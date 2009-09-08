Проблемы "рыночных" предпринимателей урегулируют

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует разработку специального плана действий для урегулирования проблем предпринимателей, работающих на рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ходе «горячей» телефонной линии с предпринимателями в «Укртелекоме».

«Я сейчас готовлю масштабное большое совещание, встреча с такими людьми, которые будут представлять каждый рынок в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, по результатам такого совещания совместно с предпринимателями будет подготовлена «специальная программа действий для урегулирования всех проблем, с которыми предприниматели сталкиваются в процессе работы».