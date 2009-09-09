Анонс на 9 сентября т.г.
14:22, 09 сентября 2009Разное
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Заседание Кабинета министров Украины.Пресс-конференция на тему: «У Украины не будет бюджета?». Пресс-конференция на тему: "Экономические риски и государственные закупки".
Заседание Кабинета министров Украины.
Пресс-конференция на тему: «У Украины не будет бюджета?».
Пресс-конференция на тему: «Пиво – не молоко! Кто тормозит законопроект № 1171 об ограничении потребления и продажи пива и «слабоалкогольных» напитков? Кто отстаивает интересы производителей пива, «Рево», «Шейка», «Лонгера», «Кингз» и другого пойла?».
Пресс-конференция на тему: "Экономические риски и государственные закупки" при участии председателя Счетной палаты Украины Валентина Симоненко.
Заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.
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