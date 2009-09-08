Кабмин будет поддерживать малый и средний бизнес

Правительство продолжает работу, направленную на поддержку малого и среднего бизнеса.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила во время "горячей линии" по проблемным вопросам предпринимателей, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сотрудничество между правительством и предпринимателями значительно усилилось после того, как при КМУ был создан Совет предпринимателей, который возглавляет Оксана ПРОДАН, и после того, как на должность председателя Госкомпредпринимательства была назначена Александра КУЖЕЛЬ. «Эти два руководителя делают необходимую для предпринимателей работу: на каждое заседание правительства вносят блок безотлагательных нормативных актов, постановлений, законопроектов, регулирующих те или другие проблемы предпринимательской среды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что именно благодаря такой работе был решен вопрос выдачи актов землепользования. При этом Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что на завтрашнем заседании правительства будет принято последнее решение относительно финансирования этой масштабной программы, «чтобы можно было 6,5 миллионам граждан выдать акт землепользования до конца года». «В пятницу я собираю всех без исключения руководителей системы Госкомзема и земельного кадастра по усей стране, и я доведу это дело до логического завершения», - сообщила премьер-министр.

Глава правительства также отметила, что в ближайшие недели проведет совещание с предпринимателями всех рынков страны с целью создания специальной программы действий для урегулирования проблем, возникающих в процессе их работы: «Я сейчас готовлю масштабное большое совещание с такими людьми, которые будут представлять каждый рынок в Украине». Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила Секретариату Кабинета министров подготовить на следующую неделю совещание с представителями фармацевтической отрасли.

Премьер-министр поблагодарила предпринимателей за то, что они в тяжелый кризисный период своевременно платят все налоги. «Если идет речь о том, кто сегодня борется с кризисом, то с кризисом на самом деле борются от малого до большого предпринимателя все», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.