министра и ее поездки в Москву. Когда я предупреждаю о «пятой колонне», то я знаю, о чем я говорю», - сказал Президент.

Он не согласился с мнением журналистов издания, что Запад становится все более сдержанным в вопросе членства Украины в НАТО, не только учитывая Россию, но и по причине разочарования тем, что победители Помаранчевой революции 2004 года – он и премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО – столкнули Украину в конституционный кризис.

«Я абсолютно не разделяю вашу оценку. Я показал этой стране перспективу. Последние четыре года ежегодные показатели роста равнялись по меньшей мере 7% ВВП – новизна для Украины. Национальный бюджет вырос вдвое, минимальная пенсия выросла, иностранные инвестиции увеличились в пять раз. Покажите мне другую европейскую страну с такими показателями. Разве я не должен ими гордиться?», - сказал Президент.

В то же время, он отметил, что проблемы в стране начались после Помаранчевой революции. «Мы создали правительство и тогда возникли первые разногласия. Мы спорили, какую политику, собственно, мы хотим проводить. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО остановила рыночные реформы и прибегла к административным вмешательствам: она ограничила экспорт зерна и растительного масла, объясняя это стремлением преодолеть инфляцию, массивным импортом мяса она разрушила в прошлом году существование десятков тысяч малых фермерских хозяйств, поголовье скота драматически упало. На место рыночной конкуренции пришли популизм и коррупция», - сказал глава государства.

Также он раскритиковал то, что в украинском парламенте нет дееспособного большинства. «Премьер-министр не может провести ни бюджета, ни закона, потому что просто нет ни одной пригодной совместной политической концепции. Ни по вопросам членства в НАТО, ни в области внешнеполитических и экономических проблем. Премьер-министр не хочет даже сказать слово «НАТО»; демократические ценности, к которым мы стремились во время Помаранчевой революции, забыты. Политика популистов делает страну недееспособной, даже если сейчас многие им аплодируют. Удержаться во власти стало самоцелью. Любой ценой: путем предательства, тайных договоренностей, путем путчей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО даже «искала союзников среди бывших противников революции, чтобы лишить власти Президента». «Депутатов парламентской фракции моей партии купили, чтобы обеспечить должность премьер-министру», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на реплику: «Проблемой является только то, что, согласно опросам, Юлия ТИМОШЕНКО имеет поддержку до 30%, в то время как ваш рейтинг в лучшем случае находится между 6 и 8%. Вы – сторона, которая больше всего проигрывает в киевских боях за власть», В.ЮЩЕНКО посоветовал не называть подобных цифр. «Вот только не нужно таких цифр!», - сказал он.