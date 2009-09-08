ГЛАВНОЕ на 8 сентября (день)

Политика

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отмечает, что Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады Украины не могут уйти в отпуск на период избирательной кампании. Об этом он заяви в интервью «Левому берегу».

В частности, отвечая на вопрос о том, как будет функционировать ВР во время избирательной гонки, если спикер Владимир ЛИТВИН будет баллотироваться, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Владимир ЛИТВИН будет руководить парламентом до тех пор, пока находится на посту спикера».

На просьбу разъяснить с юридической точки зрения позицию закона о том, что кандидат на пост Президента Украины должен уйти в отпуск на время кампании, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Юридическая логика отсутствует тут напрочь. Президент, премьер, глава ВР – эти три должностных лица, должны выполнять свои обязанности на протяжении всего срока пребывания в должности. Делегировать их кому-либо двое из них могут, разве на короткое время, да и то в объеме весьма ограниченном. Так, допустим, первый вице-премьер, может провести, вместо премьер-министра, заседание Кабмина, но не может подписывать акты КМУ. Первый вице-спикер полномочен подменить спикера в ведении сессии, но не обладает правом подписывать законы».

По его словам, во время кампании парламент продолжает работать в прежнем режиме. «Поймите, нет у спикера такого отпуска, уйдя в который, он лишается права выполнять свои прямые обязанности», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он согласился с утверждением, что избирательная кампания 2010 года выдастся не менее отчаянной, чем в 2004 году.

Нацбанк

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о наличии фактов для возбуждения уголовных дел против высших должностных лиц Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Согласно рапортам моих подчиненных по уголовным делам, которые расследуются МВД Украины, выявлены серьезные факты, которые могут быть использованы для привлечения к ответственности при согласии Генеральной прокуратуры высших должностных лиц Национального банка Украины», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В тоже время министр не конкретизировал такие факты, отметив лишь, что в настоящее время в МВД находятся в производстве уголовные дела по фактам разворовывания средств коммерческими банками при содействии должностных лиц Нацбанка, по фактам финансового мошенничества в процессе рефинансирования коммерческих банков, а также про признакам финансового мошенничества во время валютных аукционов.

«Кроме того, у нас есть достоверные факты о конкретных действиях конкретных должностных лиц высшего руководства Национального банка в ходе всех этих финансовых афер», - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО навести порядок в Национальном банке Украины.

«Либо они стабилизируют курс валюты, прекращают грабеж населения, ничем не подтвержденный с финансовой точки зрения, либо – пора сушить сухари», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Политика Национального банка, в общем-то, требует тишины. Но, к сожалению, в последнее время в этой тишине происходят массовые злоупотребления, разворовывание средств исчисляется уже сотнями миллионов. Мне кажется, пришло время разорвать эту тишину и сказать следующее: «Пользуясь полной поддержкой Президента Украины, фактически статусом неприкосновенности со стороны других государственных структур, руководство Национального банка Украины покрывает и допускает служебные злоупотребления и организацию финансовых махинаций в коммерческих банках. Второе – более важное. У меня создается впечатление, что валютный курс становится не столько финансовым показателем, сколько политической технологией для дестабилизации политической ситуации в Украине по сценарию Секретариата Президента», - заявил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что Генеральная прокуратура Украины по материалам Министерства внутренних дел Украины возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году юридическим лицам кредитов. Также министр заявил, что Управление по борьбе с организованной преступностью столичной милиции проводит доследственное расследование по фактам финансовых злоупотреблений на сумму 2 млрд. грн. в «Родовид Банке».

Законодательство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по мотивам несоответствия Основному Закону своим указом остановил действие отдельных положений постановления Кабинета министров от 20 мая 2009 года № 508 относительно утилизации отходов как вторичного сырья.

Текст соответствующего указа главы государства обнародован на его официальном веб-сайте.

В постановлении правительства № 508 речь идет о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 26 июля 2001 г. №915 «О введении системы сбора, сортировки, транспортировки, переработки и утилизации отходов как вторичного сырья». А именно, пунктами 2 и 5 внесены изменения, которыми предприятия и организации всех форм собственности, которые используют в Украине тару и упаковочные материалы или импортируют их вместе с продукцией, обязаны самостоятельно с соблюдением требований законодательства обеспечить прием и утилизацию использованной упаковки или заключить с государственной компанией «Укрэкокомресурсы» договоры об организации их сбора и утилизации.

В предыдущей редакции от 26 июля 2001 г., констатирует Президент, была предусмотрена возможность обеспечения утилизации использованной тары предприятиями путем заключения договоров не только с госкомпанией «Укрэкокомресурсы», но и другими специализированными предприятиями, которые имеют соответствующие лицензии и условия для предоставления соответствующих услуг.

Поскольку для самостоятельного осуществления утилизации тары и упаковочных материалов, убежден Президент, таким предприятиям на всей территории Украины нужно создать надлежащую инфраструктуру, практически выполнить это задание невозможно. Поэтому постановление правительства №508, считает глава государства, обязывает производителей и импортеров заключать контракты с единственным предприятием - государственной компанией «Укрэкокомресурсы», которая фактически становится монополистом на рынке этих услуг. Тем самым, становится невозможным осуществление предпринимательской деятельности более чем 1800 специализированными предприятиями, которые имеют лицензии и условия для предоставления соответствующих услуг на территории страны.

Такое решение Кабинета министров, отмечает Президент, не соответствует Конституции Украины, по которой каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом, а государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, не допуская неправомерного ограничения и недобросовестной конкуренции, защиту прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства и тому подобное. Кроме того, виды и границы монополии определяются законом.

Таким образом, говорится в указе, решив подзаконным актом вопросы, отнесенные Конституцией Украины к сфере законодательного регулирования, правительство нарушило нормы статьи 75, пункта 3 части первой статьи 85, статьи 91 Конституции Украины, по которым принятие законов относится к полномочиям Верховной Рады как единственного законодательного органа в государстве.

Следовательно, данное решение Кабмина, считает Президент, не отвечает нормам ряда статей Основного Закона, которыми провозглашено, что законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины, должны соответствовать ей, а органы исполнительной власти обязаны осуществлять полномочия в установленных Конституцией границах и действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины и в пределах своей компетенции.

Учитывая изложенное, в соответствии с п.15 части первой ст.106 Конституции Украины, Президент постановил остановить действия абзаца второго п.5 и абзаца четвертого п.2 постановления Кабинета министров от 26 июля 2001 года № 915 «О введении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья».

Глава государства также обязал правительство принять меры по возобновлению конкуренции при предоставлении услуг по сбору, сортировке, перевозке, переработке и утилизации использованной тары (упаковки).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие пункта 1 постановления правительства о расширении прав государственного спецэкспортера «ТАСКО-экспорт», касающегося осуществления экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющие государственную тайну.

Текст соответствующего указа главы государства обнародован на его официальном веб-сайте.

В документе отмечается, что Кабинет министров Украины 19 августа 2009 года издал постановление №878, пунктом 1 которого существенно расширены права государственного предприятия «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-экспорт» (г. Киев) относительно осуществления экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющие государственную тайну.

Такое решение Кабмина, считает Президент, не отвечает основным принципам государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества, существенно осложняет осуществление государственного экспортного контроля, создает предпосылки для утечки государственной тайны и нарушения международных обязательств Украины, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, средств его доставки и ограничением передач обычных видов вооружения, а поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Следовательно, данное постановление правительства не отвечает части первой статьи 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших функций государства, и статьи 18 Основного Закона о направлении внешнеполитической деятельности Украины на обеспечение ее национальных интересов и безопасности путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного содружества по общепризнанным принципам и нормам международного права.

Действуя таким способом, отмечается в указе, Кабмин также нарушил требования части второй статьи 8 Основного Закона, которой провозглашено, что законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей, и еще ряда статей, согласно которым органы государственной власти обязаны осуществлять свои полномочия в установленных Конституцией пределах и на ее основании, в пределах своей компетенции.

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и на основании пункта 15 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил остановить действие пункта 1 постановления правительства от 19 августа 2009 года №878 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 12 июля 1999 г. №1228 и признании утратившим силу постановления Кабинета министров Украины от 10 сентября 2008 г. №816».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №717/2009 приостановил действие постановление правительства, которым ужесточались условия учета курсовых разниц при расчете налога на прибыль.

Текст Указа «Об остановке действия постановления Кабинета министров Украины от 26 августа 2009 года № 895» обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №895 «Об урегулировании некоторых вопросов администрирования налога на прибыль» от 26 августа 2009 года, суммы отрицательного значения налога на прибыль, полученного от пересчета задолженности в иностранной валюте, относятся к валовым затратам лишь в случае погашения задолженности.

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) в своем разъяснении к правительственному циркуляру указывала на то, что данную норму предприятия должны учитывать уже при составлении декларации по налогу на прибыль за девять месяцев 2009 года.

«В результате девальвации национальной валюты плательщики налога на прибыль на протяжении 2008 года отнесли в состав валовых расходов убытки в виде отрицательной курсовой разницы, в том числе по непогашенным кредитам, в сумме приблизительно 25 млрд. грн., что приведет к потерям бюджета по налогу на прибыль в сумме около 1,5 млрд. грн.», – сказано в разъяснении ГНАУ.

Партнер, руководитель налогово-юридического отдела компании Ernst & Young Владимир КОТЕНКО в комментарии УНИАН заявил, что постановление правительства противоречит действующему законодательству, в частности, Закону Украины «О налогообложении прибыли предприятий», а также существенно ограничивает гарантированные законом права налогоплательщиков.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины с начала года, по состоянию на 3 сентября 2009 года, перечислил в госбюджет 639 млн. грн. от приватизации ( в госбюджете на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивиденды – 297,8 млн. грн.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, в январе-августе т.г. Фонд госимущества получил от приватизации 586 млн. грн.

Поступления от аренды по итогам января–августа т.г. составили 459,5 млн. грн., за этот же период перечислено 400,7 млн. грн. дивидендов.

Финансы

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,76 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем 7 сентября, продают – по 8,91 грн./долл., на 0,2% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,65-8,84 грн./долл., по продаже – в пределах 8,87-8,95 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 7 сентября и составляет 12,58/12,85 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,33-12,70 грн./евро, по продаже – в пределах 12,70-13,00 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 7 сентября также не изменился – 0,2645/0,2819 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,215-0,275 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,76 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем вчера, курс продажи – 8,90 грн./долл., на 0,3% дешевле. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,65-8,80 грн./долл., по продаже – в пределах 8,87-8,93 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева незначительно изменился по сравнению с 7 сентября и составляет 12,58/12,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,33-12,70 грн./евро, по продаже – в пределах 12,75-13,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 7 сентября незначительно понизился и составляет в среднем 0,2606/0,2837 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,215-0,275 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,70/8,90 грн., евро – 12,40/12,85 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,50/8,95 грн., евро – 12,00/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,70/8,90 грн., евро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 8 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,995, к евро – 11,456835, к российскому рублю – 0,25438.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,7925/8,8340 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2800/0,2818 грн./рубль, котировки по евро-гривне составили 12,6970/12,7360 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня выросли до 1,4435/1,4437 долл.евро (понедельник - 1,4340/1,4342 долл./евро). В понедельник Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Банк «Финансы и Кредит» подписал договор с Vorskla Steel Holdings Limited о привлечении средств в объеме 7,94 млн. долл. на условиях субординированного долга.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, срок привлечения средств – 7 лет, процентная ставка составляет 8,4%.

По данным пресс-службы банка, в настоящее время проводится процедура регистрации субординированного долга в Национальном банке Украины, которую планируется завершить до конца текущего месяца.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году и сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 июля 2009 года активы банка составляли 17,590 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 15,495 млрд. грн., обязательства – 15,301 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн., собственный капитал – 2,289 млрд. грн. Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 187 млн. грн. против 98 млн. грн. прибыли годом ранее. По состоянию на 1 июля 2009 года основными акционерами банка являлись АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88% и ОАО «Киевмедпрепарат Украина» (3,01%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Предпринимательство

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует разработку специального плана действий для урегулирования проблем предпринимателей, работающих на рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ходе «горячей» телефонной линии с предпринимателями в «Укртелекоме».

«Я сейчас готовлю масштабное большое совещание, встреча с такими людьми, которые будут представлять каждый рынок в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, по результатам такого совещания совместно с предпринимателями будет подготовлена «специальная программа действий для урегулирования всех проблем, с которыми предприниматели сталкиваются в процессе работы».

ТЭК

Американская компания Westinghouse поставила на Южно-Украинскую АЭС 42 опытных сборки для перегрузки 3-го энергоблока станции.

Об этом УНИАН сообщили в отделе работы с общественностью и СМИ обособленного подразделения «Южно-Украинская АЭС».

Согласно сообщению, в настоящее время на станции осуществляется выгрузка прибывшего топлива из транспортных контейнеров в специальные чехлы, расположенные на узле хранения свежего ядерного топлива. При разгрузке первого контейнера присутствовали представители фирмы-изготовителя – компании Westinghouse (США).

Американские специалисты также прибудут на станцию для участия в процессе входного контроля перегрузочной партии топлива. Предположительно он начнется в пятницу, 11 сентября, после завершения полной выгрузки прибывших тепловыделяющих сборок (ТВС).

В активную зону реактора 3-го энергоблока сборки Westinghouse будут загружены в ходе ремонтной кампании на блоке в январе 2010 года.

Справка УНИАН. НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse в 2000 году начали реализацию проекта квалификации ядерного топлива производства американской компании с целью обеспечения возможности его использования на АЭС Украины. Его итоги планируется подвести в 2013 году. Украина в случае успешной реализации этого проекта получит потенциального, альтернативного российскому, поставщика ядерного топлива для АЭС.

«Энергоатом» в рамках первого этапа проекта летом 2005 года установил в реактор третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС шесть ТВС производства Westinghouse. Второй этап предусматривает загрузку в активную зону этого реактора 42 сборок производства американской компании в 2009 году.

Эксплуатируемые сборки каждый год подвергаются инспекции во время остановки энергоблока на плановый ремонт и перегрузки ядерного топлива.

Министерство экономики Украины снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ, в том числе нефтяной (попутный) газ, в августе 2009 года на 1% - с 1,2083 в июле до 1,1963.

Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.

В сообщении отмечается, что импорт газа в Украину в августе осуществлялся по трем небольшим контрактам: 1 млн. куб. м по 235 долл. за тыс. куб. м, 15,6 млн. куб. м и 15,777 млн. куб. м, соответственно, по 230 и 198,34 долл. за тыс. куб. м.

В июле, согласно данным Минэкономики, цена импорта природного газа в Украину составляла 194,51 и 272,22 долл. за тыс. куб. м.

Газ, закупаемый НАК "Нафтогаз Украины" у российского ОАО "Газпром" в объеме, составляющем в июле-августе около 3,3 млрд. куб. м ежемесячно, пока не отражается в данных Государственной таможенной службы.

Как сообщалось, в конце декабря 2008 года Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно ему, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.

По данным "Нафтогаза", цена импортируемого в Украину российского газа в первом квартале 2009 года составляла 360 долл. за тыс. куб. м, во втором квартале она снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в третьем - до 198,34 долл. за тыс. куб. м.

Фармацевтика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости усиления государственного контроля за качеством лекарств и ценами на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время горячей телефонной линии с предпринимателями в «Укртелекоме».

«Ситуация, которая сложилась в стране с ценами и качеством лекарств, уже представляет угрозу для страны, и контролировать мы это будем системно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Транспорт

Кабинет министров Украины в ближайшее время намерен навести порядок на рынке перевозки пассажиров легковым автотранспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на «горячей» телефонной линии с предпринимателями премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что уже на следующее заседание правительства планируется вынести проект постановления относительно наведения порядка на рынке пассажирских перевозок.

«Мы готовимся завтра на заседании правительства принять 27 решений, которые подготовлены Советом предпринимателей, Госкомпредпринимательства, и как раз этот проект постановления направлен на то, чтобы сделать рынок перевозок частным транспортом, по сути, рынок такси, свободным от незаконных перевозок, перевозок без лицензии», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что проект документа разработан с учетом пожеланий самих таксистов, и пригласила на завтрашнее заседание Кабинета министров руководство Ассоциации автоперевозчиков.

Связь

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) и Госадминистрация связи (Госсвязи) рекомендуют операторам завершить существование формата набора номера через восьмерку до конца ноября 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на совместном совещании представителей НКРС, Госсвязи и операторов по обсуждению второго этапа Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины.

На совещании были обсуждены вопросы по оповещению потребителей относительно замены префикса выхода на междугородную и международную сеть, форматов кодов зон назначения и зон нумерации, возможности существования обоих форматов набора национального номера 0ХХ и 80ХХ.

Операторам также рекомендуется обеспечить оповещение абонентов относительно перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети Украины и ввести в действие автоответчики в случае осуществления абонентом ошибочного набора любого номера.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины от 29.09.2008 № 1200 "Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины", с 14 октября 2009 года в Украине будет изменен порядок набора междугородных и международных номеров (выход на эти сети за счет набора префиксов международного и междугородного набора).

С 14 октября т.г. для выхода на междугородную телефонную сеть необходимо будет вместо префикса "8-0" набрать префикс "0". Для выхода на международную телефонную сеть вместо префикса "8-10" – префикс "0-0".

Таким образом, с этой даты для звонков в другой город Украины или другой страны, а также на сеть оператора мобильной связи (где используется принцип междугородной префиксации), первой цифрой набора становится 0, а не 8, как было раньше и остается еще сегодня.

Так, для междугородных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем код нужного города (без первой цифры «0» в существующем коде), далее без интервала - номер телефона абонента, который вызывается. Для звонков на номера телефонов абонентов операторов мобильной связи необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем - код сети оператора мобильной связи (без первой цифры «0» в существующем коде) и номер телефона абонента, который вызывается.

Для внутриобластных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), дальнейший набор номера (кроме абонентов Киевской области) остается без изменений. Для Киевской области вводится новый собственный код «45» вместо кода «044».

Для осуществления международного вызова вместо международного префикса «8-10» необходимо набирать новый префикс «0-0», т.е. «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем - снова «0», далее без интервала - код страны, код города и номер телефона абонента.

(УНИАН)