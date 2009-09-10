АНОНС на 10 сентября 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает во Львовской области, где примет участие в официальном открытии 16-го Международного форума издателей и проведет встречу с интеллигенцией области.

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9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Главное управление КГГА вместе с Коммунальным предприятием выгоняют на улицу сразу два предприятия?». Вопросы: Почему во время экономического кризиса в стране, власть лишает заработка действующие предприятия, выселяя их из помещения, в то время, когда эти помещения находятся на конечной стадии приватизации предпринимателями? Участники: Виталий Хибовский, председатель Комитета по борьбе с социальными злоупотреблениями, Алла Дронь, и.о.председателя правления-генерального директора ЗАО «Перспектива», Николай Рымарив, директор ФОП Рымарев Н.Ф. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: "Ежеквартальное исследование Insurance Top: итоги страхового рынка Украины за 6 месяцев 2009 года. Основные риски страховой индустрии в 2009 году" с участием главного редактора журнала «Insurance Top» Александра Залетова и представителей крупнейших страховщиков, показавших рост объемов страхового бизнеса..

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Пресс-конференция генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" на тему: «Передвижные отделения почтовой связи - опыт и перспективы внедрения». .

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10-30 - В УНИАН, состоится пресс-конференция экс-заместителя председателя НБУ Сергея Яременко и члена совета общественной организации «Защита обманутых вкладчиков» Виктора Чайки на тему: “Гривня-доллар: куда выведет кривая? Экономическая, политическая и коррупционная составляющая курсообразования” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: “Деятельность Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и состояние развития фондового рынка Украины в І полугодии 2009 года”. Участники: член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Николай Бурмака и др..

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Пресс-конференция Международной аудиторско-консалтинговой компании «Делойт» на тему: “Рейтинг 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. 52 Украинских компании вышли в лидеры”. Компания подготовила третий ежегодный рейтинг крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы..

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Состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина с руководителями Государственных архивных служб Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь..

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Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

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Круглый стол на тему: «Вопрос дальнейшего развития доменной зоны.UA». Организатор - ИнАУ совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей (УСПП) и Общественным советом при Государственном комитете информатизации Украины..

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Конференция на тему: «Девальвация гривны. Причины, проблемы и пути ее решения» c участием директора Института трансформации общества Олега Соскина.

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Пресс-конференция на тему: «Безработица в Украине и социальная защита граждан». Учасники: глава Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук; член МОО «Международная Лига защиты прав граждан» и др..

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Пресс-конференция на тему: «Банки и физические лица: где взять кредит доверия?». Приглашены: Дмитрий Зинков, председатель правления ОТР Bank; Ярослав Колесник, председатель правления АКБ «Форум»; Василий Горбаль, член Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности; Станислав Аржевитин, вице-президент Ассоциации украинских банков и др..

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Будет работать прямая телефонная линия Минрегионстроя при участии заместителя министра регионального развития и строительства Украины Вячеслава Негоды.

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Круглый стол на тему: “Внутренний дефолт Украины и экономические факторы, которые делают его неотвратимым”. Участники: Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Александр Кириченко, профессор кафедры внешнеэкономической деятельности Национальной академии управления; Владимир Черняк, народный депутат Украины III и IV созывов, доктор экономических наук и др..

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Состоится пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины П.Вербицкого на тему: «Мероприятия Госветслужбы по профилактике и ликвидации зоонозов ( в т.ч. бешенства)»..

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Состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина с генеральным директором Европейского информационного телеканала EuroNews Филиппом Кайлом при участии Президента Национальной телекомпании Украины Василия Илащука.

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Конституционный Суд Украины обнародует принятое 8 сентября Решение по делу по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) пункта 10 Постановления Кабинета Министров Украины „ Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан“.

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Пресс-конференция председателя Совета Национального банка Украины Петра Порошенко по итогам заседания Совета Национального банка Украины.

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