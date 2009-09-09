Анонс на 9 сентября т.г.

Заседание Кабинета министров Украины.

Пресс-конференция на тему: «У Украины не будет бюджета?».

Пресс-конференция на тему: «Пиво – не молоко! Кто тормозит законопроект № 1171 об ограничении потребления и продажи пива и «слабоалкогольных» напитков? Кто отстаивает интересы производителей пива, «Рево», «Шейка», «Лонгера», «Кингз» и другого пойла?».

Пресс-конференция на тему: "Экономические риски и государственные закупки" при участии председателя Счетной палаты Украины Валентина Симоненко.

Заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.