Кабмин ужесточит контроль качества лекарств и цен на них

Киев. 8 сентября. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости усиления государственного контроля за качеством лекарств и ценами на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время горячей телефонной линии с предпринимателями в «Укртелекоме».

«Ситуация, которая сложилась в стране с ценами и качеством лекарств, уже представляет угрозу для страны, и контролировать мы это будем системно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.