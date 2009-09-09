ГЛАВНОЕ на 9 сентября (вечер)

Законодательство

Министерство юстиции Украины будет инициировать изменения в Закон “О банках и банковской деятельности», в частности, в статью 85 и пункт 2 Заключительных положений закона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

По словам министра, новая редакция отдельных положений Закона “О банках и банковской деятельности» была утверждена 24 июля 2009 года в результате принятия Верховной Радой Украины Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков». При этом новые нормы закона были приняты в нарушение статьи 22 Конституции Украины, которой установлено, что при принятии законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Так, новой редакцией статьи 85 Закона Украины “О банках и банковской деятельности» было установлено, что мораторий на удовлетворение кредиторов банка не распространяется только на обязательства, которые связаны с обслуживанием хозяйственной деятельности банка.

Кроме того, в пункте 2 Заключительных положений указанного закона установлено, что Национальный банк Украины имеет право продлить на срок до шести месяцев мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, в котором на момент принятия данного закона введен мораторий.

Однако предыдущая редакция статьи 85 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» не предоставляла единоличных прав временному администратору устанавливать лимиты выплаты заработной платы, алиментов, пенсий, стипендий, социальной помощи во время введения в банке моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Также Закон о банках не предоставлял Национальному банку права на продление срока моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Учитывая это, отметил министр юстиции, Минюст считает, что указанные нормы закона нарушают статью 22 Конституции Украины. В связи с этим Министерство юстиции выступает инициатором подготовки законопроекта приведения указанных норм в соответствие с действующим законодательством.

Министр юстиции также напомнил, что за неделю до принятия Верховной Радой Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков» Министерство юстиции дало ответ на запрос народных депутатов Украины относительно указанных положений Закона “О банках и банковской деятельности».

В своем письме Министерство юстиции, подчеркивало, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не может распространяться на обязательства, сроки выполнения которых наступили до назначения временной администрации. В частности, в письме шла речь о том, что отказы банков выплачивать клиентам депозиты, сроки которых истекли до начала работы в этих банках временных администраций, являются незаконными. Кроме того, Минюст отмечал, что мораторий не может распространяться на требования о выплате заработной платы, алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни граждан, авторского вознаграждения и т. п., то есть, на удовлетворение требований кредиторов, срок выполнения которых наступил после назначения временной администрации и в период ее действия.

Бюджет

В системе государственных закупок потери Государственного бюджета в этом году составят около 35-40 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

"При объемах закупок на текущий год в 200 млрд. грн., сегодня, из-за отсутствия конкурентоспособной системы, прозрачной системы, мы теряем порядка 35-40 млрд. грн.", - сказал В.СИМОНЕНКО.

При этом он подчеркнул, что сегодня процедура проведения закупок регулируется подзаконными актами правительства, что напрямую нарушает норму Конституции Украины.

В.СИМОНЕНКО назвал примерно одинаковыми потери бюджета в системе госзакупок по состоянию на сегодня, и на то время, когда процесс регулировался соответствующим законом и существовала Тендерная палата Украины.

"До 20% всех заключенных сделок по госзакупкам - это элементарные откаты", - сказал В.СИМОНЕНКО.

Финансы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков не подрывать курс национальной валюты своими заявлениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Президент обеспокоен попытками представителей отдельных политических сил навязать обществу искаженную информацию о ситуации с валютным курсом страны», - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, авторы громких и безосновательных заявлений стремятся заставить людей забыть о том, что валютный рынок – это лишь отражение правительственной экономической политики.

«Печально признавать, что национальная валюта стала заложницей выборов», - процитировала И.ВАННИКОВА Президента.

В.ЮЩЕНКО призывает политиков «прекратить своими разговорами ослаблять национальную валюту». «Это антигосударственная политика и путь к экономическому коллапсу», - заявила И.ВАННИКОВА.

Очередной, третий пересмотр программы сотрудничества Украина и Международный валютный фонд (МВФ) планируют начать в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, отвечая на вопрос, насколько обоснованы опасения, что МВФ может отказать Украине в выделении средств четвертого транша в установленные сроки.

«Только после разговора с МВФ мы можем этот вопрос комментировать. Решение о следующем пересмотре будет приниматься при условии, что в Украину едет миссия МВФ, а это планируется в октябре. И уже эта миссия будет определять реальное состояние выполнения Меморандума», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с тем он отметил, что жизнь всегда вносит свои коррективы в планы, и миссия как раз и должна будет проанализировать причины, по которым может быть невыполнение некоторых согласованных действий.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд планирует выделить Украине четвертый транш кредита stand-by в размере 2,5 млрд. SDR (более 3,7 млрд. долл.) 15 ноября 2009 года, после третьего пересмотра программы сотрудничества (Меморандума) Украины и МВФ.

В то же время 8 сентября первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на пресс-конференции сообщил о возможных сложностях в переговорном процессе по поводу получения Украиной четвертого транша кредита МВФ.

По его словам, последние его встречи с представителями МВФ говорят о том, что Фонд разочарован поведением Украины, которая не только не выполняет условия сотрудничества, но и дезинформирует МВФ относительно их выполнения. В частности, по словам А.ШЛАПАКА, речь идет о повышении цен на газ для населения, которое должно было произойти с 1 сентября.

31 августа постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власти страны без надлежащих оснований пойдут на чрезмерное наращивание бюджетного дефицита и раскачивание экономической ситуации в стране.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,6225/8,6765 грн./долл., к 12:00 цены обвалились – 8,4220/8,4680 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 8,4230/8,4655 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2761/0,2783 грн./рубль, к 12:00 цены упали - 0,2695/0,2814 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1817 рублей за доллар (-0,1225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4481/1,4483 долл./евро, а к 15:15 выросли до 1,4523/1,4525 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4860/12,5520 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 12,1860/12,2430 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 12,1945/12,2685 грн./евро.

Национальный банк Украины 11 сентября проведет специальный аукцион по продаже евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ. Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. евро. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционе 11 сентября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - отмечает НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

ТЭК

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ доволен ходом переговоров НАК «Нафтогаз Украины» с кредиторами относительно реструктуризации долговых обязательства, которые «Нафтогаз» должен выплатить до 30 сентября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Действительно, я доволен тем, как проходят переговоры. НАК «Нафтогаз» сейчас готовит свои предложения Министерству финансов. Мы их, соответственно, будем рассматривать и выносить на рассмотрение правительства… Как только эти предложения нам поступят, мы будем определяться, поддерживать ли ту структуру и предложения, которые были достигнуты в результате переговоров», – сказал он, подчеркнув при этом, что предложения ожидаются в ближайшее время.

Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Согласно данным аудита по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год, задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед иностранными банками составляет около 1,6 млрд. долл. США.

Как сообщал УНИАН, 5 августа И. УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Соцполитика

Завтра, 10 сентября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 8 сентября решение по делу по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) пункта 10 постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, обжалованный в представлении пункт постановления определяет, что максимальный размер пенсий (с учетом надбавок, повышений и тому подобное), назначенных (перечисленных) в соответствии с законодательством, не может превышать 12 минимальных размеров пенсии по возрасту, установленной в соответствии со статьей 28 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Максимальный размер пенсии, назначенной (перечисленной) в соответствии с законом Украины «О прокуратуре» (с учетом надбавок, повышений и тому подобное), не может превышать 10 тыс. грн. в месяц.

Авторы ходатайства считают, что правительство, издав отмеченное постановление, и включив в него положения, которые устанавливают максимальные размеры пенсий, предназначенных для определенной категории граждан, вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Евро-2012

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подписал ветированный Президентом Закон о внесении изменений в Государственный бюджет, предусматривающий выделение средств для проведения в Украине Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ со ссылкой на первого заместителя председателя фракции БЮТ в Верховной Раде Андрея КОЖЕМЯКИНА.

«Надеемся, что в ближайшее время Закон об изменениях в Госбюджет будет обнародован в средствах массовой информации. Как только этот закон будет опубликован, все искусственные преграды для полномасштабной подготовки Украины к Евро-2012 будут устранены», - убежден А.КОЖЕМЯКИН.

Депутат также напомнил, что председатель ВР подписал ветированный главой государства Виктором ЮЩЕНКО закон об изменениях в некоторые законодательные акты по выборам Президента, в результате чего выборы Президента будут проходить по новыми правилам.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

За принятие соответствующего решения проголосовали 384 народных депутата из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Указанные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

4 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

Приватизация

Фонд государственного имущества объявил конкурс по продаже государственного пакета в размере 95% уставного фонда ОАО "Макошинский завод "Сельхозмаш".

Об этом сообщается в официальном издании ФГИ "Ведомости приватизации" от 9 сентября т.г.

Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 551 тыс. 665 грн.

В соответствии с обнародованной в "Ведомостях приватизации" информацией, кредиторская задолженность "Сельхозмаша" по состоянию на 1 июля т.г. составляла - 5,3 тыс. грн., дебиторская - 8,8 тыс. грн., убыток составил - 2,7 тыс. грн, стоимость активов - 633,8 тыс. грн.

Конкурс по продаже контрольного пакета "Макошинского завода "Сельхозмаш" будет проведен через 75 дней с момента его объявления в "Ведомостях приватизации".

Справка УНИАН. ОАО "Макошинский завод "Сельхозмаш" занимает монопольное положение на рынке по производству протравителей семян для предпосевного протравливания зерновых культур.

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению конкурса с элементами аукциона по продаже 50% акций ОАО «Харьковметрострой».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" (от 9 сентября). Согласно сообщению, Фонд госимущества также предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данного пакета акций.

Справка УНИАН. Собственником контрольного пакета акций ОАО «Харьковметрострой» является государство, номинальным держателем 37,5% - ОАО "МФС".

Фондовый рынок

Акционеры ЗАО «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива» (ЗАО «СП "УкрТВС») на своем внеочередном собрании 28 октября намерены обсудить возможность выкупа акций у одного из участников.

Об этом сказано в официальном сообщении ЗАО, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, в повестку дня внеочередного собрания внесены вопросы, связанные с переизбранием членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества.

Как сообщил УНИАН генеральный директор СП Григорий МУЛЯР, на собрании, в частности, российской и казахстанской стороне будет предложено продать свои акции двум другим участникам.

Г.МУЛЯР пояснил, что данная инициатива, исходящая от самого УкрТВС, мотивирована существованием договоренностей Украины и России о возможности создания совместного предприятия для строительства на территории Украины завода по фабрикации ядерного топлива, которые были достигнуты в рамках апрельского заседания украинско-российской межгосударственной комиссии

Генеральный директор отметил, что такое СП может быть создано на базе «УкрТВС» и, в случае поддержки такого решения, Россия и Украина могут предложить казахстанской стороне продать свою долю в предприятии.

«Зачем придумывать велосипед, если на сегодня уже существует одно совместное предприятие, которое имеет свою структуру и кадровое ядро», - отметил. Г.МУЛЯР.

В то же время, по его словам, в случае, если российская сторона будет настаивать на создании нового СП для реализации проекта строительства завода по фабрикации ЯТ, то предложение продать свою долю может быть адресовано ей, и тогда УкрТВС останется базовым предприятием для развития сотрудничества между Украиной и Казахстаном в сфере добычи урана. При этом гендиректор не исключил, что в случае такого развития событий может быть вообще поставлен вопрос о ликвидации предприятия.

Г.МУЛЯР также добавил, что внесение в повестку дня вопроса о переизбрании членов Набсовета связано с освобождением от должности президента АО НАК „Казатомпром” Мухтара ДЖАКИШЕВА, который представлял казахстанскую сторону в этом органе управления ЗАО и был определен его главой на текущий год.

Как сообщал УНИАН, в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии Российская Федерация брала на себя обязательства обеспечить свое участие в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана.

Договоренностями было закреплено, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

Справка УНИАН. ЗАО "СП "УкрТВС" создано в 2001 году в рамках развития кооперационных связей между предприятиями ядерно-топливного цикла стан СНГ. В мае 2003 года было подписано украинско-казахстанско-российское межправительственное соглашение о содействии в развитии деятельности "УкрТВС".

Учредителями СП в равных долях являются: ОАО "ТВЭЛ" (Россия), ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Казахстан) и Фонд государственного имущества Украины.

Сферой деятельности предприятия является совместное производство конкурентоспособного ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 АЭС Украины.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году заканчивается срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

Телекоммуникации. Связь

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о назначении Олега НАЛИВАЙКО исполняющим обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров. До этого назначения О.НАЛИВАЙКО работал генеральным директором информационного агентства УНИАН.

Оператор беспроводной связи "Украинские новейшие технологии" (УНТ) в сентябре впервые в Украине запустил в Киеве в тестовом режиме сеть нового поколения 4G на основе Mobile WiMAX. В составе акционеров проекта - Icon Private Equity и Intel Capital.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам управляющий партнер и президент фонда Icon Private Equity Кирилл ДМИТРИЕВ во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, скорость передачи данных на одно абонентское устройство первой в Украине сети 4G (бренд FreshTel) достигает 20 Мбит/сек, что в 7 раз превышает этот показатель у аналогичных устройств предыдущего поколения 3G.

Мобильность обеспечивается автоматическим «бесшовным» переключением между базовыми станциями, как в сетях GSM.

Характеристики сети обеспечивают доступ ко всем современным Интернет-сервисам: VoIP, просмотр видео высокого разрешения, онлайн-ТВ, видеоконференции, видеозвонки.

По данным компании, полное покрытие центральной части Киева обеспечивают 40 базовых станций ZTE, работающих в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Еще 200 планируется подключить к сети до конца октября т.г. К началу коммерческой эксплуатации зона покрытия FreshTel охватит всю территорию столицы, а также Борисполь, Бровары, Вышгород.

«Сейчас в тестовом режиме покрыта практически вся центральная часть города. К концу года мы обеспечим покрытие всего города полностью. На 2010 год планируем покрыть уже 10 млн. абонентов. После этого мы планируем расширить покрытие на все города-миллионники, потом на города с населением свыше 500 тыс. человек. Обязательно пойдем на запад и обязательно будем смотреть на ряд инфраструктурных вещей, связанных с безопасностью города, телемедициной, таким образом мы планируем развивать местную инфраструктуру.», - сказал К.ДМИТРИЕВ.

Он также отметил, что до конца текущего года УНТ совместно с партнерами инвестирует 100 млн. долл. США в развитие сети. По предварительным расчетам, проект окупится в течение 3 лет. По словам К.ДМИТРИЕВА, есть также предварительные договоренности с рядом партнеров относительно возможных дополнительных инвестиций в проект уже в 2010 году в размере до 100 млн. долл. – в зависимости от динамики развития данного направления. Однако, уточнил он, в дальнейшем инвестировании большую роль в качестве партнеров будут играть китайские банки.

Президент IPE пояснил, что в развитии данного проекта ставка делается на сравнительную доступность услуги. «Есть несколько факторов, которые должны привести к росту нашей аудитории – это нетбуки – компьютеры по цене 300-350 долл. - и уже в начале следующего года мы предложим нетбуки со встроенным WiMAX – то есть человек за такую цену получит широкополосный Интернет, позволяющий смотреть видео и прочее. Кроме того, на одном из этапов развития проекта мы планируем внедрить бесплатную телефонию. В развитых регионах наша услуга станет альтернативой для малого и среднего бизнеса. Сейчас у них один провайдер, который за предоставление услуги берет бешеные деньги. Однако большое количество украинцев вообще не имеет доступа к Интернету, а мы имеем возможность его обеспечить», - пояснил он.

По словам К.ДМИТРИЕВА, до конца 2010 года связь четвертого поколения будет доступна 10 млн. абонентов.

Справка УНИАН. "Украинские новейшие технологии" – первый в Украине оператор беспроводной связи на основе технологии WiMAX. Сеть УНТ стандарта 802,16d работает на частотах 3,4-36 ГГц. Официальный запуск сети в коммерческую эксплуатацию состоялся 10 ноября 2005 г.

Фонд Icon Private Equity – один из крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ с капиталом под управлением 1 млрд. долл. США.

Intel Capital – глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel, который специализируется на инвестировании в сектор высоких технологий по всему миру.

Строительство. ЖКХ

Кабинет министров Украины осуществил кадровые ротации в руководящем составе Министерства жилищно-коммунального хозяйства: Руслан КРАМАРЕНКО назначен первым заместителем министра по вопросам ЖКХ, а Орест ЛОТОЦКИЙ – заместителем министра.

Об этом УНИАН сообщил министр КМУ Петр КРУПКО. Ранее Р.КРАМАРЕНКО занимал должность заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а О.ЛОТОЦКИЙ – первого заместителя министра.

Справка УНИАН. 5 января 2008 года Кабмин назначил Ореста ЛОТОЦКОГО первым заместителем министра по вопросам ЖКХ.

У министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея КУЧЕРЕНКО два первых заместителя – Александр МАЗУРЧАК и Руслан КРАМАРЕНКО, и четыре заместителя – Елена ГАВРИЛЮК, Сергей КУЗЬМЕНКО, Ирина ЗАПАТРИНА и Орест ЛОТОЦКИЙ.

Транспорт

Кабинет Министров назначил Павла ЕЛИЗАРОВА заместителем руководителя Государственной службы автомобильных дорог.

Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.

До этого П.ЕЛИЗАРОВ с июня 2007 г. по январь 2008 г. занимал должность заместителя министра транспорта, дополнительно введенную распоряжением правительства № 499-р от 26 июня 2007 г. С указанной должности освобожден по собственному желанию.

Недвижимость

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции доработать исковое заявление о возвращении резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Решили доработать его (текст искового заявления – УНИАН) с учетом информации, которую должны предоставить Министерство внутренних дел, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Министерство природных ресурсов, то есть всю совокупность юридических фактов, которые обнаруживаются в ходе проверок, нужно учесть при подготовке этого текста», - сказал Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинет министров планировал принять текст искового заявления о возвращении правительственной резиденции «Межигорье» в государственную собственность, а также принять решение об оплате государственной пошлины для начала судебного процесса.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции “Межигорье”, где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, на заседании правительства был утвержден план совместных действий Министерства юстиции, МВД и других органов власти по возвращению государству правительственной резиденции “Межигорье”. “Это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого. То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – это не сойдет с рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

27 августа В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции “Межигорье”.

Столица

Киевская городская государственная администрация разрешила передвижную торговлю на территории Киевского метрополитена. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА, сообщают «Подробности».

Согласно этому распоряжению, горадминистрация аннулировала пункт своего распоряжения от 24 февраля 2005 года, запрещающий заключать договора на размещение передвижной торговли на территории коммунальных предприятий «Киевский метрополитен», «Киевпастранс» и «Киевавтодор».

При этом горадминистрация разрешила Киевскому метрополитену заключать с предпринимателями временные договора на право размещения передвижных лотков, столов и рундуков сроком до одного месяца с правом перезаключения.

Также предприятие совместно с главным управлением Министерства внутренних дел в Киеве должно ликвидировать передвижные торговые точки тех предпринимателей, которые будут торговать без договоров.

Кроме того, администрация утвердила ассортимент товаров, продажа которых разрешена в объектах передвижной торговли в метро. В этом перечне - книги, печатные СМИ, сувениры, цветы, батарейки, карточки для пополнения счета и канцелярские товары.

(УНИАН)