Шаров: Сегодня заседания парламента не будет

Сегодня заседания Верховной Рады Украины не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Он отметил, что завтра в 9.30 снова состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Участники Согласительного совета парламента не достигли договоренностей относительно дальнейшей работе Верховной Рады Украины.

Фракция Партии регионов настаивает на том, чтобы именно законопроект о повышении социальных стандартов, предложенный представителями этой фракции, рассматривался в парламенте и был поддержан.

В свою очередь представители фракции БЮТ заявляют, что на сегодня нет необходимых средств для реализации данного законопроекта, если парламент не примет решения, которые бы способствовали увеличению поступлений в госбюджет.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил, чтобы руководитель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО выступил в парламенте и подтвердил или опроверг информацию, которой оперирует фракция Партии регионов о якобы существовании необходимых средств на казначейских счетах для повышения социальных стандартов. «Пусть выступит В.СИМОНЕНКО и скажет - есть деньги или нет», - отметил спикер.

Обращаясь к представителям фракции Партии регионов, В.ЛИТВИН сказал, что «вы подозреваете правительство, что оно собирает деньги, чтобы повысить социальные выплаты перед выборами, как это было в 2004 году». Между тем, по его словам, блокируя парламент, фракция Партии регионов даст возможность правительству без решения парламента предпринять такой шаг. Спикер добавил, что «вы даете возможность правительству сделать это», поскольку парламент будет недееспособным и не может принимать решения.

Сегодня в 12.00 состоится подход председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА к представителям СМИ.