Кабмин назначил Наливайко и.о. председателя Госкомтелерадио

17:20, 09 сентября 2009
Разное
0

До этого  - гендиректор УНИАН

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о назначении Олега НАЛИВАЙКО исполняющим обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров.

Справка УНИАН. До этого назначения О.НАЛИВАЙКО работал генеральным директором информационного агентства УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter