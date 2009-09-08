Главное на 8 сентября (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Уровень «теневой» экономики в Украине достиг 40% ВВП

По расчетам Счетной палаты Украины (СП), уровень «теневой» экономики в стране приобретает угрожающие объемы и составляет 40% валового внутреннего продукта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

«Согласно экспертной оценке Счетной палаты, уровень «тенизации» экономики достиг почти 40% валового внутреннего продукта, что превышает пороговое значение макроэкономической безопасности страны», - говорится в сообщении.

По оценкам СП, в первом полугодии т.г. снижение реального валового внутреннего продукта составило 19,7%. «Следовательно, правительственный годовой прогноз относительно прироста реального ВВП, учтенный при утверждении Государственного бюджета, является нереальным, что приведет к недополучению запланированных доходов в сумме свыше 20 млрд. грн. Относительно 1990 года индекс реального ВВП составлял 59,5%. Это значит, что экономика государства оказалось на уровне 2004 года», - говорится в сообщении.

В СП отмечают, что экономический спад привел к снижению финансовой возможности налогоплательщиков. Финансовый результат от обычной деятельности к налогообложению за январь-май текущего года, сравнительно с соответствующим периодом в прошлом году, уменьшился на 44 млрд. грн., или больше чем в пять раз.

В Секретариате Президента прогнозируют сложности в выделении четвертого транша МВФ

В Секретариате Президента Украины прогнозируют сложности в переговорном процессе по поводу получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда.

Об этом заявил сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на пресс-конференции.

По его словам, последние его встречи с представителями МВФ говорят о том, что Фонд разочарован поведением Украины, которая не только не выполняет условия сотрудничества, но и дезинформирует МВФ относительно их выполнения. В частности, по словам А.ШЛАПАКА, речь идет о повышении цен на газ для населения, которое должно было произойти с 1 сентября.

Кроме того, А.ШЛАПАК подчеркнул, что Украина среди взятых на себя обязательств выполнила только одно – приняла закон об упрощении рекапитализации коммерческих банков.

В сентябре еще необходимо принять законы о независимости Национального банка Украины, выполнить обязательства по введению распределительных счетов, о раскрытии реальных собственников коммерческих банков, о возвращении системы штрафных санкций, а также о передаче функций установления тарифов от местных органов власти к независимому регулятору.

«Выполним все до конца - можно говорить о продолжении сотрудничества, не выполним – я убежден, что никаких ресурсов МВФ нам не даст», - сказал А.ШЛАПАК.

Общество

Реальная зарплата за январь-июнь уменьшилась на 10%

Счетная палата Украины (СПУ) заявляет, что реальный жизненный уровень населения снижается. Реальная заработная плата за январь-июнь 2009 года уменьшилась на 10,1%, что является наихудшим показателем за этот период с 1999 года.

Как сообщается на сайте СПУ, Коллегия Счетной палаты Украины отмечает, что учтенный при утверждении государственного бюджета уровень инфляции в размере 9,5% является заниженным. За первое полугодие текущего года потребительские цены выросли на 8,6%. Согласно экспертной оценке Счетной палаты, до конца текущего года рост цен на потребительском рынке превысит 15%.

Имеющиеся инфляционные процессы привели к реальному снижению основных государственных социальных гарантий, а следовательно, к падению жизненного уровня.

Согласно статье 55 закона о государственном бюджете, минимальная заработная плата в январе текущего года составляла 605 грн., в июне - 625 гривен. По сравнению с январем, ее размер номинально повысился на 3,3%., однако в реальном исчислении, с учетом инфляции, он снизился на 4,9%, отмечает СПУ.

В соответствии со статьей 54 закона о государственном бюджете, минимальный размер пенсии по возрасту в январе составлял 498 грн., а в июне, с учетом норм постановления Кабинета министров Украины от 11.03.2009 №198 "Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан", - 505,5 гривни. Таким образом, минимальная пенсия номинально выросла на 1,5%, тогда как реально она снизилась на 6,5%.

В то же время в условиях "замораживания" размера прожиточного минимума, фактически, на уровне октября прошлого года (626 грн.) с учетом инфляции за последние девять месяцев этот показатель реально снизился почти на 15%. При этом фактические размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц и лиц, утративших трудоспособность, в июне составляли, соответственно, 887 и 659 грн., что превысило установленные законом о государственном бюджете размеры на 262 и 153,5 гривни. Заработную плату, ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в июне начислено почти 3 млн. работникам.

Кроме того, отмечает СПУ, снижение производственной активности привело к ухудшению ситуации на рынке труда. Количество незанятых граждан, которые находились на учете государственной службы занятости, в июне текущего года составило 671 тыс., или 9 человек на 1 свободное рабочее место или вакантную должность, тогда как в июне прошлого года эти показатели, соответственно, составляли 555 тыс. и 3 человека. При этом выросли объемы вынужденной неполной занятости. В отчетном периоде текущего года количество работников, которые трудились в режиме сокращенного рабочего дня (недели) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 5,5 раз, а количество работников, которые находились в административных отпусках, соответственно, втрое, говорится в сообщении Счетной палаты.

Финансы

Минфин разместил ОВГЗ на 445 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 7 сентября, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 445 млн. 213 тыс. 528 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 275 млн. 421 тыс. 570 грн. с доходностью на уровне 21,88% годовых и погашением 10 марта 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 80 млн. 185 тыс. грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 14 июля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 89 млн. 606 тыс. 958 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.

ТЭК

Госгорпромнадзор начал плановую проверку структурных подразделений «Укрнафты»

Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор) по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО начал плановую проверку объектов нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) ОАО «Укрнафта».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора.

В сообщении отмечается, что, в частности, Госгорпромнадзор проведет проверку НГДУ «Долинанафтогаз», НГДУ «Надвирнанафтогаз», НГДУ «Бориславнафтогаз», НГДУ «Ахтырканафтогаз», НГДУ «Полтаванафтогаз» и НГДУ «Черниговнафтогаз».

Проверка будет проводиться с 7 по 25 сентября 2009 года.

Рабочая группа проверит производственные объекты на соблюдение требований нормативно-правовых актов по добыче углеводородов и охраны недр.

В частности, инспекторы исследуют правильность ведения работ по опытно-промышленной эксплуатации и разработке месторождений углеводородов, полноту добычи оцененных запасов углеводородов и сопутствующих компонентов, а также соблюдение установленного порядка учета запасов нефти, газа и конденсата.

30 сентября отчет о результатах проверок будет предоставлен председателю Госгорпромнадзора и в Государственную налоговую администрацию Украины.

Уровень оплаты за газ ТКЭ за январь-август составил 86%

Уровень оплаты за газ предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) за январь-август 2009 года составил 86%.

Об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки отопительного сезона 2009/2010.

По его словам, если принимать во внимание, что часть средств по оплате за газ учтена за предыдущие периоды, то этот уровень уменьшается до 49%.

Министр отметил, что среди причин такого низкого уровня платежей за газ – невыполнение требований ст. 31 закона о жилищно-коммунальных услугах (компенсация разницы в тарифах из госбюджета), требование ДК «Газ Украины» о первоочередной уплате пени и штрафных санкций (источников их уплаты у предприятий ТКЭ нет), зачисление текущей оплаты за газ в счет предыдущих периодов.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что правительство на прошлом заседании поручило НАК «Нафтогаз Украины» передать Министерству ЖКХ главный реестр задолженности предприятий ТКЭ на 1 апреля текущего года.

Министр также напомнил, что правительство поручило провести расчеты за газ на сумму 2 млрд. грн. за две недели.

Общество

Жилой фонд Украины готов к отопительному сезону на 80%

По состоянию на 1 сентября жилищный фонд Украины готов к отопительному сезону на 80%.

Об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки отопительного сезона 2009-2010.

По его словам, медленными темпами продвигается комплексная подготовка домов к зиме с выдачей паспортов готовности в Тернопольской (65,2%), Полтавской (67%) и Черкасской (68,7%) областях.

Самые высокие темпы подготовки - в Николаевской (95%), Донецкой (89,4%) и Ривненской (89%) областях.

На подготовку жилых домов к отопительному сезону из местных бюджетов и за счет других источников финансирования предусмотрены средства в сумме 654,7 млн. грн. На 1 сентября выделено 476,7 млн. грн.

А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что к зиме подготовлено 84,5% котельных, 71% водопроводных сетей, 68% канализационных сетей, 81,7% водопроводных насосных станций, 80,3% канализационных очистных сооружений.

К отопительному сезону также капитально отремонтировано 76,37% дорог.

Транспорт

Продажи новых автомобилей сократились на 71%

Продажи новых автомобилей в Украине в январе-августе сократились на 71%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 143,605 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, наибольшее падение рынка наблюдалось в сегменте легковых автомобилей – минус 72% (122 107 штук против 435 184 штук в прошлом году).

Рынок автобусов за восемь месяцев просел на 69% - до 1 824 штук, а грузовиков – на 67% (19 674 штук против 59 825 штук). Доля новой техники в первичных регистрациях легковых автомобилей составила 97%, грузовых – 44%, автобусов – 84%.

В августе продажи автотранспортной техники, в сравнении с июлем, упали на 7%. Наибольшее падение наблюдается на рынке автобусов, продажи которых в августе составили 167 штук, что на 22% меньше июльского показателя. Падение авторынка в сегменте грузовых автомобилей за месяц составило 16% (2 157 штук против июльских 2 574 штук).

В наибольшем сегменте автомобильного рынка Украины – легковом – было продано 12 601 автомобиль, что на 5% меньше, по сравнению с июлем. Доля новой автомобильной техники в первичных регистрациях августа составила 88%, в июле этот показатель был зафиксирован на уровне 87%. При этом доля новых легковых авто в первичных регистрациях увеличилась на 0,8%, грузовых на 0,6%, автобусов, напротив, уменьшилась на 2,2%.

Валютный рынок

На межбанке сегодня торги по доллару закрылись на уровне 8,7750/8,7975 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,7925/8,8340 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,7820/8,8135 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,7750/8,7975 грн./долл.

В 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,25 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2800/0,2818 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2795/0,2810 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2791/0,2805 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,31 рубля за доллар (-0,3105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4435/1,4437 долл./евро, а к 15:15 выросли – 1,4475/1,4477 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,6970/12,7360 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,6530/12,7155 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 12,6830/12,7310 грн./евро.