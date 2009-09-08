Ющенко остановил действие постановления КМУ о «ТАСКО-экспорте»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие пункта 1 постановления правительства о расширении прав государственного спецэкспортера «ТАСКО-экспорт», касающегося осуществления экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющие государственную тайну.

Текст соответствующего указа главы государства обнародован на его официальном веб-сайте.

В документе отмечается, что Кабинет министров Украины 19 августа 2009 года издал постановление №878, пунктом 1 которого существенно расширены права государственного предприятия «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-экспорт» (г. Киев) относительно осуществления экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющие государственную тайну.

Такое решение Кабмина, считает Президент, не отвечает основным принципам государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества, существенно осложняет осуществление государственного экспортного контроля, создает предпосылки для утечки государственной тайны и нарушения международных обязательств Украины, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, средств его доставки и ограничением передач обычных видов вооружения, а поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Следовательно, данное постановление правительства не отвечает части первой статьи 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших функций государства, и статьи 18 Основного Закона о направлении внешнеполитической деятельности Украины на обеспечение ее национальных интересов и безопасности путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного содружества по общепризнанным принципам и нормам международного права.

Действуя таким способом, отмечается в указе, Кабмин также нарушил требования части второй статьи 8 Основного Закона, которой провозглашено, что законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей, и еще ряда статей, согласно которым органы государственной власти обязаны осуществлять свои полномочия в установленных Конституцией пределах и на ее основании, в пределах своей компетенции.

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и на основании пункта 15 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил остановить действие пункта 1 постановления правительства от 19 августа 2009 года №878 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 12 июля 1999 г. №1228 и признании утратившим силу постановления Кабинета министров Украины от 10 сентября 2008 г. №816».