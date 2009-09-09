Главное на 9 сентября (день)

Хроника дня

* * *

Экономика

Падение ВВП в Украине в 2009 г составит 14%, инфляция – 14%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2009 году прогнозируется на уровне 14% (предыдущий прогноз – падение 8%), рост инфляции – 14% (предыдущий прогноз –16,8%). Об этом сказано в Меморандуме сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, обнародованном на сайте МВФ и датированного 23 июля.

В то же время прогноз роста ВВП на 2010 г. МВФ улучшил с 1% до 2,7%, прогноз по инфляции – с 10% до 9%.

Кабмин наметил меры содействия малому предпринимательству

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании принял 29 нормативных актов по содействию малому предпринимательству.

Об этом сообщила на брифинге глава Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Александра КУЖЕЛЬ.

По ее словам, в частности, данные нормативные акты вносят изменения в законы либо постановления Кабинета Министров и направлены на защиту женщин-предпринимателей при уходе в декретный отпуск, упрощение процедуры регистрации людей, которые нанимаются на работу, а также поддержку инвалидов.

Кроме того, данными нормативными актами вносятся изменения в условия предоставления пассажирских услуг такси, решаются вопросы электронной отчетности, единого реестра земли, упрощения деклараций при создании малого предприятия, методики расчета стоимости коммунального имущества, изменений в правила пользования электроэнергией и многие другие вопросы, призванные упростить условия работы малого бизнеса.

Финансы

Украине, рискующей столкнуться с задержками в получении помощи МВФ, возможно, потребуется принять дополнительные меры для компенсации потенциального увеличения своих финансовых потребностей, говорится на веб-сайте МВФ, сообщает k2kapital..

Недостача средств для удовлетворения финансовых потребностей страны оценивается в $10 млрд., и "полностью компенсируется ресурсами фонда", хотя есть риски, включая отток капитала и слабые инвестиционные ожидания, которые могут "материализоваться", говорится в докладе МВФ. Если это произойдет, то потребуется "использование резервных буферов и дополнительная корректировка нынешней политики".

Украине необходимо принять ряд законов, в том числе и по укреплению независимости центрального банка, повысить цены на газ для частных потребителей, а также изменить налоговую и пенсионную системы, при этом избегая увеличения расходов на социальные нужды. Фонд также требует разобраться с финансовым положением "Надра Банка" и "Укрпромбанка". Только в этом случае страна может рассчитывать на следующий транш от МВФ.

У НБУ достаточно резервов, чтобы поддерживать стабильный курс гривни

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявляет, что у Национального банка Украины (НБУ) достаточно резервов, чтобы поддерживать стабильный курс гривни.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию «Ведомости».

«Главные угрозы устранены. У Нацбанка сейчас достаточно резервов, чтобы поддерживать стабильный курс национальной валюты», – сказал он.

При этом Б.ДАНИЛИШИН выразил уверенность, что резервов НБУ в размере 29 млрд. долл. хватит в случае, если произойдет рецидив мирового финансового кризиса.

«Их хватит. А все неприятности будем решать по мере поступления», – добавил он.

ТЭК

Украина будет соблюдать условия газового договора с Россией

Украина намерена соблюдать условия газового договора, подписанного с Россией в январе, заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в интервью российской газете «Ведомости».

«На самом деле конфликт был исчерпан после подписания долгосрочного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году, которое положило конец непрозрачным схемам поставки газа. Украина намерена соблюдать условия договора», - сказал министр.

Он также позитивно отозвался о роли российского капитала в украинской экономике, заявив, что Украина рассматривает Россию как стратегического партнера.

«Никакой дискриминации в отношении российских инвесторов нет. На Украине работает около 2000 предприятий с российским участием. И роль российского капитала в украинской экономике всегда была существенной», - отметил Б. ДАНИЛИШИН.

Связь

Доходы отрасли связи в первом полугодии выросли на 0,9% - до 22 млрд. грн.

В течение января-июня 2009 года объем доходов, полученный предприятиями отрасли связи, составил свыше 22 млрд. грн., или 100,9% к уровню аналогичного периода 2008 года, из них от предоставления услуг населению - 8,5 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи (Госсвязи).

По данным Госсвязи, наиболее динамично выросли за отчетный период доходы от услуг: компьютерной связи (в 1,5 раза), из них от предоставления доступа к сети Интернет - также в 1,5 раза; передачи и приема телевизионных и радиопрограмм, радиосвязи (в 1,3 раза), из них от услуг кабельного телевидения - в 1,4 раза; почтовой связи (в 1,3 раза).

Наиболее весомыми сегментами в общих доходах отрасли в первом полугодии были: мобильная связь – доля доходов этого вида связи в общих доходах составила 61%, фиксированная телефонная связь с долей доходов в 20%, компьютерная связь – 7% и почтовая связь – 6%.

Предприятиями, которые входят в сферу управления Министерства транспорта и связи и подчинены Госсвязи, получены доходы в размере свыше 2,5 млрд. грн., что на 209 млн. грн., или на 9%, превышает плановый показатель.

По состоянию на 1 июля 2009 г. у всех субъектов ведения хозяйства, которые входят в сферу управления Минтрансвязи, отсутствует задолженность по выплате заработной платы, перед Пенсионным фондом и обеспечена прибыльная деятельность. Чистая прибыль в целом по государственным предприятиям, учреждениям и организациям выросла против установленной планом в 1,3 раза.

В целом по отрасли связи уплачено всех налогов, сборов и обязательных платежей в госбюджет и Пенсионный фонд на сумму свыше 5,5 млрд. грн., что на 40% превышает сумму платежей за аналогичный период прошлого года. Предприятиями отрасли связи, которые входят в сферу управления Минтрансвязи, уплачено свыше 0,6 млрд. грн., что на 23% превышает уровень платежей в январе-июне 2008 года.

Агро

В Украине начался сев озимых

В Украине начался сев озимых культур и на сегодняшний день засеяно уже порядка 600 тыс. га, сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Посевная уже началась, и на сегодняшний день засеяно около 600 тыс. га», - сказал министр.

Он отметил, что это составляет приблизительно 8% от планирующихся площадей посева.

Посевная кампания началась преимущественно в Луганской, Донецкой, Запорожской областях.

В других областях посевные работы еще не начаты.

Урожай зерновых вместе с кукурузой составит 45 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует, что урожай зерновых в текущем году вместе с кукурузой составит 45 млн. тонн.

Об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Мы рассчитываем, что в учетном весе у нас может быть вместе с кукурузой около 45 млн. тонн», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Украина экспортировала 4,8 млн. тонн зерновых

По последним данным, Украина экспортировала 4,8 млн. тонн зерновых из нынешнего урожая, сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Экспорт у нас серьезный, где-то на уровне 4,8 млн. тонн. Это данные на вчерашний день, причем за июль-август было 4,2 млн. тонн, а за первые дни сентября экспортировано почти 600 тыс. тонн», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Он отметил, что не исключено увеличение ожидаемых объемов экспорта, однако это зависит от активности покупателей.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,48 грн./долл., что на 2,3% дешевле, чем 8 сентября, продают – по 8,70 грн./долл., что на 1,5% дешевле.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,65 грн./долл., по продаже – в пределах 8,56-8,85 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 2% по сравнению с 8 сентября и составляет 12,28 грн./евро, продажи – на 1,1%, до 12,68 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,60 грн./евро, по продаже – в пределах 12,45-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 сентября понизился на 1,3% и составил 0,2601 грн./рубль, продажи – на 0,9%, до 0,2793 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2745 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,27-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,36 грн./долл., что на 3,6% дешевле, чем вчера, курс продажи – 8,65 грн./долл., на 2,1% дешевле. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,55 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,81 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 2,2% по сравнению с 8 сентября и составляет 12,25 грн./евро, продажи – на 1,1%, до 12,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,55 грн./евро, по продаже – в пределах 12,49-13,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 сентября понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2558 грн./рубль, продажи – на 1%, до 0,2806 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2745 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,273-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 9 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,997, к евро – 11,574058, к российскому рублю – 0,25488.

Читайте также на сайте УНИАН - Экономика

Миллиард баксов от НБУ: «дьявол кроется в деталях»...

http://economics.unian.net/rus/detail/20734