Цель президентской кампании Ющенко - дискредитация Тимошенко

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что президентская кампания главы государства Виктора ЮЩЕНКО нацелена не столько на его победу на предстоящих выборах, сколько на дискредитацию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.БАЛЫ по поводу вчерашнего интервью В.ЮЩЕНКО немецкому изданию «Шпигель».

По мнению политолога, то, что В.ЮЩЕНКО начал свою президентскую кампанию с заявлений о «пятой» колонне, означает: главная цель В.ЮЩЕНКО – не победа, а дискредитация Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для В.ЮЩЕНКО предстоящие президентские выборы приобретают слишком личный характер. Очевидно, он не собирается вести кампанию на победу и даже на мобилизацию собственного избирателя для будущих парламентских выборов. Главная его цель – дискредитация и максимальное занижение рейтинга его давнего персонального оппонента Ю.ТИМОШЕНКО. Отсюда и заявление о «пятой колонне», которое является продолжением тезиса Андрея КИСЛИНСКОГО (бывшего заместителя главы Секретариата Президента, сегодня – заместителя председателя СБУ – УНИАН) о предательстве национальных интересов», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, предвыборная коммуникация В.ЮЩЕНКО будет носить не рациональный, а эмоциональный характер. При этом такая стратегия не будет направлена на усиление возможного пропрезидентского партийного проекта на предстоящие парламентские выборы.

«Жесткая антитимошенковская направленность кампании В.ЮЩЕНКО не приведет к мобилизации отошедшего «помаранчевого» избирателя. Со стороны это выглядит как месть за падающий рейтинг и перетекающие электоральные ресурсы. Такая жестко деструктивная позиция значительно усложняет реанимацию проющенковского политического проекта на предстоящие парламентские выборы», - считает В.БАЛА.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 7 сентября интервью изданию «Der Spiegel» В.ЮЩЕНКО назвал Ю.ТИМОШЕНКО «пятой колонной» Москвы, и заявил, что считает ее виновной в том, что люди разочаровались в идеалах Майдана.

Ранее, в августе 2008 года, заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передал в правоохранительные органы для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в измене национальных интересов.

17 марта 2009 года председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности Украины не ведет никакого уголовного дела о государственной измене премьера Ю.ТИМОШЕНКО. «Никакого подтверждения или доказательства государственной измены не выявлено на сегодняшний день», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу проверки обращения Секретариата Президента относительно государственной измены премьер-министра Украины.

Он добавил, что утверждения, которые приводились в обращении, опровергнуты.

В свою очередь, комментируя эти слова главы СБУ, А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что «тема измены» премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО национальных интересов Украины «еще далеко не исчерпана и имеет весьма широкие основания для продолжения».

16 июня 2009 года своим указом В.ЮЩЕНКО освободил А.КИСЛИНСКОГО от должности заместителя главы Секретариата Президента, а 20 июня назначил его заместителем председателя Службы безопасности Украины.