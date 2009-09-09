Минюст доработает иск в отношении «Межигорья»

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции доработать исковое заявление о возвращении резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Решили доработать его (текст искового заявления – УНИАН) с учетом информации, которую должны предоставить Министерство внутренних дел, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Министерство природных ресурсов, то есть всю совокупность юридических фактов, которые обнаруживаются в ходе проверок, нужно учесть при подготовке этого текста», - сказал Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинет министров планировал принять текст искового заявления о возвращении правительственной резиденции «Межигорье» в государственную собственность, а также принять решение об оплате государственной пошлины для начала судебного процесса.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции “Межигорье”, где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, на заседании правительства был утвержден план совместных действий Министерства юстиции, МВД и других органов власти по возвращению государству правительственной резиденции “Межигорье”. “Это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого. То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – это не сойдет с рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

27 августа В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции “Межигорье”.