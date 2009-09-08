Анонс на 8 сентября т.г.

ІІІ Международная конференция в формате «круглого стола» на тему: «Состояние и тенденции развития рыбного рынка Украины в 2009 -2010 гг., преодоление кризисных последствий».

Пресс-конференция, посвященная началу эксплуатации новых самолетов Боинг-737-800 авиакомпанией "Международные Авиалинии Украины", а также дальнейшим планам перевозчика на украинском рынке.

Пресс-конференция первого заместителя министра регионального развития и строительства Украины, национального координатора по вопросам методологии проектирования и строительства объектов Евро-2012 Анатолия Беркуты, посвященная подготовке г. Львов к проведению чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Начнет работу «горячая линия» при участии премьер-министра Юлии Тимошенко и членов правительства.

Пресс-конференция на тему: «МВФ к Украине: игра сначала в доброго, а затем злого следователя?» .

В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Страховая Группа «ТАС»: «Без страха о страховании!», посвященный актуальным вопросам индивидуального и корпоративного страхования в Украине.

Министр по вопросам ЖКХ Украины Алексей Кучеренко проведет селекторное совещание в режиме видеосвязи по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Высший хозяйственный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу компании Соремартек С.А. (Группа Ферреро) на отказ в удовлетворении иска о запрете компании Ландрин (г. Санкт – Петербург, Россия) использовать торговую марку, принадлежащую компании Соремартек С.А. и представляющую собой оригинальное изображение конфеты Raffaello, а также на решение о прекращении правовой охраны указанной торговой марки в Украине.

ЕвроДебаты на тему: "Фискальная политика Украины на рынке табачных изделий в контексте европейской интеграции".

(УНИАН)