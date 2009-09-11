ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Депутаты, которые не знают меры», в котором пишет - в распоряжении издания оказался список парламентариев, которые злоупотребляют бюджетными средствами. Их блага вытянули из госбюджета сверх нормы около 1 млн. гривень…

http://delo.ua/vlast/politika/deputaty-kotorye-ne-znajut-129896/

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Также «Дело» в материале «Биржа ПФТС будет продана россиянам» пишет - Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) близка к заключению сделки по покупке украинской биржи ПФТС. По словам источника, близкого к переговорному процессу, общие параметры сделки президент биржи Ирина Заря намерена огласить на ежегодном Форуме участников рынка капитала, который пройдет с 17 по 20 сентября в Алуште. Показательным является тот факт, что в грядущем форуме запланировано участие сразу шести представителей ММВБ во главе с президентом биржи Константином Корищенко…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/birzha-pfts-budet-prodana-rossijanam-129886/

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"Дело" в публикации «Страховщики разобрались с НДС» пишет - в старом споре Госфинуслуг и страховых компаний - удерживать или нет НДС со страховых выплат - Государственная налоговая администрация поставила точку…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/strahovcshiki-razobralis-s-nds-129885/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «С Украиной сводят подсчеты» пишет – как заявили вчера в "Газпроме", цена газа для Украины в IV квартале вырастет до 205-210 долл. за тысячу кубометров. Это на 32 долл. больше, чем планировали в начале года в НАК "Нафтогаз Украины". Потери компании от неожиданного роста цен составят 450 млн. долл., что приведет к убыткам по итогам года. В сложившейся ситуации Кабинет министров может значительно сократить объем закупки газа в России, однако для этого правительству придется пойти на уступки "Газпрому" по ряду других вопросов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1235780

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк готовится выйти в печать» пишет – прибыль Нацбанка в этом году составит всего 600 млн. грн., сообщил вчера совет НБУ. Таким образом, перечисленные в госбюджет 9,8 млрд грн. на финансирование подготовки к чемпионату Евро-2012 будут эмиссионными. Это спровоцирует инфляцию и девальвацию гривни, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1235751

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Издание «Экономические известия» в публикации «Безвременная администрация» пишет – как сообщил изданию источник в Нацбанке, смена временных администраторов (ВА) в Укрпромбанке и банке «Надра» не происходит из-за целого ряда конфликтов - как внутри руководства НБУ, так и между Секретариатом Президента и Кабмином…

http://www.eizvestia.com/state/full/4182248

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"Экономические известия" в публикации «Пьяная дань» пишут - в Украине стало уже доброй традицией в тяжелые времена искать деньги у производителей подакцизных товаров. В этом предвыборно-кризисном году в черный список попали и пивовары…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4182238

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«Газета по-киевски» в материале «Самые «дорогие» пенсионеры» пишет – Вчера КС признал неконституционным решение Кабмина об ограничении максимальной пенсии для некоторых категорий населения. Добиться повышения минимальной пенсии до 700 грн. для украинцев депутаты не могут, а вот отвоевать себе пенсию в 15 тысяч – это пожалуйста!..

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/11/090024.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Черновецкие места на карте Киева» пишет - несмотря на то, что мэр обитает в особняке в Конча-Заспе, куда даже приглашал журналистов, в Киеве есть несколько домов, где можно увидеть Леонида Черновецкого. «Сегодня» прошлось по адресам градоначальника…

http://www.segodnya.ua/news/14077742.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Минтранс «перестрахует» пассажиров...» пишет - «самочувствие» пассажиров хотят улучшить путем снижения ставки страховых платежей и увеличения суммы страховых выплат. Но вряд ли это понравится самим страховщикам?..

https://economics.unian.net/rus/detail/20785

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новая резервная валюта: доллар уйдут на пенсию...» пишет - на сегодня активно обсуждается идея создания новой мировой резервной валюты. Исходя из выводов экспертов, можно утверждать - доллар после своего триумфального 50-летнего шествия по миру таки рухнет. Но, правда, не в ближайшей перспективе. А пока «зеленый» просто будет терять позиции на рынке, что он благополучно и делает. И тут только один вопрос, когда в Украине он начнет «худеть». Или в нашей стране совсем нерыночные отношения?..

https://economics.unian.net/rus/detail/20827

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Полмиллиарда за интеллект» пишет – четырехмесячная эпопея с продажей Opel окончена: он достанется Magna International и Сбербанку. Покупатели смогли настоять на своем и получат доступ к интеллектуальной собственности Opel…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/11/213649

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Издание «Известия» в публикации «Сами вы неместные» пишет - в России есть немало стойких чиновничьих традиций. В их числе - страсть к закрытию дверей в прямом и переносном смысле и способность даже самое благое начинание обратить в его противоположность. Очередной подобный пример - то, как в российских регионах в последнее время трактуют лозунг о защите отечественного производителя…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132908/

(УНИАН)