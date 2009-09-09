ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Стельмах не хочет финансировать Евро-2012», в котором пишет о том, что закон о финансировании Нацбанком подготовки к Евро-2012 до сих пор не вступил в силу из-за отказа председателя Верховной Рады Владимира Литвина давать распоряжение на его печать в газете «Голос Украины». Согласно закону, НБУ должен в течение трех дней с момента подписания закона перечислить в бюджет первый транш (3,4 млрд. грн.) превышения доходов над расходами за первое полугодие 2009 года. Между тем, глава НБУ Владимир Стельмах на днях заявил: по итогам 2009 года превышение доходов Нацбанка над расходами составит всего 800 млн. гривень...

http://delo.ua/vlast/politika/stelmah-ne-hochet-za-futbol-129743/

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Также «Дело» в материале «Кабмин поставит своих людей в Укрпромбанк и банк «Надра» пишет - как стало известно изданию, в ближайшее время в руководстве Укрпромбанка и банка «Надра» появятся представители правительства. В Укрпромбанк от Минфина пойдет Андрей Кириенко (нынешний заместитель председателя правления Родовид Банка), а в банк «Надра» собираются отправить Игоря Францкевича (бывший первый зампредседателя правления Проминвестбанка…

http://delo.ua/dengi/banki/kabmin-postavit-svoih-ljudej-v-ukrprombank-bank-nadra-129738/

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"Дело" в публикации «Укртатнафта» возвращается к азиатскому импорту» пишет - компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) договорилась о поставках импортной нефти. Об этом изданию сообщил источник в Минтопэнерго. До недавнего времени завод перерабатывал исключительно украинскую нефть…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrtatnafta-vozvracshaetsja-k-aziatskomu-129737/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина стала соседом Гамбии и Алжира» пишет – в мировом рейтинге конкурентоспособности Украина заняла 82-е место, за год опустившись на 10 позиций. Это означает, что мировой кризис больнее ударил по Украине, чем по другим странам Восточной Европы. Однако ухудшение рейтинга не заставит инвесторов отказаться от работы в Украине, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1234830

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Авторынок преодолевает подъем» пишет - украинский авторынок второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику продаж – в августе рост составил 9,2%. Существенно улучшились рыночные позиции Mitsubishi, Honda и Suzuki, а позиции Hyundai, Skoda и Nissan, напротив, ухудшились. Изменение долей на рынке стало результатом дисконтной политики, которую проводили автодилеры: величина скидки напрямую влияла на количество продаж, отмечают эксперты. Они считают, что в сентябре рассчитывать на столь масштабные распродажи не стоит в связи с девальвацией гривни…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1234816

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк дает доллар на отсечение» пишет - Нацбанк сделал неожиданный ход: пообещав продавать валюту на аукционе по курсу, приближенному к рыночному,– 8,9 грн/$, он установил минимальную цену продажи доллара на уровне 8,25 грн/$. При такой цене отсечения валюту смогли купить всего 12 банков – на сумму $63,7 млн, но это уже позитивно отразилось на рынке. Гривня незначительно укрепилась, а банкиры получили возможность заработать на арбитражных сделках, отмечают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1234827

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Издание «Экономические известия» в публикации «Двуглавая позиция Москвы» пишет – переговоры между Москвой и Киевом по газу, в ходе которых должны проясниться условия поставок в 2010 г., начались с конфронтации…

http://www.eizvestia.com/state/full/4182163

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«Газета по-киевски» в материале «Народных бездельников пора сажать» пишет – вчера Рада опять была заблокирована фракцией ПР. Уже без объяснения причин. По просьбе издания судья Юрий Василенко перечислил минимальный перечень уголовных статей, которые можно инкриминировать народным избранникам, но к сожалению, пока чисто теоретически…

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/09/090456.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Кефир могут заразить сами сотрудники завода» пишет - отравиться некачественными молокопродуктами, как это произошло с детьми в Джанкое, легко, если продукция поставляется небольшими заводиками, на которых многие этапы производства не автоматизированы…

http://www.segodnya.ua/news/14076996.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Автосбор - ударим “Жигулями” и “Запорожцами” по украинским автолюбителям» пишет - депутаты придумали новые правила для авторынка - 15% автосбор. Под вопросом не только право автолюбителей на выбор, санкции ВТО, но и само развитие украинского автопрома…

http://economics.unian.net/rus/detail/20690

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Учебное пособие: как отвоевать зарплату и рабочее место…» пишет - вопрос увольнений, изменений условий труда в худшую сторону еще ни один месяц будет стоять на повестке дня. Тем, кто не ознакомился с Кодексом законов о труде, советуем срочно это сделать…

http://economics.unian.net/rus/detail/20681

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Поправку не пробивать!» пишет – в России вступил в силу закон об освобождении малого бизнеса от кассовых аппаратов. Но эксперты говорят, что пользоваться им небезопасно…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/09/213510

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Издание «Известия» в публикации «Валюты всех стран, объединяйтесь!» пишет - к хору многочисленных сторонников лишения доллара статуса мировой резервной валюты присоединилась ООН. Это прецедент: впервые за пересмотр всей мировой денежной политики высказалась международная организация с таким весом. По итогам своей женевской конференции по торговле и развитию и накануне саммита "большой двадцатки" в Питтсбурге ООН опубликовала революционный доклад, в котором вслед за Россией и Китаем предложила создать новую валюту. Эксперты организации уверены, что перемены назрели, так как многие страны стали заложниками финансовых спекуляций американских властей и бизнеса…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132816/

(УНИАН)