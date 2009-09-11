Сегодня встреча глав Азербайджана, Казахстана, Туркмении и РФ

Президент России Дмитрий Медведев сегодня примет участие в четырехсторонней встрече с президентами Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Этот неформальный саммит пройдет в рамках рабочего визита главы российского государства в Казахстан.

"Ожидается, что в рамках беседы в Актау, а также последующего неформального общения в городе Кендерли Ильхам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудят представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной повестки дня", - сообщил помощник президента РФ Сергей Приходько. "В частности, затронут энергическую и прикаспийскую проблематику, вопросы экологии и биоресурсов, обменяются мнениями по предстоящим в сентябре - октябре мероприятиям: сессии Генеральной Ассамблеи ООН, саммиту "Группы двадцати" в Питтсбурге, заседании глав государств-членов Содружества независимых государств в Кишиневе", - добавил он.

С.Приходько не исключил, что Д.Медведев может провести отдельную рабочую встречу с президентом Азербайджана. Встреча с Н.Назарбаевым у президента России состоится в Оренбурге, во время Форума межрегионального сотрудничества, по завершении которого он и прибудет в Казахстан, а с Бердымухамедовым - в воскресенье, в ходе рабочего визита Д.Медведева в Туркмению.

"По уже сложившейся традиции главы государств СНГ - помимо участия в официальных переговорах и саммитах - также встречаются в различных форматах в неформальной обстановке", - сказал С.Приходько. Он напомнил, что в декабре 2008 г по приглашению Н.Назарбаева в Боровом состоялась беседа президентов Казахстана, России, Таджикистана, Киргизии и Армении. Каждое лето лидеры приезжают в Москву на мероприятия в связи с проведением скачек на приз президента РФ. Кроме того, в этом году успешно прошли неформальные саммиты СНГ в Москве 22 февраля и ОДКБ в Чолпон-Ате 31 июля - 1 августа. "Свободная повестка дня, возможность обменяться мнениями в доверительной и дружеской обстановке, разный формат участников беседы позволяет президентам получить интересную, неангажированную информацию, лучше понять мотивы и аргументацию коллег", - отметил С.Приходько.

Встреча президентов России, Азербайджана, Казахстана и Туркмении вызвала негативную реакцию Ирана, который счел, что саммит посвящен исключительно вопросам Каспия. "Проведение этой встречи не соответствует ранее достигнутым соглашениям о том, что все относящиеся к Каспийскому морю вопросы должны обсуждаться и решаться с участием всех пяти прикаспийских государств. Организацию четырехстороннего совещания Исламская Республика Иран считает противоречащей своим интересам", - указал глава МИД этой страны Манучехр Моттаки.

В то же время в российских дипломатических кругах с удивлением восприняли такое заявление. "Россия, Казахстан, Туркмения и Азербайджан - это члены СНГ, и то, что президенты этих стран встречаются близ Каспийского моря не говорит о том, что будут обсуждаться только проблемы Каспия", - заявил один из экспертов. "Тем более, что на этой встрече не планируется подписание никаких документов по Каспию", - добавил он. "Поэтому недовольство Ирана в данном случае бессмысленно", - считает дипломат.

В воскресенье в городе Туркменбаши президенты России и Туркмении Д.Медведев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудят перспективы взаимодействия, прежде всего в топливно-энергетической сфере, а также понаблюдают за стартом заключительного этапа международного ралли-рейда "Шелковый путь - 2009". Об этом в канун рабочего визита главы российского государства в Туркмению сообщил помощник президента РФ С.Приходько.

"Приоритетное внимание будет уделено проблематике взаимодействия в топливно-энергетической сфере, в которой Россией и Туркменистаном наработан внушительный потенциал плодотворного сотрудничества", - сказал он. "Президенты обсудят шаги по дальнейшей интенсификации взаимодействия в газовой отрасли, рассмотрят перспективы осуществления новых стратегических проектов", - добавил С.Приходько.

"Нам важно понять стратегические намерения Туркменистана в области газового сотрудничества и какое место в этой стратегии занимает Россия", - сказал помощник президента РФ. "Естественно, любая страна вправе поставлять газ на свое усмотрение, здесь у нас никакой ревности нет", - отметил он. "Но если место для России в этой стратегии есть, то и результаты будут положительными", - считает Приходько, передает ПРАЙМ-ТАСС.