Согласительный совет не достиг компромисса

На Согласительном совете руководства Верховной Рады и лидеров фракций не достигнут компромисс относительно сегодняшней работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета представители фракции Партии регионов настаивали на необходимости рассмотрения в первоочередном порядке законопроектов о повышении социальных стандартов.

В то же время народные депутаты от БЮТ настаивали на том, чтобы решения о повышении социальных стандартов принимались только в пакете с законопроектами, которые будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет.

В частности, народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО отметил, что предусматривается поднять акцизы на табак, ликеро-водочные изделия, пиво и горюче-смазочные материалы.

В ответ первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал: «Вы думаете, что мы такие дураки, чтобы голосовать за поднятие акцизов на бензин?».

По его словам, если бы фракция Партии регионов за это проголосовала и тогда цена на бензин выросла бы до 15 грн. за литр, тогда бы «вы сказали, что это Партия регионов виновата», поскольку по ее настоянию принято такое решение.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН несколько раз предлагал зайти в сессионный зал, разблокировать трибуну и в порядке регистрации законопроектов о повышении социальных стандартов проводить голосование. А в случае, когда не будет результативного голосования, снова собраться для поиска компромисса, добавил он.

В.ЛИТВИН отметил, что голосование можно проводить в тайном режиме, во избежание давления на народных депутатов Украины. Он признал, что на сегодня существует «давление на депутатов от коалиции».

В то же время он добавил, что такое же давление осуществляется и на депутатов от Партии регионов.

По его словам, можно договориться о любом способе голосования. «Хотите - будет голосование путем вставания, приседания, подпрыгивания», - добавил В.ЛИТВИН.