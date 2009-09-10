11 сентября состоится заседание СНБО

11 сентября в 12.30 начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, в повестку дня заседания внесены такие вопросы: „О концепции создания системы Общественного телевидения и радиовещания и ходе внедрения цифрового телерадиовещания в Украине” и „О состоянии преступности в государстве и координации деятельности органов государственной власти в противодействии преступным проявлениям и коррупции”.

После заседания состоится брифинг первого заместителя секретаря СНБО Степана ГАВРИША.