Кабмин назначил Наливайко и.о. председателя Госкомтелерадио
17:20, 09 сентября 2009Разное
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До этого - гендиректор УНИАН
Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о назначении Олега НАЛИВАЙКО исполняющим обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания.
Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров.
Справка УНИАН. До этого назначения О.НАЛИВАЙКО работал генеральным директором информационного агентства УНИАН.
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