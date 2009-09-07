ГЛАВНОЕ на 7 сентября (вечер)

Экономика

Президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНЬСКИЙ подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2009-2010 годы.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, также В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ подписали совместное заявление президентов двух стран об энергетическом сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках государственного визита главы Украинского государства в Республику Польша после завершения встречи президентов в формате «с глазу на глаз». После церемонии подписания начались украинско-польские переговоры в расширенном составе под председательством президентов. Подписание Дорожной карты подтверждает стратегический характер партнерства Украины и Польши, направленного на перспективу, и закрепляет основные задачи двустороннего сотрудничества наших стран.

Финансы

Национальный банк Украины в сентябре текущего года готов направить около 1 млрд. долларов золотовалютных резервов на поддержание курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

При этом он сообщил, что с завтрашнего дня Нацбанк переходит на новую систему осуществления своих интервенций путем проведения аукциона. «В первую очередь будут удовлетворяться заявки по наивысшей цене», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

В правительстве Украины не видят экономических предпосылок для девальвации гривни и призывают Национальный банк к совместной работе для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН. «Я жду от Нацбанка скоординированных действий вместе с правительством. Правительство не видит экономических предпосылок для девальвации гривни», – сказал Б.ДАНИЛИШИН. Он подчеркнул, что на сегодняшний день спрос на товары украинского производства повышается, объемы экспорта увеличиваются и сальдо внешней торговли постепенно улучшается. «Показатель, который связан с внешнеэкономическими операциями, и сальдо внешней торговли уже не являются теми дестабилизирующими факторами, которые влияют на девальвацию национальной валюты. Экономических оснований тут нет», – заявил министр. Он считает, что Совет Нацбанка должен в ближайшее время провести заседание по вопросу коррекции денежно-кредитной политики. «Мы готовы сотрудничать в этом направлении с Нацбанком. Правительство делает все для стабилизации экономической ситуации», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 8,8380/8,8950 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,8525/8,8870 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,8670/8,9215 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День труда, в связи с чем торги по американской валюте проходили со сниженной активностью, а сделки были возможны только валютированием ТОМ. Национальный банк Украины традиционно в такой день на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2803/0,2828 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2812/0,2829 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2814/0,2832 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е упал и составил 31,4650 рублей за доллар (-0,22).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4290/1,4360 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,6735/12,7375 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,6880/12,7340 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 12,7210/12,8020 грн./евро.

ТЭК

Украина закачала в подземные хранилища достаточно газа и намерена прекратить его закачку в ПХГ (подземные хранилища газа) в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Она отметила, что на сегодняшний день в ПХГ Украины закачано 25,5 млрд. кубометров газа. И этого для страны достаточно. Как сообщал УНИАН, в начале августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что до конца года в ПХГ будет закачано 27 млрд. кубометров газа, что обеспечит энергетическую независимость Украины. По оценкам заместителя председателя правления концерна «Газпром» Валерия ГОЛУБЕВА, на начало сентября Украина закачала в ПХГ 25 млрд. кубометров газа.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в 2010 году Украина будет рассчитываться за газ согласно действующим контрактам и, как и в текущем году, без нарушения сроков оплаты.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос УНИАН о том, насколько осложнит оплату за газ возможность отказа «Газпрома» проводить предоплату за транзит газа по территории Украины. «Дело в том, что все расчеты, которые мы проводим, мы проводим в рамках контрактов. И также спокойно, как мы прошли этот год, мы пройдем и следующий. Нет никаких оснований сомневаться, что мы в системе обеспечения природным газом Украины твердо встали на ноги и нормально выстроили все финансовые и энергетические балансы», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» предложил компании «Газпром» рассмотреть возможность новой предоплаты за транзит газа. Кроме того, он добавил, что увеличение тарифа на транзит газа с 2010 года предусмотрено подписанными в январе контрактами.

По словам С.КУПРИЯНОВА, на встрече 7 сентября т.г. президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ было четко сказано, что «Газпром» будет придерживаться условий подписанных раннее контрактов и не согласится на изменение условий оплаты транзита российского газа через Украину. Напомним, 17 июня 2009 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия дала Украине кредит в размере 2,2 млрд. долл., оплатив транзит газа до 2010 года.

НАК «Нафтогаз Украины» в сентябре рассчитался с «Газпромом» за купленные 3,5 млрд. кубометров газа за счет оборотных средств в размере 667 млн. долл. без привлечения кредитных ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге. «Мы рассчитались с Российской Федерацией с опережением. Заплатили 667 млн. долл. Это те финансовые ресурсы, которые были потрачены на закупку российского газа из оборотных средств НАК «Нафтогаз», и расчет был проведен без привлечения каких-либо кредитных ресурсов как внутри Украины, так и за ее пределами», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО. Она отметила, что досрочный расчет еще раз свидетельствует о том, что на сегодняшний день НАК «Нафтогаз» является финансово стабильной компанией и стабильной также является вся система обеспечения Украины природным газом.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что «Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за поставленный в августе российский газ. Ранее и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сказал, что за потребленный в августе природный газ «Нафтогаз» должен перечислить «Газпрому» 667 млн. долл.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

НАК «Нафтогаз Украины» предложил компании «Газпром» рассмотреть возможность новой предоплаты за транзит газа.

Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ, поясняя по просьбе УНИАН результаты сегодняшней встречи главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. «Я могу сказать, что в словах моего руководителя (А.МИЛЛЕРА) речь шла о предложении украинской стороны рассмотреть возможность о новой предоплате за транзит (газа)», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Кроме того, он добавил, что увеличение тарифа на транзит газа с 2010 года предусмотрено подписанными в январе контрактами. С.КУПРИЯНОВ подчеркнул, что на встрече было четко сказано, что «Газпром» будет придерживаться условий подписанных раннее контрактов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, Д.МЕДВЕДЕВ поручил А.МИЛЛЕРУ во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на изменения условий оплаты транзита российского газа через Украину. О том, что такие предложения звучат из Киева, А.МИЛЛЕР сообщил сегодня Д.МЕДВЕДЕВУ на рабочей встрече. В частности, на вопрос Президента РФ о том, предусматривает ли договор изменения, которые предлагает Украина, А.МИЛЛЕР ответил отрицательно. «Тогда и не платите! Нужно действовать в соответствии с договором, который заключен. Мы специально его готовили, он в муках и трудах достался, мы по нему и работаем», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ. 17 июня 2009 г. премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия дала Украине кредит в размере 2,2 млрд. долларов, оплатив транзит газа до 2010 года.

С 31 августа по 7 сентября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на бензин А-95 снизились на 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев). По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 31 августа по 7 сентября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,6%, или 50 грн./т, – до 8820 грн./т; на бензин А-92 – сохранились на уровне 8900 грн./т; на бензин А-95 – снизились на 0,8%, или 70 грн./т, – до 8990 грн./т; на дизельное топливо – снизились на 0,4%, или 30 грн./т, – до 6750 грн./т. Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Приватизация

С начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) по состоянию на сегодняшний день в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились 12 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ. Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) пока не получил в управление государственные пакеты акций 15 энергоснабжающих компаний для их последующей продажи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ. Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 29 июля т.г. №894-р поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» государственные пакеты акций 15 энергоснабжающих компаний и передать их Фонду государственного имущества для их последующей продажи. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 19 августа т.г. №1004, находящиеся в государственной собственности облэнерго должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря 2009 года.

Транспорт

Министерство транспорта и связи Украины на этой неделе планирует завершить процедуру утилизации судна «Радомышль», которое находится в порту Мумбай (Индия), и отправить экипаж в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства. Согласно сообщению, 7 сентября утром в порт Мумбай отбыли два заместителя председателя правления – президента ОАО «Украинское Дунайское пароходство» для проведения передачи теплохода «Радомышль» на списание и утилизацию. Вопрос возвращения членов экипажа в Украину постоянно контролируется. На борту в настоящее время находится 11 членов экипажа. По данным Минтранса, физическое и психическое состояние экипажа удовлетворительное, продуктами питания и питьевой водой они обеспечены. По состоянию на 7.00 7 сентября на судне после ремонта запущен дизель-генератор №1. По информации судовладельца – ОАО «Украинское Дунайское пароходство» – теплоход обеспечен электропитанием.

Как сообщал УНИАН, утром 3 сентября к теплоходу «Радомышль» подошел буксир для проведения ремонта судна, укомплектованный соответствующей ремонтной бригадой. В тот же день четыре члена экипажа «Радомышля» прибыли в Украину (аэропорт «Одесса»). Министерство транспорта и связи Украины рассчитывало до конца августа т.г. урегулировать ситуацию с судном «Радомышль», стоящем на рейде с начала 2008 года в порту Мумбай (Бомбей) в Индии. Напомним, ОАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) в начале августа текущего года заявило об угрозе затопления судна «Радомышль», поскольку оно находится в аварийном состоянии в связи с поломкой насоса для откачки воды с судна. Тогда заместитель министра транспорта и связи Украины – глава Госморречадминистрации Михаил ЧУБАЙ сообщил, что Минтранс рассчитывает принять решение о продаже судна на металлолом до конца августа. По итогам шести месяцев 2009 года УДП получило 19,2 млн. грн. убытков, из них 17,9 млн. грн. составили затраты на содержание устаревшего флота пароходства, в который входит почти 50 судов в возрасте от 35 до 60 лет, то есть полностью изношенных, которые следует сдать на металлолом. В то же время существует запрет на продажу судов УДП. Для решения проблемы необходимо, чтобы Верховная Рада Украины приняла поправки к Закону Украины "Об управлении объектами государственной собственности" с исключением ОАО "Украинское Дунайское пароходство" из перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Справка УНИАН. Судно «Радомышль» в ожидании разрешения Минтранса на его реализацию прибыло в порт Мумбай 1 февраля 2008 года в аварийном состоянии. После получения разрешений судно было продано на аукционе в июле 2008 года с реализацией на месте настоящей рейдовой стоянки, однако в дальнейшем продажа была запрещена Министерством транспорта, а результаты аукционных торгов аннулированы.

Рыночная стоимость государственного пакета ЗАО "Авиакомпания "Аэросвит" в размере 22,3941% уставного фонда составляет 17 млн. грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), таковы результаты независимой оценки госпакета авиакомпании.

Как отметили в пресс-службе, оценка была проведена с целью дальнейшей приватизации данного пакета акций. Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing.

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Автопром

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) заявляет, что введение временного автомобильного сбора увеличит цены на импортные автомобили на 20%, а также будет способствовать возобновлению «серых» схем ввоза иномарок.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО. По его словам, 1 сентября т.г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №5080 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения (относительно поддержки уровня занятости в Украине в условиях мирового финансового кризиса)», которым предусматривается с 1 января 2010 года введение временного автомобильного сбора в размере 15% сроком на три года. При этом О.НАЗАРЕНКО отметил, что причиной создания и представления в парламент нового законопроекта, который регламентирует введение и действие временного автомобильного сбора, а фактически является очередной попыткой искусственного ограничения продаж импортных транспортных средств на территории Украины, является желание подменить 13%-процентную таможенную надбавку к импортной пошлине, срок действия которой закончился 6 сентября 2009 года. Гендиректор ВААИД также добавил, что в случае принятия данного законопроекта Ассоциация автоимпортеров будет «апеллировать в международные организации», поскольку он нарушает нормы и правила ВТО.

Как сообщал УНИАН, с 6 марта по 6 сентября 2009 года в Украине действовала временная целевая надбавка к ставкам ввозной пошлины на легковые, грузовые автомобили и автобусы в размере 13% от таможенной стоимости.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) насчитывает 114 компаний официальных автоимпортеров и автодилеров.

Строительство

Стоимость жилья на первичном рынке Киева с августа 2008 года по август текущего года снизилась на 30% в долларовом эквиваленте, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, за год стоимость жилья эконом-класса снизилась на 43,8%, бизнес-класса – на 37,7%, а премиум-класса – на 29,32%.

В то же время в гривневом эквиваленте стоимость квартир на первичном рынке выросла на 15,4% (стоимость жилья эконом-класса снизилась на 7,4%, бизнес-класса – увеличилась на 2,6%, премиум-класс – увеличилась на 16,5%).

Как сообщают аналитики портала, в августе т.г. по сравнению с июлем т.г. средняя стоимость жилья эконом-класса в гривневом эквиваленте снизилась на 4% - до 9822 грн./кв.м, бизнес-класса – уменьшилась на 1,2% - до 15282 грн./кв.м, а квартиры премиум-класса потеряли в стоимости 0,3% - 27005 грн./кв.м.

По данным портала, в августе были начаты либо возобновлены продажи в 5-ти объектах, из них 3 эконом-класса и 2 бизнес-класса. Вместе с тем за истекший период была приостановлена либо завершена продажа в 11-ти объектах: 4 - эконом-класса, 4 – бизнес-класса, 3 - премиум-класса.

Специалисты портала сообщили, что в августе стоимость 1 кв. м была снижена в 3-х объектах: по одному эконом-, бизнес- и премиум-класса. В зависимости от класса, снижение стоимости составило от 300 до 5000 грн.

Специалисты портала проанализировали 138 объектов, введенных в эксплуатацию и со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2010 года, 70 компаний-операторов.

АПК

На сегодняшний день никаких проблем с наличием сахара на внутреннем рынке Украины нет, а повышение его цены вызвано спекуляциями участников рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Сахарного кризиса нет, есть спекуляции на рынке сахара. А сахара в Украине достаточно, чтобы уже наелись все, особенно те, кто спекулирует, под завязку», – заявил Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он подчеркнул, что в случае необходимости Украина всегда сможет решить проблему нехватки сахара путем выхода на внешний рынок.

Как сообщал УНИАН, 10 августа т.г. министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что реальная цена сахара в Украине на сегодня составляет не более 4,3 грн. за кг. По его словам, в настоящее время нет объективных причин для роста цен на сахар. Кабинет Министров Украины распорядился провести отпуск из государственного материального резерва 28 тыс. тонн сахара предприятиям, которые относятся к сфере управления Госкомрезерва, по цене реализации сахара Аграрным фондом из государственного продовольственного резерва (распоряжение от 12 августа 2009 г. № 952-р «О проведении дополнительных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара»). 19 августа в Минске состоялись консультации о возможных поставках белорусского сахара в Украину. 27 августа заместитель министра экономики Украины Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО сообщил, что белорусская сторона предложила слишком высокую цену за поставки сахара – 550 долл. за тонну, а такая цена на сегодняшний день не устраивает Украину. Вместе с тем он отметил, что Украина намерена в дальнейшем продолжить обсуждение вопроса закупки сахара в Беларуси в большем объеме – до 100 тыс. тонн, но при условии, что цена будет снижена. Консультации и переговоры могут быть продолжены в ноябре, после окончания сбора урожая в Украине.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% – до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ – 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн).

Беларусь готова до конца 2009 года поставить в Украину 50 тысяч тонн сахара.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Беларуси со ссылкой на председателя государственного концерна «Белгоспищепром» Ивана ДАНЧЕНКО.

«Мы готовы поставить в Украину до конца текущего года 50 тысяч тонн сахара. Украинская сторона попросила нас об этом, и мы готовы пойти навстречу», - сказал И.ДАНЧЕНКО. Председатель концерна отметил, что соответствующие консультации состоялись между министерствами экономики Беларуси и Украины. В ближайшее время, по его словам, ожидаются переговоры по вопросам поставки белорусского сахара с Министерством аграрной политики Украины. И.ДАНЧЕНКО уточнил, что цена сахара для Украины будет формироваться исходя из мировой конъюнктуры, «в зависимости от рынка».

Он также подчеркнул, что цены на сахар в четвертом квартале обычно низкие, так как в этот период наблюдается снижение спроса на эту продукцию.

Председатель концерна также сообщил, что сахар, произведенный из нового урожая сахарной свеклы, уже практически полностью законтрактован. «У нас по союзному балансу с Российской Федерацией на следующий год предполагается продать 150 тысяч тонн сахара. Новый урожай практически законтрактован – на внутренний и российский рынок», - добавил он.

И.ДАНЧЕНКО прогнозирует к концу 2009 года увеличение поставок белорусского сахара на 15% до 230 тысяч тонн. «Мы работаем со странами Средней Азии, Казахстаном. К примеру, те объемы, которые запланированы по Казахстану, мы поставили, ожидаем развития нашего партнерства с этим государством и в будущем», - уточнил руководитель концерна.

По его словам, в Беларуси в 2009 году прогнозируется урожай сахарной свеклы на уровне 4 млн. тонн. «Такие объемы позволят заготовить нам 510-515 тысяч тонн сахара, что полностью закроет потребности внутреннего рынка и обеспечит хороший экспортный потенциал. Это особенно важно в условиях роста цен на сахар на мировом рынке, который связан с неурожаем сахарного тростника в Индии и Бразилии. Мы являемся импортонезависимой по сахару страной, цена на эту продукцию будет формироваться, как и положено, исходя из издержек производства. Что касается внешнего рынка, то мы только выиграем, экспортируя сахар», - резюмировал И.ДАНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Минске состоялись консультации о возможных поставках белорусского сахара в Украину.

В состав делегации входили представители Министерства экономики, Госкомрезерва и представители торговых сетей. Во время консультаций планировалось обсудить объем поставок и цену.

Заместитель министра экономики Украины Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО 27 августа сообщил, что белорусская сторона предложила слишком высокую цену за поставки сахара - 550 долл. за тонну, а такая цена на сегодняшний день не устраивает Украину. «Белорусская сторона может продать нам 50 тыс. тонн сахара до конца года и предлагает цену 550 долл. за тонну. Такая цена слишком велика для нас», - сказал В.ПАНТЕЛЕЕНКО.

Вместе с этим он отметил, что Украина намерена в дальнейшем продолжить обсуждение вопроса закупки сахара в Беларуси в большем объеме – до 100 тыс. тонн, но при условии, что цена будет снижена. Консультации и переговоры могут быть продолжены в ноябре, после окончания сбора урожая в Украине.

(УНИАН)