АНОНС на 9 сентября 2009 г.

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Национальный форум профсоюзов Украины и трудовые коллективы предприятий начнут Всеукраинскую акцию протеста “Верните наши зарплаты”.

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Пресс-конференция на тему: «У Украины не будет бюджета?». Приглашены: Роман Жуковский, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины; Ярослав Джоджик, член Комитета ВРУ по вопросам бюджета и др.

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Пресс-конференция на тему: «Пиво – не молоко! Кто тормозит законопроект № 1171 об ограничении потребления и продажи пива и «слабоалкогольных» напитков? Кто отстаивает интересы производителей пива, «Рево», «Шейка», «Лонгера», «Кингз» и другого пойла?».

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Пресс-конференция на тему: "Экономические риски и государственные закупки" при участии председателя Счетной палаты Украины Валентина Симоненко..

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Как украинцев “лечат” фальсифицированными лекарствами”. Речь пойдет о недоброкачественной рекламе импортных препаратов, которая приводит к бесконтрольному приему лекарств и самолечению. Только в 2009 году Объединением организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины поданы в Антимонопольный Комитет Украины заявления по 21 лекарственному препарату, реклама которых не отвечает действительности, произведенных 15-ю иностранными компаниями. Участники: Валерий Нечаев, президент ООРММП Украины; Геннадий Хорунжий, первый вице-президент ООРММП Украины, Виктор Корж, народный депутат Украины, зам..председателя Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ и другие эксперты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция по поводу пикетирования КМУ и НБУ представителями кредитных союзов Украины на тему: "Кредитные союзы Украины требуют немедленного рефинансирования от Кабинета Министров и Национального банка Украины для сохранения жизнеспособности 2,5 миллионов украинских семей".

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Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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Состоятся публичные дебаты на тему: «Украина должна провести налоговую реформу несмотря на кризис». Организаторы: Фонд «Эффективное Управление» и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания) ..

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