Кабмин назначил Наливайко и.о. председателя Госкомтелерадио

До этого - гендиректор УНИАН

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о назначении Олега НАЛИВАЙКО исполняющим обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания. Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров. Справка УНИАН. До этого назначения О.НАЛИВАЙКО работал генеральным директором информационного агентства УНИАН.

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