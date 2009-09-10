Главное на 10 сентября (день)

Хроника дня

* * *

Экономика

Ющенко внес замечания к проекту госбюджета-2010

Президент Виктор ЮЩЕНКО предоставил Кабинету министров принципиальные замечания к проекту государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата главы государства, об этом идет речь в его письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

“В связи с запланированным на 12 сентября текущего года рассмотрением на заседании Кабинета министров Украины проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и учитывая то, что главе государства соответствующий проект закона до сих пор не поступил, представляю свое виденье концептуальных принципов, на которых должен основываться финансовый план государства на следующий год”, - говорится в письме.

Президент настаивает на том, что проект бюджета должен учитывать полученные в текущем году уроки в результате допущенных ошибок в бюджетной политике. Следовательно, необходимо соблюдать при формировании госбюджета на 2010 год несколько принципиальных позиций.

Это, в частности, осуществление расчета показателей бюджета на следующий год на реальном прогнозе макропоказателей экономического и социального развития и удержание дефицита бюджета на уровне, не выше 3% ВВП. Глава государства также считает необходимым не допускать последующего резкого роста государственного долга страны и определить в законе проекты, реализация которых будет обеспечиваться за счет кредитов, привлеченных под государственные гарантии, получателей таких кредитов и объемы госгарантий.

Кроме этого, Президент требует не допускать увеличения налоговой нагрузки на бизнес, а межбюджетные отношения строить на определенных законодательством принципах, при этом усиливая финансовые базы бюджетов АР Крым, областных бюджетов и бюджета города Севастополя с последующим перераспределением этих средств между местными бюджетами для финансирования реализации инвестиционных проектов.

Глава государства обращает внимание правительства на необходимость возвращения Стабилизационному фонду его главной функции инвестиционного локомотива экономики и недопущения в 2010 году распыления его средств на текущие потребности. Отдельно он обратил внимание на обеспечение энергетической безопасности государства, в частности, путем сбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» и обеспечения обороноспособности страны на достаточном уровне.

В.ЮЩЕНКО требует от правительства проводить взвешенную и ответственную социальную политику, направленную на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, установление реального уровня прожиточного минимума и социальных гарантий. По его мнению, Кабмин должен предусмотреть обеспечение дополнительных поступлений в Пенсионный фонд за счет введения отдельными законами специальных сборов на предметы роскоши.

От правительства также требуется обеспечить развитие на должном уровне нематериальной сферы, в первую очередь, здравоохранения, образования, культуры и науки, реализацию программы по обеспечению граждан доступным жильем, финансирование в необходимых объемах мероприятий по подготовке к Евро-2012 и финансирование в полном объеме текущего и просроченного в 2009 году возмещения налога на добавленную стоимость.

“Бюджетная политика должна быть согласована с приоритетами экономического развития государства. Поэтому подчеркиваю безусловное соблюдение требования закона относительно обязательного внесения в парламент вместе с проектом бюджета проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на соответствующий год”, - говорится в письме В.ЮЩЕНКО.

Президент выражает убеждение, что учет данных предложений в государственном бюджете Украины на 2010 год даст возможность принять сбалансированный и реальный документ, реализация которого будет способствовать возобновлению экономического роста в будущем году.

Общество

Зарплаты шахтерам в 2010 г вряд ли повысят

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в следующем году вряд ли удастся повысить зарплаты шахтерам, как это предусмотрено законом о престижности шахтерского труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

Премьер отметила, что размеры заработных плат планируется повысить лишь на 12-15%.

«Я могу абсолютно четко вам сказать, что на 2010 год мы сохраняем те объемы пенсий и зарплат с увеличением на 12-15%, но в следующем году мы еще не способны будем перейти на увеличение первого разряда на 30%, как это предусмотрено законом о престижности шахтерского труда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она объяснила, что повышение зарплаты провести будет невозможно, поскольку в этом случае необходимо будет отказаться от планов по модернизации шахт.

«У нас приблизительно на то, чтобы на 30% поднять первый разряд, пойдет приблизительно 3,5 млрд. грн., это вымывает то, что мы заложили, как прямые расходы, в общий фонд на модернизацию и реконструкцию. Мы поднимем зарплату, но так, чтобы не разрушить процессы, которые мы с вами наметили по техническому переоборудованию», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководителям шахт, чтобы они обсудили эту тему с профсоюзами и трудовыми коллективами.

«Вы можете выбрать. Задание правительства – предложить вариант. Вот наш вариант один: в 2008 и 2009 гг. существенно подняли зарплату и пенсии, в 2010 г. нам необходимо сделать удар на техническое переоборудование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что на сегодняшний день техническое состояние шахт такое, что затягивать модернизацию просто невозможно.

ТЭК

Тимошенко: 2010 г станет знаковым для угольной отрасли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что 2010 год станет знаковым в развитии угольной отрасли.

Об этом она заявила сегодня на совещании с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

«2010 год должен стать знаковым годом для начала технического переоснащения и модернизации угольной отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в проекте Государственного бюджета на 2010 год правительство намерено отдельными положениями предусмотреть финансирование для осуществления модернизации угольной отрасли. По ее словам, правительство предлагает финансировать отрасль как за счет средств общего фонда бюджета, так и за счет Стабилизационного фонда. Кроме того, она сообщила, что правительство намерено в 2010 году предоставить государственные гарантии в объеме 6,5 млрд. грн. для привлечения кредитов в украинских и зарубежных банках.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в 2010 году финансирование угольной отрасли планируется осуществлять на основе принципов, апробированных в этом году при финансировании агропромышленного комплекса и авиастроительной отрасли. «Мы планируем на техническое переоснащение в рамках средств Стабилизационного и общего фонда до 1 млрд. грн., на капитальное строительство – до 1 млрд. грн., на капремонт – 250 млн. - и это только то, что будет обеспечено прямыми расходами», - подчеркнула глава правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в проекте Государственного бюджета на 2010 год предусматривается 439 млн. грн. на реализацию плана капитального строительства и переоснащения отрасли, в том числе замену изношенной производственной техники и поддержку производственных мощностей шахт на уровне 25 млн. тонн угля в государственном секторе.

«Прирост добывающих мощностей на 7-8 млн. тонн, увеличение объемов добычи угля на 1,5 млн. тонн в 2010 году», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по словам премьер-министра, в 2010 году планируется выделить из Госбюджета 561 млн. грн. на завершение строительства шахты «Нововолынская №10», а также предоставить правительственные гарантии для привлечения кредитов на эти цели.

Кабмин намерен в 2010 г. выделить 52 млн. грн. на научные разработки в углепроме

Правительство предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2010 год выделение 52 млн. грн. на научные разработки технологий для повышения эффективности и безопасности добычи угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

«В 2010 году по сравнению с 2007 годом нам необходимо, минимум, вдвое увеличить расходы на научно-исследовательские работы, на поддержку науки, но под конкретные темы, которые для нас наиболее важны и актуальны и которые будут применяться для повышения эффективности добычи угля и усиления системы безопасности в угольной отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер-министр не исключила, что по результатам сегодняшнего совещания на основании предложений специалистов отрасли эти расходы могут быть увеличены. «Пока что мы запланировали 52 млн. грн., но если нам нужно будет увеличивать эти расходы, то нам нужно это знать до того, как бюджет будет направлен в Верховную Раду», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подтвердила, что в субботу, 12 сентября, состоится заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект Государственного бюджета на 2010 год.

Транспорт

Доступ к европейским ж/д путям обеспечит независимый регулятор

Принято решение о создании независимого регулирующего органа, который будет обеспечивать недискриминационный и прозрачный доступ к европейской сети железных дорог всем участникам перевозочного процесса.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», соответствующее решение принято в ходе девятого совещания генеральных директоров европейских железных дорог, которое состоялось 5-6 сентября 2009 года в г. Берлин (Германия).

В мероприятии приняли участие представители железных дорог Германии, Франции, Италии, Венгрии, России, Польши, Украины, Словакии и другие. Украинскую сторону на совещании представлял генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Основным вопросом совещания стал вопрос транспортной политики на долгосрочную перспективу. В частности, железнодорожники обсудили перспективы увеличения объемов грузов, повышения экологичности и безопасности железнодорожного транспорта и пути привлечения инвестиций.

Участники совещания пришли к согласию в том, что внедрение конкуренции и рыночных механизмов будет способствовать повышению качества услуг и производительности железнодорожного транспорта. Именно с этой целью и принято решение создать вышеуказанный регулирующий орган.

По данным «Укрзализныци», также руководители европейских железных дорог решили внедрить проект "Европейский поезд”, целью которого является тестирование тормозных колодок нового поколения, которые предотвращают износ колеса и тем самым минимизируют шум поездов. Для этого предусмотрено запустить поезд для оперативных испытаний, который будет курсировать по всей Европе в разных климатических условиях.

Валютный рынок

Курс доллара в комбанках снизился до 8,36/8,60 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,36 грн./долл., продают – по 8,60 грн./долл., курс немного снизился по сравнению с 9 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,53 грн./долл., по продаже – в пределах 8,48-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 9 сентября, и составляет 12,19 грн./евро, продажи – незначительно понизился до 12,60 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,40 грн./евро, по продаже – в пределах 12,50-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 9 сентября повысился на 0,8% и составил 0,2600 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4%, до 0,2771 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,25-0,27 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,27-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,37 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, курс продажи – 8,58 грн./долл., на 0,7% дешевле. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,43 грн./долл., по продаже – в пределах 8,53-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 9 сентября, и составляет 12,23 грн./евро, продажи – понизился на 0,5%, до 12,58 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,10-12,31 грн./евро, по продаже – в пределах 12,50-12,68 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 9 сентября повысился на 1,6% и составляет в среднем 0,2580 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2791 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,27 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 10 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,995, к евро – 11,610339, к российскому рублю – 0,2567.

Читайте также на сайте УНИАН-Экономика

Минтранс «перестрахует» пассажиров...

http://economics.unian.net/rus/detail/20785