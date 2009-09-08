США остаются мировым лидером по продаже вооружений

США остаются мировым лидером по международной продаже вооружений, несмотря на последствия глобального финансово-экономического кризиса. Об этом в понедельник сообщила газета New York Times, ссылаясь на данные доклада, подготовленного исследовательской службой американского конгресса.

Согласно оценкам экспертов, в 2008 г. США продали вооружений на сумму 37,8 млрд долл. Это позволило Америке занять более двух третей глобального рынка торговли оружием. На втором месте оказалась Италия - 3,7 млрд долл. На третьем - Россия, объем продажи оружия которой на глобальном рынке, под подсчетам специалистов, в прошлом году составил 3,5 млрд долл., переадет ПРАЙМ-ТАСС.

В 2007 г. объем продаж американского оружия оценивался в 25,4 млрд долл. Как отмечает New York Times, "рост продаж вооружений Соединенными Штатами в прошлом году особенно примечателен в увязке с глобальными тенденциями". "Общий объем мировых продаж вооружений в 2008 году составил 55,2 млрд долл., что представляет собой снижение на 7,6% по сравнению с 2007 годом и является самым низким с 2005 года", - указывает издание.