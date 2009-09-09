Президент Мексики решил реформировать правительство

Президент Мексики Фелипе Кальдерон провел значительные правительственные перестановки в целях бюджетной экономии и борьбы с кризисом. Своим указом он намерен упразднить три министерства, распределив их обязанности между другими ведомствами, сообщает k2kapital..

Как заявил Ф.Кальдерон, Министерство туризма войдет в состав Министерства экономики, Министерство общественного управления станет частью президентской администрации, а сфера ответственности Министерства аграрной реформы будет поделена между министерствами сельского хозяйства и социального развития.

Правительственные изменения позволят правительству сэкономить до 80 млрд песо (6 млрд долл.). Высвободившиеся средства президент страны намерен направить на борьбу с бедностью.

Кроме того Кальдерон отправил в отставку генпрокурора, министра сельского хозяйства и генерального директора государственной нефтяной компании "Пемекс".

Президент Мексики не назвал причин отставки высокопоставленных чиновников, лишь поблагодарив их за проделанную работу, однако, как отмечают местные наблюдатели, решение главы государства, скорее всего, обусловлено неэффективностью работы их ведомств.