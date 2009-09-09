Кабмин наметил меры содействия малому предпринимательству

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании принял 29 нормативных актов по содействию малому предпринимательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге глава Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Александра КУЖЕЛЬ.

По ее словам, в частности, данные нормативные акты вносят изменения в законы либо постановления Кабинета Министров и направлены на защиту женщин-предпринимателей при уходе в декретный отпуск, упрощение процедуры регистрации людей, которые нанимаются на работу, а также поддержку инвалидов.

Кроме того, данными нормативными актами вносятся изменения в условия предоставления пассажирских услуг такси, решаются вопросы электронной отчетности, единого реестра земли, упрощения деклараций при создании малого предприятия, методики расчета стоимости коммунального имущества, изменений в правила пользования электроэнергией и многие другие вопросы, призванные упростить условия работы малого бизнеса.