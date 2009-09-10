ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Вкладчики «Укрпрома» «зависли» между двумя банками», в котором пишет о том, что правительство приняло окончательное решение о судьбе Укрпромбанка. На заседании Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков было решено не рекапитализировать это финучреждение. Окончательное решение по Укрпромбанку должно быть принято 15 сентября. Как стало известно изданию, до сих пор спорным остается вопрос, в какой именно банк переведут вкладчиков Укрпромбанка. Среди претендентов - государственный Ощадбанк и Родовид Банк, в котором правительству принадлежит 99,97% акций…

http://delo.ua/dengi/ukrprombank/vkladchiki-ukrproma-zavisli-mezhdu-dvumja-bankami-129822/

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Также «Дело» в материале «ДУСя отказалась платить за «мерседесы» Бакая» пишет - компания «Автомобильный дом Украина - Мерседес-Бенц» проиграла суд Государственному управлению делами (ДУСя). Автодилер на протяжении нескольких лет добивался оплаты двух автомобилей Mercedes-Benz. Обе машины были проданы ДУСе в октябре-ноябре 2004 года - в последние месяцы руководства этой структурой Игорем Бакаем. Сумма сделки должна была составить около полутора миллионов грн. Однако, получив машины, госструктура так и не перечислила деньги. Ее бывший руководитель исчез, а след лимузинов затерялся…

http://delo.ua/vlast/politika/dusja-otkazalas-platit-za-mersedesy-129817/

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"Дело" в публикации «Что происходит с изъятыми банками квартирами и автомобилями» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/biznes/rynki/chto-proishodit-s-izjatymi-kvartirami-i-avtomobiljami-129779/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Гривна поднялась на откате» пишет – вчера доллар подешевел на межбанке до трехнедельного минимума – 8,42/8,50 грн./долл. Резкое укрепление гривни банкиры объясняют влиянием на рынок намерения Нацбанка продать в сентябре 1 млрд долл. и результатами первого успешного аукциона, в ходе которого было продано 63 млн. долл. Если НБУ удовлетворит на сегодняшнем аукционе хотя бы 65% заявок банков, то курс может укрепиться до 8,2-8,4 грн./долл., в противном случае начнет обратное движение, уверены эксперты. При этом банкиры подчеркивают, что до конца года курс гривни не превысит 9 грн./доллар…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1235273

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Бизнесу дали право на минимизацию» пишет – Кабмин неожиданно пошел навстречу бизнесу и отменил два распоряжения, ужесточающие администрирование НДС. Одновременно правительство утвердило постановление, позволяющее налоговым органам проверять предпринимателей, использующих просроченные налоговые накладные, и аннулировать свидетельство плательщика НДС. По словам экспертов, новая инициатива Кабмина должна коснуться лишь налоговых ям…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1235263

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Издание «Экономические известия» в публикации «Агенту придумали конкурс» пишет – чиновники сделали первые практические шаги в создании государственного игрока-экспортера на зерновом рынке, выписав конкурсные условия для его определения. По сравнению с существовавшими ранее проектами были сделаны послабления в части наличия собственных мощностей по хранению и перевалке, что устраняет препятствия на пути к победе Аграрного фонда…

http://www.eizvestia.com/state/full/4182244

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«Газета по-киевски» в материале «Кто сказал: деньги на бочку?» пишет – представитель судовладельца опровергает информацию о договоренности с пиратами насчет суммы выкупа за судно «Ариана» с украинскими моряками на борту…

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/10/085954.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Шустер переехал в театр» пишет - в новом телевизионном сезоне, который стартовал 7 сентября, программа «Шустер live» на ТРК «Украина» вышла в эфир из новой студии. Это здание - бывший дом культуры завода «Квазар», в котором некоторое время находился частный театр танцев. Гости обновленного ток-шоу Савика Шустера будут сидеть в «серебряных» креслах и жать на суперкнопки…

http://www.segodnya.ua/news/14077364.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Пострадал за зарплату» пишет – в России гендиректорам компаний, не выплачивающим зарплату, стоит быть настороже. Они могут стать невыездными, как произошло с пермским предпринимателем Виталием Фагмиевым...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/10/213607

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Издание «Известия» в публикации «Версия профессора Владимира Тетельмина: Плотина Саяно-Шушенской ГЭС наползла на машинный зал» пишет - авария на Саяно-Шушенской ГЭС вызвала огромный общественный резонанс. Официальное заключение о причинах крупнейшей в гидроэнергетике катастрофы будет готово еще не скоро. Один из самых сведущих экспертов в гидротехнике - доктор технических наук Владимир Тетельмин, который 12 лет изучал плотину Саяно-Шушенской ГЭС, рассказал изданию о своей гипотезе трагедии…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3132864/

(УНИАН)