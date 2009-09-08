ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Прекратила действие 13%-ная надбавка к пошлине на импорт», в котором пишет о том, что dчера прекратила действовать 13% надбавка к пошлине на импорт. Она вступила в силу в этом году 6 марта и в первую очередь была направлена в поддержку отечественного автопрома. Тем не менее, полгода повышенного налогового сбора с импортеров автомобилей не дали желаемого результата для отечественных производителей авто. По данным ассоциации автопроизводителей «Укравтопром», производство автомобилей в стране в марте-июле упало на 85%. На некоторых предприятиях падение составило 90%…

http://delo.ua/biznes/rynki/prekratila-dejstvie-13-nadbavka-poshline-na-import-129653/

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Также «Дело» в материале «Стельмаха взяли в заложники» пишет - обвинения политиков в адрес Национального банка заставили главу ведомства Владимира Стельмаха срочно прервать отпуск…

http://delo.ua/vlast/politika/stelmaha-vzjali-v-zalozhniki-129664/

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"Дело" в публикации «Пассажирам улучшат страховку» пишет - Министерство транспорта и связи Украины готовит для пассажиров междугородного транспорта приятный сюрприз. В случае принятия Кабмином изменений в положение об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте с них будут брать за страховку во время путешествия на 33% меньше, а выплачивать, если пострадают, вдвое больше…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/passazhiram-uluchshat-strahovku-129661/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк набивает доллару цену» пишет – безуспешные попытки НБУ остановить девальвацию гривни вынудили его полностью изменить стратегию работы на валютном рынке. Тормозить обесценивание гривни центробанк намерен с помощью нового вида аукционов. Теперь банки смогут покупать доллары США только по наивысшему курсу. На проведение эксперимента НБУ готов потратить 1 млрд долл. Участники рынка недовольны новой инициативой и опасаются, что действия регулятора будут стимулировать подорожание доллара…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1234346

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Газпром» оставит Украину без аванса» пишет - Президент России Дмитрий Медведев запретил "Газпрому" выдавать Украине очередной аванс за транзит российского газа. Киев в ответ подчеркнул, что деньги не так уж нужны, объявив о возможности завершить закупки газа для закачки в подземные хранилища. Но вскоре "Нафтогаз" нужно рефинансировать кредиты на 1,5 млрд долл., а "Газпром" воспользовался ситуацией, чтобы вновь напомнить о своем праве оштрафовать компанию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1234331

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Курс на дно» пишет - спустя год после начала экономического кризиса в Украине девальвационное давление на гривню не уменьшается. Валюта имеет высокий спрос у населения, которое скупило свыше 5,1 млрд долл. и вывело ее из банковской системы, в связи с чем нацвалюта продолжает обесцениваться. Возможности Нацбанка по поддержке гривни уменьшаются. Предотвратить окончательное разочарование в ней может резкое снижение использования валюты в стране, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1234314

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Издание «Экономические известия» в публикации «Запахло трубными деньгами» пишет – в разгар традиционных ежегодных переговоров с «Газпромом» о новых условиях сотрудничества в Кабмине Юлии Тимошенко надеются получить до 2 млрд. долл. от европейских доноров на модернизацию нашей газотранспортной системы. В Кремле негативно воспринимают перспективы такого партнерства…

http://www.eizvestia.com/state/full/4182123

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«Экономические известия» в материале «Хлеб дорос до стабильности» пишут - прошедшее неделю назад повышение цен на хлеб в Киеве может стать последним для отрасли в среднесрочной перспективе. Пекари отмечают, что предпосылок для роста цен на хлеб нет, однако в большей степени стабильность цен будет зависеть от баланса экспорта, который активизировался из-за курсовых колебаний…

http://www.eizvestia.com/state/full/4182170

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«Газета по-киевски» в материале «Итог «пятилетки»: зарплаты все-таки обгоняют цены» пишет – издание выяснило, что корзинка покупателя с 2004-го по 2009 год подорожала в среднем в 2,6 раза, а зарплаты выросли в 3,12 раза…

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/08/093051.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Игроки казино ушли в сеть» пишет - торговать азартом никто не перестал, «казиношники» перебрались в Интернет. Игры почти те же…

http://www.segodnya.ua/news/14076690.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дефляция как фактор экономического ухудшения?..» пишет - Госкомстат фиксирует второй месяц подряд дефляцию. Но ее наличие можно рассматривать как отрицательный фактор, который свидетельствует об ухудшении экономической ситуации…

https://economics.unian.net/rus/detail/20550

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «$2 млрд перед выборами» пишет – Россия готова дать Украине кредит, чтобы она смогла расплатиться за российский газ. Есть опасность, что эти деньги сгинут в пучине предвыборной борьбы, которая идет на Украине, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/08/213403

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Издание «Известия» в публикации «Турбины ГЭС износились, а деньги тратили на музей и цветочки» пишет - до сих пор точные причины самой мощной в истории гидроэнергетики аварии на СШГЭС неизвестны. Возможно, свет на эту загадочную катастрофу прольют итоги проверки, которую Счетная палата еще в прошлом году провела на российских ГЭС…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132763/

(УНИАН)