ОГА откроют «горячие телефонные линии» для предпринимателей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила всем областным и районным государственным администрациям открыть «горячие телефонные линии» для предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время «горячей телефонной линии» с предпринимателями в «Укртелекоме».

«Нам с вами необходимо построить постоянно действующую коммуникацию, во-первых, с предпринимателями, а, во-вторых, между региональными и центральной властями для учета предложений и замечаний предпринимателей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, 50% вопросов предпринимателей находятся в компетенции местных властей.

Премьер считает, что осуществление дерегуляции предпринимательской деятельности является неотложным вопросом, учитывая кризисные явления, с которыми столкнулась страна.

«Если мы сейчас сможем открыть все пути для предпринимателей – упростить все процедуры, ликвидировать взятки, которые их сегодня давят, открыть им свободную возможность работать – это будет самой большой антикризисной программой, которую может сделать правительство вместе с местной властью и предпринимателями», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.