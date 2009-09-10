ГЛАВНОЕ на 10 сентября (вечер)

Макроэкономика

Совет Национального банка Украины прогнозирует рост ВВП в Украине в 2010 году на уровне 3%, уровень инфляции – 12% (декабрь к декабрю), среднегодовая инфляция – 12,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, такие данные были утверждены в проекте Основных принципов денежно-кредитной политики НБУ на 2010 год, основываясь на данных Министерства экономики, и окончательный вариант документа будет утвержден на следующем заседании совета НБУ, провести которое планируется до 10 октября.

По информации П.ПОРОШЕНКО, рост промпроизводства на 2010 год прогнозируется на уровне 1,7%, сельского хозяйства – 3%, рост цен производителей – 13,6% (декабрь к декабрю), среднегодовой рост – 14,1%.

Объем экспорта в 2010 году прогнозируется на уровне 73,134 млрд. долл., импорта – 72,617 млрд. долл.

Таким образом, прогнозируемое положительное внешнеторговое сальдо – более 0,5 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд улучшил на 2010 г. прогноз роста ВВП Украины с 1% до 2,7%, прогноз по инфляции – с 10% до 9%.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2009 года, в сравнении с соответствующим периодом 2008 года, сократилось в более чем 3 раза - до 3,132 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного комитета статистики Украины.

За январь-июль 2009 года экспорт товаров составил 20,541 млрд. долл., импорт – 23,673

млрд. долл., что составило, сравнительно с январем-июлем 2008 года, 51% и 46,2%, соответственно.

На формирование отрицательного сальдо повлиял импорт отдельных товарных групп: энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки (-6808 млн. долл.), фармацевтической продукции (-975,7 млн. долл.), наземных транспортных средств, кроме железнодорожных (-867 млн. долл.).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за январь-июль 2008 г. - 0,79).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 204 стран мира.

По данным Госкомстата, за июль 2009 года экспорт товаров составлял 3,215 млрд. долл., импорт – 3,9 млрд. долл., что в сравнении с июлем 2008 года составило 42% и 44,2%, соответственно. Отрицательное сальдо составляло 685 млн. долл. (за июль 2008 года также отрицательное – 1,174 млрд. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.

Соцполитика

Конституционный Суд Украины признал неконституционным ограничение Кабинетом министров максимального размера пенсий для отдельных категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по конституционному представлению 59 народных депутатов было обнародовано сегодня КС.

В частности, отмечается в решении, народные депутаты обратились с представлением для дачи оценки пункту 10 Постановления Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан» от 28 мая 2008 года № 530.

Как отмечается в решении, обжалованный в представлении пункт Постановления определяет, что максимальный размер пенсий (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, сумма индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством), назначенных (пересчитанных) в соответствии с рядом законодательных актов Украины, не может превышать 12 минимальных размеров пенсии по возрасту, установленной согласно со статьей 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Максимальный размер пенсии, назначенной (пересчитанной) в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре» (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат, установленных законодательством), не может превышать 10 тыс. грн. в месяц.

Рассмотрев представление, Конституционный Суд отметил, что Кабмин, исходя из статьи 116 Конституции, полномочен принимать меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, обеспечивать проведение политики, в частности, в сфере социальной защиты. Указанное свидетельствует, что правительство не наделено полномочиями по установлению размеров пенсий. Таким образом, Кабинет министров, закрепляя в пункте 10 Постановления предельные размеры пенсии для отдельных категорий граждан, вмешался в сферу исключительной компетенции законодателя вопреки положениям части 2 статьи 6, части 2 статьи 8, части 2 статьи 19, пункту 3 части 1 статьи 85, пункта 6 части 1 статьи 92 Конституции Украины.

Учитывая это, Конституционный Суд пришел к заключению о неконституционности пункта 10 упомянутого постановления. Кроме того, решение КС имеет преюдициальное значение при рассмотрении судами общей юрисдикции исков в связи с правоотношениями, возникшими в результате действия положений, признанных неконституционными.

Решение КС является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не подлежит обжалованию.

Нацбанк

Совет Национального банка Украины пересмотрел уровень превышения сметных доходов над сметными расходами Нацбанка в 2009 году до 600 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции.

По его словам, такие действия обусловлены необходимостью формирования резервов под обязательства правительства по выданным Нацбанком кредитам в 1993-1994 годах.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО сообщил, что в текущем году Нацбанку необходимо будет формировать резервы под выданное коммерческим банком рефинансирование с октября 2008 года.

Так, на сегодня, по словам главы совета НБУ, уже необходимо формировать резервы под кредиты на общую сумму 4,7 млрд. грн.

П.ПОРОШЕНКО также сообщил, что совет НБУ принял прогнозный показатель превышения сметных доходов над сметными расходами НБУ в 2010 году на уровне 4 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 21 августа с.г. Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон “О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами НБУ на общую сумму не менее 9 млрд. 800 млн. грн.

В июне Совет НБУ прогнозировал, что превышение доходов над расходами центрального банка в 2009 году составит 8,6 млрд. грн., и рекомендовал правительству направить 1 млрд. грн. из этой суммы на увеличение Фонда гарантирования вкладов.

Сегодня следователь Главного следственного управления МВД Украины подписал повестку о вызове на допрос первому заместителю председателя Национального банка Украины Анатолию ШАПОВАЛОВУ.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отметил: “Я, в принципе, осознаю, что Национальный банк Украины и украинская гривня нуждаются в тишине. Это – очень важное условие для сохранения стабильной национальной денежной единицы. Но этой тишиной в последнее время пользуются финансовые мошенники, которые разворовывают коммерческие банки и валютные ресурсы на сотни миллионов гривень”.

“Те материалы, которые мы имеем на руках, и та последняя полученная нами информация свидетельствуют о возможности привлечения к ответственности и должностных лиц Национального банка. Мое заявление было для них неожиданностью и, очевидно, падение курса доллара на 90 копеек заметили все”, - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр выразил надежду, что такие действия правоохранительного ведомства будут способствовать дальнейшей стабилизации курса гривни.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что стремится получить информацию и о том, «кто отвечает за бесконтрольность над колоссальными финансовыми мошенничествами, когда сотни миллионов воруют средь бела дня».

“Кто ответит, где позитив от вливания в банковскую систему 83 миллиардов гривень, и отчего это не чувствуют ни люди, ни экономика”, – спросил Ю.ЛУЦЕНКО.

Общественное объединение «Защита обманутых вкладчиков» призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО немедленно отправить в отставку председателя Правления Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил член Совета ОО «Защиты обманутых вкладчиков» Виктор ЧАЙКА.

В частности, В.ЧАЙКА призвал Президента «не представлять из себя бухгалтера» и немедленно отправить в отставку В.СТЕЛЬМАХА, который уже достиг пенсионного возраста.

«Этот старичок-боровичок (В.СТЕЛЬМАХ) уже за свои действия потом не ответит. Немедленная отставка В.СТЕЛЬМАХА в связи с его пенсионным возрастом - это первое условие начала оздоровления банковской системы Украины», - отметил член Совета ОО «Защита обманутых вкладчиков».

В свою очередь экс-заместитель председателя Правления НБУ Сергей ЯРЕМЕНКО, который также принимал участие в пресс-конференции, выразил убеждение, что нынешняя ошибочная политика Национального банка под кураторством В.ЮЩЕНКО может привести к экономическому коллапсу. В частности, С.ЯРЕМЕНКО отметил, что стратегия "плавающего" обменного курса, избранная Нацбанком, является разрушительной для ценообразования в Украине. «В развивающихся экономиках, таких как украинская, "плавающий" курс приводит только к девальвации. Это не способствует ни оживлению экономики, ни борьбе с инфляцией. Такая позиция НБУ не дает оснований для дальнейшего роста экономики», - подчеркнул эксперт.

При этом С.ЯРЕМЕНКО отметил, что «к сожалению, нынешняя позиция НБУ не может быть изменена из-за кураторства над НБУ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который ранее сам возглавлял Нацбанк и проповедовал эти нелиберальные подходы, в итоге и приведшие к кризису". Экс-заместитель руководителя НБУ убежден, что Украине необходимо воспользоваться опытом европейских стран послевоенного периода, когда функции Центробанка и Министерства экономики были объединены. «Иначе мы можем прийти к экономическому коллапсу», - предупредил С.ЯРЕМЕНКО.

Дальше В.ЧАЙКА отметил, что если В.ЮЩЕНКО и в дальнейшем будет покрывать В.СТЕЛЬМАХА, в нарушение законодательства, то ОО «Защита обманутых вкладчиков» будет требовать «не создавать следственную комиссию Верховной Рады, которая будет рассматривать выходки или наоборот халатную бездеятельность пенсионера В.СТЕЛЬМАХА, а, в соответствии с законом об импичменте, создавать специальную следственную комиссию и начинать процедуру импичмента».

Подытоживая сказанное, В.ЧАЙКА заявил: «Или отставка В.СТЕЛЬМАХА, или импичмент В.ЮЩЕНКО».

Фондовый рынок

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) ожидает до конца этого года роста объемов торгов ценными бумагами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член ГКЦБФР Николай БУРМАКА.

По его словам, рост объемов операций с ценными бумагами будет обеспечиваться, в частности, за счет активизации сделок на рынке слияний-поглощений (M&A). «Будут рекордные объемы торговли ценными бумагами в этом году», - отметил Н.БУРМАКА и

добавил, что на сегодня ситуация на украинском фондовом рынке стабилизировалась.

В соответствии с информацией ГКЦБФР, за первое полугодие 2009 года общий объем торгов на рынке ценных бумаг составил около 632 млрд. грн., что на 227 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банки

Завтра, 11 сентября, будет досрочно выведен временный администратор из ПАО АБ «Укргазбанк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от Партии регионов, почетный президент «Укргазбанка» Василий ГОРБАЛЬ сегодня во время пресс-конференции.

В.ГОРБАЛЬ негативно оценил деятельность института временных администраций. «Когда мы обговаривали механизм введения временного администратора, то прогнозировали, что он войдет на день-два, подпишет все необходимые документы, это не будет всплеском для рынка. Завтра будет три месяца со дня его работы в «Укргазбанке».

«И на сегодня четкой стратегии работы рекапитализированных банков, согласованных между всеми участниками – НБУ, Минфином, международными финансовыми организациями, нет».

Как сообщал УНИАН, с 9 июня 2009 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ПАО АБ «Укргазбанк» сроком на 6 месяцев – до 9 декабря 2009 г.

Временный администратор – физлицо, независимый эксперт Александр СОКОЛОВ.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль в размере 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.

Финансы

Сегодня объем интервенции Национального банка Украины на валютном рынке составил 100 млн. грн. при сумме поданных заявок на участие в аукционе на 30 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции.

Он позитивно оценил действия Нацбанка по проведению аукционов как для физических лиц, так и для осуществления интервенции.

П.ПОРОШЕНКО также сообщил, что на сегодняшнем заседании совета Нацбанка было принято решение продолжить практику необнародования прогнозного показателя национальной валюты на следующий год.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4140/8,4675 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,4300/8,4500 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,4120/8,4360 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,35 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2720/0,2740 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2726/0,2738 грн./рубль. К закрытию цены составили 0,2726/0,2736 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1817 рубля за доллар (-0,1225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4520/1,4585 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2610/12,3230 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 12,2655/12,2915 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали – 12,2185/12,2540 грн./евро.

За январь-август 2009 года банки Украины получили убытки в размере 15,4 млрд. грн., по сравнению с прибылью 6,9 млрд. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков за восемь месяцев т.г. составили 95,7 млрд. грн., из них: процентные доходы составляли 82,0 млрд. грн. (или 85,7% от общих доходов), комиссионные доходы - 10,6 млрд. грн. (11,1%).

Расходы банков составили 111,1 млрд. грн., из них: процентные расходы - 45,2 млрд. грн. (или 40,7% от общих расходов), отчисления в резервы - 41,6 млрд. грн. (37,4%), комиссионные расходы - 1,9 млрд. грн. (1,7%).

По состоянию на 1 сентября 2009 года собственный капитал банков составил 123,9 млрд. грн. или 14,1% пассивов банков.

Собственный капитал банков имеет следующую структуру: оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 84,1%; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,4%; эмиссионные разницы - 5,1%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 13,8%; результаты прошлых лет - 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения - 0,1%; результаты текущего года - (-12,5%); результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,5%.

Обязательства банков по состоянию на 1 сентября 2009 года составляли 757,3 млрд. грн.

Средства физических лиц – 201,9 млрд. грн. или 26,7% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 115,0 млрд. грн., или 15,2%, срочные средства населения – 152,4 млрд. грн., или 75,5% от общей суммы средств физлиц, средства по требованию – 49,5 млрд. грн., или 24,5% средств физлиц.

По состоянию на 01 сентября 2009 активы банков составляли 881,2 млрд. грн., общие активы - 970,8 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 77,8%.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 сентября 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 184 банка, в том числе: 162 банка (88,0% от общего количества банков, которые имеют лицензию) - акционерные общества (из них: 110 банков(59,8%) - открытые акционерные общества, 14 банки (7,6%) - закрытые акционерные общества, 37 банков (20,1%) - публичные, 1 банк (0,5%) - частный), 22 банка (12,0%) - общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации находится 12 банков, из них 9 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов. Филиальная сеть банков Украины состоит из 1 157 действующих филиалов.

ТЭК

Украина и Российская Федерация могут подготовить к очередному заседанию Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии новое межправительственное соглашение по отношениям в газовой сфере, которым будут закреплены положения контракта, заключенного в начале года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об заявил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в ходе «горячей» телефонной линии, проходившей сегодня в министерстве.

Он отметил, что в настоящее время стороны ведут подготовку проекта соответствующего документа.

«Если мы достигнем определенных договоренностей (по проекту соглашения - УНИАН), то вынесем (на заседание межгосударственного комитета – УНИАН). У обеих сторон есть стремление к тому, что нужно сегодня упорядочить нормативно-правовую базу. Это было зафиксировано», - сказал министр.

По словам Ю. ПРОДАНА, в новом документе необходимо предусмотреть определенные гарантии правительств по обязательствам хозяйствующих субъектов, возникшим по январским газовым соглашениям. При этом министр считает, что новым соглашением нужно предусмотреть механизм для решения спорных вопросов в случае невозможности их урегулирования на уровне компаний.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. В частности, Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляла 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена изменяется по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году зафиксирован на уровне 40 млрд. куб. м.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-августе 2009 года сократили производство автомобильного бензина на 7,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1838,8 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Производство дизельного топлива в Украине в январе-июле 20090 года выросло на 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2030,8 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе-июле сократилось на 6,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1504.5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,6%, по сравнению с 2007 годом, до 3217,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 21,5% – до 3216,0 тыс. тонн, а мазута на 31,7% – до 2270,0 тыс. тонн.

В 2007 году украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 5,9%, по сравнению с 2006 годом, до 4159,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2007 году сократилось на 2,7% – до 4096,8 тыс. тонн, а производство мазута сократилось на 6,9% – до 3324,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский ("Нафтогаз Украины"), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

Поставки нефти и газового конденсата на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-августе сократились на 6,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 6 млн. 20,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки украинской нефти в январе-августе на украинские НПЗ сократились на 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 842,2 тыс. тонн.

В январе-августе украинские НПЗ переработали 6 млн. 813.,6 тыс. тонн нефти, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 19,0%, по сравнению с 2007 годом, до 10 млн. 213,2 тыс. тонн. В т.ч. было поставлено 3645,5 тыс. тонн – собственной добычи (35,7% от общего объема поставки), 6567,7 тыс. тонн импортировано (соответственно – 64,3%), в том числе: 6182,5 тыс. тонн – из России (60,5%), 280,1 тыс. тонн - из Ирака (2,7%) и 105,1 тыс. тонн – из Беларуси (1,1%).

В 2008 году украинские НПЗ переработали 10 млн. 482,8 тыс. тонн нефти, что на 24,1% меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

Транспорт

«Укрзализныця» в августе этого года реализовала через интернет 15591 проездной билет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам начальник управления информационных технологий главного пассажирского управления «Укрзализныци» Нина КОСТРУБИЦКАЯ.

В частности, выкуплено 1591 зарезервированных мест, оформлено через Интернет 14 тыс. билетов с оплатой мест.

В целом, с начала года зарезервировано и оформлено через Интернет 61502 билета. В частности, забронировано 7298, выкуплено 54204 билета.

Как сообщила Н.КОСТРУБИЦКАЯ, кроме того, пользуется спросом услуга покупки железнодорожных билетов через «Укрпочту». В частности, в августе оформлено 14 тыс. билетов.

Н.КОСТРУБИЦКАЯ сообщила, что «Укрзализныця» планирует ввести услугу электронного билета, при которой его не нужно будет забирать в кассе, а можно будет распечатать самостоятельно, в первом квартале 2010 года. При этом она отметила, что, возможно, эта услуга появится еще раньше – к концу года. При этом пассажир при необходимости сможет заказать билет на бланке строгой отчетности.

Кроме того, в первом квартале следующего года планируется внедрить киоски самообслуживания в местах большого скопления людей. В данных киосках люди также смогут самостоятельно приобретать билеты, заплатив за них, но при этом забирать их в кассах. В последующем планируется, что данные киоски будут также выдавать билеты.

Н.КОСТРУБИЦКАЯ сообщила также, что сейчас рассматривается возможность снижения стоимости услуги бронирования билета через Интернет, которая на сегодня составляет 20 грн.

Как сообщал УНИАН, с декабря 2008 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования билетов через Интернет, с 30 марта 2009 года – услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда. При этом через сеть Интернет можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах. Напомним, ранее отмечалось, что киоски самообслуживания по продаже билетов появятся в конце 2009 – начале 2010 г.

До конца текущего года Кабинет министров выделит из государственного бюджета коммунальным транспортным предприятиям Киева 80 млн. грн., в том числе КП «Киевский метрополитен» - 30 млн. грн., КП «Киевпастранс» - 50 млн. грн.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы КП “Киевский метрополитен” со ссылкой на результаты сегодняшней встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО транспортников Киева.

Отдельным пунктом в протоколе встречи записано выделение 40 млн. грн. из городского бюджета.

Метрополитен на этой встрече представлял руководитель предприятия Петр МИРОШНИКОВ и заместитель председателя объединенной профсоюзной организации Любовь ЖУРАВЛЕВИЧ.

От имени профсоюзов метрополитена Ю.ТИМОШЕНКО было передано обращение, в котором, в частности, речь идет о том, что на сегодняшний день доля перевозок Киевским метрополитеном составляет около 60% от общего объема городских пассажирских перевозок.

Только за восемь месяцев текущего года Киевским метрополитеном перевезено более 73 млн. льготников, и до конца года планируется перевезти еще не меньше 40 млн. пассажиров льготных категорий. Расчетная потеря доходов в этом году от применения льгот, предоставленных государством, составляет 127,5 млн. грн., однако на 2009 год для коммунального предприятия «Киевский метрополитен» предусмотрена компенсация льготного проезда лишь 16,5 млн. грн. Фактически на сегодня получено 14,6 млн. грн.

“В связи с выше изложенным, на предприятии, где работает более 8 тысяч работников и которое ежесуточно перевозит более 1,5 млн. пассажиров, сложилась крайне напряженная финансовая ситуация. Учитывая выше изложенное, Кабинет министров должен взять на себя ответственность за последствия”, - отметили в своем обращении метрополитеновцы.

Профсоюз обратился к Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой поручить Министерству финансов погасить “расчетную величину субвенции в размере 68,8 млн. грн. с целью погашения текущей задолженности за уже выполненные перевозки льготных категорий граждан за восемь месяцев текущего года и еще 44,1 млн. - до конца 2009 года”.

Метрополитен предупредил, что в случае, если соответствующее финансирование не будет предоставлено, он вынужден будет приостановить перевозку льготников, начиная с 1 октября этого года.

Работы по реконструкции трамвайной линии скоростного движения будут полностью завершены до конца 2009 года при условии обеспечения финансирования в размере 200 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении КП “Киевпасстранс”.

По состоянию на 1 августа с.г. освоено капитальных вложений по реконструкции линий скоростного трамвая от ул. Старовокзальной к Большой Кольцевой дороги 223 млн. 617,8 тыс. грн. На третьей очереди строительства от Воздухофлотского проспекта к ул. Гната Юры демонтированы трамвайное полотно и контактная сеть. Выполнены работы из переложения городских инженерных сетей. Проложены 6,2 км телефонной канализации, 5,5 км дождевой канализации и дренажа, смонтированы 10,4 км колейной решетки, установлены 550 м сетчатого ограждения. Ведутся работы по налаживанию контактной сети, благоустройству и ограждению.

Кроме того, ведется реконструкция существующих путепроводов через ул. Индустриальная и железнодорожные пути ст. «Борщаговка».

Строительство

Александру ВОЛКОНСКОМУ (ШАХОВУ) следователь предъявил официальное обвинение как организатору аферы «Элита-Центр».

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации "Центр правозащиты" (объединяет пострадавших от аферы "Элита-Центр").

Как рассказал председатель правления Общественной организации «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО, досудебное следствие по делу относительно группы компаний «Элита-Центр» закончено и следователь зачитывал обвинение А.ВОЛКОНСКОМУ.

По его словам, всего дело А.ВОЛКОНСКОГО насчитывает 294 тома, а обвинение зачитывалось в течение трех дней 7, 8 и 9 сентября.

В настоящее время данное дело передано для ознакомления потерпевшим, сказал Ю.ФЕДОРЕНКО.

«Мы надеемся, что в деле ВОКЛОНСКОГО будут отражены факты преступных деяний конкретных чиновников Киевской городской администрации, которые непосредственно виновны в преступной бездеятельности, а, по сути, в содействии аферистам», - заявил Ю.ФЕДОРЕНКО.

Обманутые инвесторы считают, что МВД покрывает киевских чиновников, причастных к афере «Элита-Центр», и просили генерального прокурора «разорвать эту порочную цепь круговой поруки».

В Министерстве внутренних дел рассчитывают, что уголовное дело обвиняемого в организации аферы “Элита-Центр” Александра ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) будет направлено в суд в январе 2010 года.

Как сообщалось, Швейцария согласилась на экстрадицию Александра ШАХОВА (ВОЛКОНСКОГО) и передала его Украине 9 октября 2008 г. Подозреваемого в мошенничестве на киевском рынке недвижимости задержали 1 ноября 2007 г.

Скандал вокруг компании "Элита-Центр" вспыхнул в феврале 2006 года. Эта компания заключала договоры с гражданами о паевом участии в сооружении жилых домов в Киеве.

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита -Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 человек.

(УНИАН)